Mit einem Kursplus von 11,5 Prozent ist die Aktie des Wagniskapitalgebers Lakestar Spac I am Montag an der Frankfurter Börse in den Handel gestartet. Das erste europäische Übernahmevehikel, ein sogenannter Spac (Special Purpose Acquisition Company) der Schweizer Lakestar war zu 10 Euro je Einheit ausgegeben worden, der erste Kurs lag bei 11,15 Euro. Zuletzt kostete das Papier 11,42 Euro.

Astrazeneca zieht Blasenkrebs-Indikation für Imfinzi in USA zurück

Astrazeneca hat die Indikation Blasenkrebs für sein monoklonales Antikörper-Medikament Imfinzi in den USA zurückgezogen. Die Entscheidung sei in Absprache mit der US-Arzneimittelbehörde FDA getroffen worden, nachdem eine Phase-3-Studie des Medikaments ihren primären Endpunkt im Jahr 2020 nicht erreicht hatte.

British Airways beschließt liquiditätstärkende Maßnahmen - IAG

British Airways hat mehrere Maßnahmen beschlossen, um die Liquidität zu stärken. Wie die Muttergesellschaft IAG mitteilte, soll der Ausgleich der 450 Millionen britischen Pfund großen Pensionslücke aufgeschoben, ein Kredit aufgenommen sowie bis Ende 2023 keine Dividende an die Muttergesellschaft ausgeschüttet werden.

Kühne & Nagel übernimmt asiatischen Logistiker Apex International

Kühne & Nagel übernimmt das chinesische Logistikunternehmen Apex International Corp für einen nicht genannten Betrag. Entsprechende verbindliche Verträge seien unterzeichnet worden, teilte die Spedition mit Sitz in Schindellegi in der Schweiz mit.

Sanofi und GSK starten Phase-2-Studie für Corona-Impfstoff

Die Pharmakonzerne Sanofi und Glaxosmithkline (GSK) nehmen neuen Anlauf für eine Studie bei ihrem gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoffkandidaten. Wie Sanofi mitteilte, beginnen die Konzerne eine Phase-2-Studie mit 720 Probanden. In einer vorherigen Studie hatten sich die Ergebnisse für die Immunantwort bei älteren Erwachsenen als nicht ausreichend erwiesen.

