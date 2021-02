indizes in diesem Artikel SDAX 15.633,8

Amadeus Fire steigert Gewinn und übertrifft damit eigene Prognose

Mit einer Aufholjagd im vierten Quartal hat der Personalvermittler Amadeus Fire den operativen Gewinn gesteigert und damit seine eigene Prognose übertroffen. Nach vorläufigen Zahlen stieg das operative EBITA um 6,2 Prozent auf 41,1 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte.

Bastei Lübbe profitiert von gutem Weihnachtsgeschäft

Die Bastei Lübbe AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 von einem sehr guten Weihnachtsgeschäft und einem Umsatzwachstum bei Ebooks und digitalen Audioformaten profitiert. Die im Januar angehobene Prognose für das Geschäftsjahr wurde bestätigt.

Vertrag von Bechtle-Chef Thomas Olemotz bis Ende 2026 verlängert

Das IT-Systemhaus Bechtle hat seinen Vorstandsvorsitzenden Thomas Olemotz länger an sich gebunden. Wie die Bechtle AG mitteilte, wurde der Vertrag des 58-Jährigen vorzeitig bis zum Jahresende 2026 verlängert.

Bilfinger will 1,88 Euro Dividende zahlen

Bilfinger hat das abgelaufene Geschäftsjahr dank eines Buchgewinns auf den Weiterverkauf der früheren Tochtergesellschaft Apleona von 210 Millionen Euro mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Der Nettogewinn stieg nach vorläufigen Zahlen von 24 auf 99 Millionen Euro, wie der Industriedienstleister aus Mannheim mitteilte.

Deutsche Industrie REIT-AG steigert Ergebnis im ersten Quartal

Die Deutsche Industrie REIT-AG hat in ihrem ersten Geschäftsquartal 2020/21 das Ergebnis deutlich gesteigert. An die Aktionäre soll für das Geschäftsjahr 2019/20 eine Dividende von 0,24 Euro je Aktie gezahlt werden und damit 0,08 Euro mehr als im Vorjahr.

Evonik baut Lipidproduktion für mRNA-basierte Impfstoffe aus

Der Spezialchemiekonzern Evonik baut im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem Covid-19-Impfstoffhersteller Biontech die Lipidproduktion für mRNA-basierte Impfstoffe aus. Dazu wird das Essener MDAX-Unternehmen nach eigenen Angaben an seinen deutschen Standorten Hanau und Dossenheim kurzfristig in die entsprechende Lipidproduktion investieren.

Aegon mit 2H-Verlust - bereinigter Gewinn toppt Erwartungen

Aegon ist im zweiten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Wie der niederländische Versicherer und Asset Manager mitteilte, konnte er jedoch den bereinigten Vorsteuergewinn steigern und profitierte dabei unter anderem von höheren US-Aktienmärkten, geringeren Mittelabflüssen und Kostensenkungen. Das Ziel, die Kosten bis 2023 um 400 Millionen Euro zu senken, will der Konzern bis Ende 2021 zur Hälfte erreicht haben.

Arcelormittal nennt Details zu Aktienrückkäufen

Arcelormittal will in diesem Jahr für 570 Millionen Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Die Ankündigung des Stahl- und Bergbaukonzerns vom Donnerstag kommt zusätzlich zu dem 650 Millionen Dollar schweren und bereits angekündigten Rückkaufprogramm, das im Zusammenhang mit dem Teilverkauf der Beteiligung an Cleveland-Cliffs aufgelegt wurde und am Montag beginnen soll.

Astrazeneca steigert Umsatz und Vorsteuergewinn in 4Q

Astrazeneca hat im vierten Quartal den Umsatz und Gewinn vor Steuern gesteigert. Für das laufende Jahr sieht sich der britische Pharmakonzern weiter auf Wachstumskurs. An die Aktionäre soll eine Dividende von 1,90 Dollar je Aktie ausgezahlt werden, womit die Gesamt-Dividende unverändert bei 2,80 Dollar je Aktie liegt.

Clariant steigert Gewinn 2020 bei Umsatzrückgang

Clariant hat den Gewinn im vergangenen Jahr bei sinkenden Umsätzen gesteigert. Der Schweizer Spezialchemiekonzern rechnet damit, dass die Coronavirus-Pandemie auch im laufenden Quartal den Umsatz beeinträchtigen wird.

Credit Agricole mit Gewinneinbruch wegen Risikovorsorge und Wertminderung

Die französische Bank Credit Agricole hat im vierten Quartal 2020 einen herben Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Wie die Credit Agricole SA mitteilte, drückten eine deutlich höhere Risikovorsorge sowie Wertminderungen den Nettogewinn um nahezu 93 Prozent auf 124 Millionen Euro. Damit schnitt die zweitgrößte Bank Frankreichs allerdings besser ab als von Analysten erwartet. Diese hatten im Mittel mit einem Nettoverlust von 165 Millionen Euro gerechnet.

Spirituosenkonzern Pernod Ricard rechnet mit Wachstum 2020/21

Der französischer Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat im ersten Halbjahr 2020/21 weiter unter den coronabedingt anhaltenden Reisebeschränkungen gelitten und weniger verdient. Allerdings zeigte sich bei dem Hersteller von Marken wie Martell Cognac und Absolut Wodka im zweiten Quartal dank der Nachfrage aus China eine leichte Geschäftsaufhellung zum Vorquartal.

Prudential benennt Führungsspitze für künftig eigenständiges US-Geschäft

Der britische Versicherungskonzern Prudential hat die Führungsspitze für sein vor der Ausgliederung stehendes US-Geschäft beisammen. Wie die Prudential plc mitteilte, soll Laura Prieskorn CEO des US-Geschäfts Jackson Financial werden, und Marcia Wadsten Finanzchefin.

Rabobank will in den Niederlanden 5.000 Stellen bis 2026 streichen

In den Niederlanden streicht die zweitgrößte Bank des Landes kräftig Stellen: Die Rabobank kündigte am Donnerstag den Abbau von rund 5.000 Stellen in den kommenden fünf Jahren an. Auch das Filialnetz soll verkleinert werden.

Royal Mail wird dank Paketflut für 2020/21 optimistischer

Der Postdienstleister Royal Mail profitiert von dem coronabedingten starken Wachstum im Online-Handel und wird für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 optimistischer. In den neun Monaten bis Dezember 2020 legte der Konzernumsatz um 13,5 Prozent auf 9,31 Milliarden britische Pfund zu.

Schneider Electric erhöht Dividende trotz Gewinnrückgang

Schneider Electric hat im vergangenen Jahr zwar einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Den Aktionären wurde jedoch eine höhere Dividende in Aussicht gestellt, nachdem das Umsatzwachstum wieder eingesetzt und sich die Ertragskraft in der zweiten Jahreshälfte verbessert hat. Für 2020 sollen nun 2,60 (2,55) Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

Shell stellt Umweltstrategie vor

Die Royal Dutch Shell plc will im Rahmen ihrer Strategie hin zu einem umweltfreundlichen Unternehmens den Stromabsatz verdoppeln, die Kapazität für Flüssiggas ausbauen und die Ölproduktion schrittweise reduzieren.

Airport Heathrow fordert Staatshilfe nach Passagierzahlen-Einbruch

Der Londoner Flughafen Heathrow hat eine Unterstützung der britischen Regierung gefordert, nachdem die Passagierzahlen im Januar binnen Jahresfrist um 89 Prozent eingebrochen sind. Nur rund 677.000 Passagiere nutzten den Flughafen, weil die anhaltende Covid-19-Pandemie und die verschärften Reisebedingungen die Menschen vom Fliegen abhalten.

Relx verdient wegen Pandemie deutlich weniger

Der britische Medienkonzern Relx hat 2020 infolge der Corona-Pandemie deutlich weniger verdient. Vor allem das Event-Segment bekam die Covid-19-Auswirkungen zu spüren. An die Aktionäre soll trotzdem eine höhere Dividende von 47 Pence je Aktie ausgezahlt werden, nach 45,7 Pence im Vorjahr.

