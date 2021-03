Indizes in diesem Artikel SDAX 15.112,4

Der Autozulieferer Elringklinger hat einen Großauftrag für Batteriekomponenten an Land gezogen. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, handelt es sich um einen volumenstarken Auftrag über Zellkontaktiersysteme im mittleren dreistelligen Millionenbereich mit einer Laufzeit von neun Jahren. Ab dem ersten Halbjahr 2022 werde das deutsche Werk eines globalen Batterieherstellers beliefert, der dort Batteriesysteme für die Serienplattform eines deutschen Premium-Fahrzeugherstellers fertigt.

Symrise strebt 2021 Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an

Die Symrise AG hat trotz des Produktionsstopps nach der vorweihnachtlichen Cyber-Attacke im vergangenen Jahr mehr verdient. Der Duft- und Aromastoffhersteller erwirtschaftete 2020 einen operativen Gewinn (EBITDA) von 742 Millionen Euro und damit 5,8 Prozent mehr als im Jahr 2019, wie der Konzern aus Holzminden mitteilte. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 21,1 Prozent von 20,6 Prozent im Vorjahr.

Hamborner Reit erwirbt Büroobjekt in Mainz

Die Hamborner Reit AG hat ein Büroobjekt in Mainz gekauft und sich von zwei nicht mehr strategiekonformen Einzelhandelsobjekte Bad Homburg getrennt. Das Büroimmobilie in Mainz wurde in den 1990er Jahren am etablierten Bürostandort "Kisselberg" errichtet und ist zurzeit vollständig vermietet. Finanzielle Einzelheiten nannte das im SDAX notierte Immobilienunternehmen nicht. Die Kaufpreiszahlung und der Besitzübergang werden voraussichtlich im zweiten Quartal stattfinden.

Maschinenbauer Manz wird deutlich profitabler

Der Maschinenbauer Manz hat 2020 zwar pandemiebedingt weniger umgesetzt, konnte seine Profitabilität aber deutlich verbessern. Ihre Gewinnziele haben die Reutlinger erreicht. Für das Jahr 2021 zeigt sich CEO Martin Drasch dank der anhaltenden Dynamik auf dem Markt für E-Mobility und einem Konzern-Auftragsbestand von über 200 Millionen Euro optimistisch.

Airbus unterschreibt Absichtserklärung zu britischem Rüstungsprojekt

Airbus arbeitet gemeinsam mit dem französischen Rüstungskonzern Thales und dem japanischen IT-Unternehmen Fujitsu an einem Integrationsprojekt innerhalb der Kommunikations- und Informationssysteme des britischen Verteidigungsministeriums. Wie der Konzern mitteilte, hat er eine Absichtserklärung mit der britischen Thales-Tochter und Fujitsu unterschrieben.

Ericsson zieht sich aus Mobile World Congress in Barcelona zurück

Die Mobilfunkmesse Mobile World Congress wird dieses Jahr ohne den Netzwerkausrüster Ericsson stattfinden. Wie der schwedische Konzern dem Wall Street Journal mitteilte, wird er wegen der Corona-Pandemie nicht an der für den 28. Juni bis 1. Juli geplanten Veranstaltung in Barcelona teilnehmen.

Canakinumab von Novartis verfehlt in Lungenkrebs-Studie primären Endpunkt

Die klinische Phase-III-Studie "Canopy-2" mit dem monoklonalen Antikörper Canakinumab aus dem Hause des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis hat den primären Endpunkt des sogenannten Gesamtüberlebens verfehlt.

IPO/Preisspanne Vantage Towers 22,50 bis 29,00 Euro/Aktie

Vodafone und sein europäisches Mobilfunkmast-Geschäft Vantage Towers haben die Preisspanne für das geplante Börsendebüt auf 22,50 bis 29,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit dürfte die Gesamtmarktkapitalisierung von Vantage Towers zwischen 11,4 und 14,7 Milliarden Euro liegen, teilten Unternehmen mit. Das maximale Angebotsvolumen beträgt 2,8 Milliarden Euro, entsprechend 19,1 bis 24,6 Prozent des ausstehenden Stammkapitals.

S&T mit starkem Auftragseingang zu Jahresbeginn

Der österreichische Technologiekonzern S&T ist gut ins Jahr 2021 gestartet. Wie die S&T AG mitteilte, beschleunigte sich der Zuwachs beim Auftragseingang, der sich bereits 2020 um 10 Prozent erhöht hatte, nochmals deutlich. Den größten Zuschlag habe Anfang des Jahres ein Medizintechnik-Unternehmen mit einem Volumen von über 62 Millionen Euro erteilt. Zudem konnte S&T in den vergangenen Monaten öffentliche Ausschreibungen von staatlichen oder staatsnahen Schieneninfrastrukturbetreibern von über 81 Millionen Euro gewinnen.

T-Mobile US setzt gezielt Kundendaten für Werbung ein

T-Mobile US wird Online-Aktivitäten seiner Mobilfunkkunden künftig automatisch für werbliche Zwecke nutzen. Die Nummer 2 unter den US-Netzbetreibern nach Zahl der Abonnenten erklärte kürzlich im Rahmen einer Aktualisierung seiner Datenschutzrichtlinien, dass ab dem 26. April alle Daten, die Kunden bei Internetnutzung oder via mobiler Apps hinterlassen, mit Werbetreibenden geteilt werden. Kunden müssen ausdrücklich widersprechen, wenn sie dies nicht wollen.

