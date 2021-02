Die britische Automarke Jaguar will ab 2025 nur noch elektrische Fahrzeuge herstellen. Bis 2039 solle die Marke dann klimaneutral werden, kündigte das Unternehmen Jaguar Land Rover am Montag an. Jaguar solle "neu erfunden" werden, dafür würden pro Jahr 2,5 Milliarden Pfund (2,9 Milliarden Euro) investiert.

OMV und Kommunalkredit investieren in Produktion von grünem Wasserstoff

OMV und Kommunalkredit Austria investieren zusammen in den Bau der größten Elektrolyseanlage Österreichs. Diese soll in der OMV-Raffinerie in Wien-Schwechat angesiedelt werden. Die Investitionssumme liege bei rund 25 Millionen Euro und werde jeweils zur Hälfte von OMV und Kommunalkredit, einer Spezialbank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen, getragen. Die Anlage soll im zweiten Halbjahr 2023 in Betrieb gehen.

Raiffeisen Bank kauft Zahlungsverkehrsanbieter Akcenta

Die Raiffeisen Bank International (RBI) verstärkt ihr Zahlungsverkehrsgeschäft in Zentral- und Osteuropa mit einem Zukauf. Wie die österreichische Bank mitteilte, übernimmt sie Akcenta, einen Devisen- und Zahlungsverkehrsanbieter mit Fokus auf Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien und Deutschland. Einen Kaufpreis nannte die Bank nicht.

UBS-Investmentbanker wird neuer Euronext-Chairman

Die UBS verliert die eine Hälfte des Führungstandems ihrer Investmentbank an den Börsenbetreiber Euronext. Wie die Schweizer Bank mitteilte, wird Robert Karofsky alleiniger Leiter der Sparte nach dem Rücktritt seines Co-Chefs Piero Novelli. Letzterer wird neuer Chairman der Börse Euronext, wie der Börsenbetreiber separat mitteilte.

Vantage Towers schraubt Gewinnziel leicht nach unten

Der Börsenaspirant Vantage Towers hat sein operatives Gewinnziel für das noch laufende Geschäftsjahr etwas reduziert. Wegen einer Neubewertung von Mietverträgen rechnet die Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone laut Mitteilung im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende März nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis (EBITDA nach Leasing) von 520 Millionen bis 530 Millionen Euro. Das ist etwas weniger als bisher.

