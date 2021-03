Volkswagen will den Wandel zur Elektromobilität beschleunigen, hält aber weiter am Verbrennungsmotor fest. Die Kernmarke des Konzerns will den Absatzanteil reiner E-Autos in Europa bis 2030 auf über 70 Prozent steigern, wie Markenchef Ralf Brandstätter während einer Pressekonferenz mitteilte. Bisher lag das Ziel bei 35 Prozent. In den USA und China peilt das Unternehmen im selben Zeitraum einen E-Anteil von mehr als 50 Prozent an. Jedes Jahr will die Kernmarke des Wolfsburger Konzerns mindestens ein neues batterieelektrisches Modell auf den Markt bringen.

Orano übernimmt deutsches Kernbrennstofftransportgeschäft von Daher

Die auf den Transport von Kernbrennstoffen spezialisierte Deutschland-Tochter des französischen Industriekonglomerats Daher wechselt den Besitzer. Der mehrheitlich staatliche französische Atomkonzern Orano übernimmt die Daher Nuclear Technologies GmbH. Außerdem kauft Orano nach eigenen Angaben die nordamerikanische Daher-Tochter TLI.

Credit Suisse löst Lieferketten-Fonds auf

Credit Suisse löst den mit Greensill Capital betriebenen Lieferketten Fonds auf. Wie die Schweizer Bank mitteilte, haben die betroffenen Fondsgesellschaften von Credit Suisse Asset Management mit Wirkung 1. März ausgesetzt. Die Priorität liege jetzt darauf, eine Balance zwischen einer zeitnahen Liquidation der Fonds und einem möglichst hohen Werterhalt für Investoren sicherzustellen. Greensill Capital war zuvor in Schieflage geraten. Die ersten Auszahlungen in Höhe von rund 80 Prozent der verfügbaren liquiden Mittel werden am 8. März für die in Luxemburg ansässigen Fonds und im Laufe derselben Woche für den in Liechtenstein ansässigen Fonds vorgesehen.

Dassault Aviation sieht 2021 Wachstum - Gewinn 2020 sinkt

Belastet von der Coronavirus-Pandemie hat Dassault Aviation im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn eingebüßt, will 2021 aber wieder wachsen. Der französische Flugzeughersteller verdiente nach eigenen Angaben 2020 nach Steuern 302,8 Millionen Euro - das ist nicht einmal die Hälfte des Überschusses von 712,7 Millionen Euro aus dem Jahr 2019. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte wie Hedging-Instrumente sank der Gewinn von 814 Millionen auf 396 Millionen Euro.

UBS korrigiert Nettogewinn 2020 leicht nach unten

Die UBS musste an ihren vorläufigen Gewinnzahlen kleine Änderungen vornehmen. Wie die Schweizer Bank bei der Vorlage ihres Geschäftsberichts mitteilte, hat sie im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 6,56 Milliarden US-Dollar erzielt. Die im Januar vorgelegte vorläufige Kennziffer hatte bei 6,63 Milliarden Dollar gelegen.

Londons Börsenbetreiber wächst und steigert den Gewinn

Die London Stock Exchange Group hat dank gestiegener Umsätze im vergangenen Jahr vor Steuern 5,2 Prozent mehr verdient als 2019 und wird deshalb ihre Dividendenzahlung erhöhen. Der Börsenbetreiber meldete einen Vorsteuergewinn von 685 Millionen britischen Pfund - ein Plus von 34 Millionen. Die Einnahmen stiegen zugleich um 60 Millionen auf 2,12 Milliarden Pfund.

Marks & Spencer schließt Bankschalter in den Filialen

Die britische Ladenkette Marks & Spencer konzentriert sich bei ihrer hauseigenen M&S Bank auf Online- und Telefondienstleistungen. Das Handelsunternehmen kündigte an, ab dem Sommer 29 Bankstellen in den Filialen zu schließen und seine Kreditkarten- und Zahlungsdienstleistungen auszuweiten. Marks & Spencer begründete den Schritt mit der starken Zunahme des Online-Shoppings, insbesondere seit dem Ausbruch der Pandemie. Auch Bankdienstleistungen würden vermehrt online in Anspruch genommen.

Norsk Hydro verkauft Geschäft mit Walzaluminium für 1,4 Mrd Euro

Norsk Hydro verkauft sein Geschäft mit Walzprodukten an das US-Beteiligungsunternehmen KPS Capital Partners. Der norwegische Aluminium- und Energiekonzern erklärte, die Transaktion habe einen Gesamtwert von 1,38 Milliarden Euro. "Norsk Hydro hat 2019 für den Geschäftsbereich Rolling unter anderem eine strategische Überprüfung eingeleitet, zusammen mit anderen strategischen Maßnahmen im Hinblick auf Profitabilität und Nachhaltigkeit", sagte Norsk-Hydro-Vorstandschefin Hilde Merete Aasheim.

