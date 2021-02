Niedrigere Erträge und höhere Kosten haben der niederländischen Bank ING im vierten Quartal einen spürbaren Gewinnrückgang beschert. Dieser fiel aber nicht so deutlich aus wie befürchtet, auch weil die Bank weniger Geld für ausfallgefährdete Kredite zurücklegte. Die Bank erzielte einen Gewinn von 727 Millionen Euro nach 880 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten laut Factset mit 456 Millionen Euro gerechnet.

Microsoft befürwortet verpflichtende Abgaben für Suchmaschinen an Nachrichtenmedien

Der US-Softwareriese Microsoft befürwortet im Streit um ein geplantes australisches Online-Mediengesetz verpflichtende Zahlungen von Suchmaschinenbetreibern an Medienunternehmen. Microsoft unterstütze ähnliche Gesetze auch in den USA und Kanada, der EU und anderen Ländern, schrieb Microsoft-President Brad Smith in einem Blog-Eintrag.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2021 07:12 ET (12:12 GMT)