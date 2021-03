Die Hannover Rück zahlt nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr in Summe weniger Dividende. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll die Basisdividende zwar um 50 Cent auf 4,50 Euro erhöht werden, allerdings verzichtet die Gesellschaft mit Verweis auf die derzeitigen "Marktopportunitäten" auf die Zahlung einer Sonderdividende, die im Vorjahr 1,50 Euro je Anteilsschein betrug.

Hugo Boss auch im 4. Quartal mit Verlust

Hugo Boss hat angesichts rückläufiger Umsätze in allen Regionen auch im vierten Quartal einen Millionenverlust verzeichnet. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, liegt der Konzernverlust bei 19 Millionen oder 0,30 Euro je Aktie.

Lanxess peilt im 1. Quartal 200 bis 250 Mio EUR bereinigtes EBITDA an

Nach einem starken Schlussspurt im vierten Quartal 2020 will der Spezialchemie-Konzern Lanxess in diesem Jahr weiter Fahrt aufnehmen. Für das laufende Quartal strebt er ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 200 bis 250 Millionen Euro an, wie aus der Präsentation zur Bilanz-Pressekonferenz hervorgeht.

LBBW bleibt 2020 trotz Pandemiebelastungen in den schwarzen Zahlen

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat 2020 wegen der Pandemie-Auswirkungen und eines ausgefallenen Großkredits einen Gewinneinbruch verzeichnet, die Stuttgarter erreichten aber ihre Zielvorgabe und blieben in der Gewinnzone. Die Eigner der LBBW sollen eine Dividende erhalten, geplant ist eine Ausschüttung von insgesamt 99 Millionen Euro, wovon unter Beachtung der EZB-Vorgaben zunächst 19 Millionen Euro fließen sollen.

Moderna testet modifiziertes Covid-19-Vakzin erstmals an Menschen

Der Corona-Impfstoff-Hersteller Moderna hat mit der Anwendung seines modifizierten Vakzins bei Menschen begonnen. Wie die Moderna Inc mitteilte, wurden die ersten Studienteilnehmer damit geimpft, der besser gegen eine neue ansteckendere Virusmutation wirken soll, die zuerst in Südafrika aufgetreten war.

MTU-Joint-Venture erhält MRO-Vertrag von Sichuan Airlines

Ein Joint Venture der MTU Aero Engines AG in China hat einen Auftrag von Sichuan Airlines zur Wartung, Reparatur und Überholung (MRO-Vertrag) ihrer Triebwerke erhalten. Der Fünfjahresvertrag umfasst die Instandhaltung von 259 Triebwerken einschließlich der Ersatzteilbereitstellung, wie das Unternehmen mitteilte. MTU Maintenance Zhuhai werde die Dienstleistungen an den Standorten Zhuhai, Hannover und Vancouver erbringen. Sichuan Airlines betreibt 119 Airbus-Flugzeuge vom Typ A319, A320 und A321 mit V2500- und CFM56-5B-Triebwerken.

Mutares verkauft die Beteiligung an der STS Group

Mutares steigt beim Automobilzulieferer STS aus. Die Beteiligungsgesellschaft verkauft ihre vollständige 73,25-prozentige Beteiligung an die Adler Pelzer Holding, wie beide Seiten mitteilten. Laut Vertrag, der noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Finanzgeber von Adler Pelzer steht, bekommt Mutares 7 Euro je STS-Aktie.

Shop Apotheke schlägt Henriette Peucker für Aufsichtsrat vor

Die Shop Apotheke Europe NV schlägt ihren Aktionären Henriette Peucker von der Beratungsgesellschaft Finsbury Glover Hering zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Sie soll für Jan Pyttel in das Gremium einziehen. Der Unternehmer, der den Aufsichtsrat aktuell leitet, werde sein Amt zum Ablauf seiner Bestellung nach der Hauptversammlung am 21. April 2021 auf eigenen Wunsch zur Verfügung stellen und ausscheiden, teilte die Online-Apotheke mit. Als Anteilseigner bleibe Pyttel dem Unternehmen weiterhin verbunden.

Dänemark setzt Astrazeneca-Impfungen wegen Blutgerinnseln aus

Dänemark hat die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen möglicher Nebenwirkungen vorerst ausgesetzt. Die dänische Gesundheitsbehörde verwies

auf Berichte über "schwere Fälle der Bildung von Blutgerinnseln" bei Geimpften. Bisher sei allerdings noch nicht abschließend geklärt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Impfungen und den Gerinnungsstörungen gibt.

Blackrock will bis zu 4,5 Mrd USD für dritten grünen Fonds einsammeln

Der Investor Blackrock rechnet damit, für seinen neuen Flagschiff-Fonds für erneuerbare Energien zwischen 4 und 4,5 Milliarden US-Dollar einzusammeln - deutlich mehr als zunächst erwartet. Der Blackrock Global Renewable Power Fund III LP hat bislang bereits 3,7 Milliarden Dollar von 85 Investoren erhalten, und soll bis Ende März geschlossen werden. Angepeilt war ursprünglich ein Fondsvolumen von 2,5 Milliarden Dollar.

BNP Paribas will Exane komplett übernehmen

BNP Paribas strebt eine vollständige Übernahme der Investmentgesellschaft Exane an, um ihr Aktien- und Derivatgeschäft zu stärken. Die nach Bilanzsumme größte börsennotierte Bank Frankreichs nannte keine finanziellen Details für den geplanten Erwerb von Exane, an der BNP Paribas bereits 50 Prozent hält.

Ferratum bleibt 2020 trotz geringerer Einnahmen profitabel

Das Finanzdienstleistungsunternehmen Ferratum hat die Corona-Krise im vergangenen Jahr zwar zu spüren bekommen, ist aber profitabel geblieben. Die Einnahmen sanken angesichts einer geringeren Kreditvergabe und strengerer Kreditvorgaben um 21,7 Prozent auf knapp 230 Millionen Euro, wie das finnische Unternehmen mitteilte. Das EBIT halbierte sich nahezu auf 23 Millionen Euro.

Generali erwartet für 2020 wieder bessere Eigenkapitalrendite

Assicurazioni Generali rechnet für 2021 mit einer Erholung der Rentabilität seines Geschäftes, nachdem einmalige Ereignisse - teils als Folge der Coronavirus-Pandemie - die operative Leistung des vergangenen Jahr beeinträchtigt haben.

Roche erleidet Rückschlag in Corona-Studie

Die sogenannte REMDACTA-Studie des Schweizer Pharmakonzerns Roche mit Actemra/RoActemra plus Veklury hat ihren primären Endpunkt in der klinischen Prüfphase 3 verfehlt.

Shell macht Andrew Mackenzie zum neuen Chairman

Der Ölmulti Royal Dutch Shell PLC nominiert den Ex-Chef des Bergbaugiganten BHP Andrew Mackenzie zum neuen Verwaltungsratschef. Mackenzie werde nach Abschluss der Hauptversammlung am 21. Mai Nachfolger von Chad Holliday als Chairman, der nach sechs Jahren sein Amt aufgibt.

Veolia schlägt Suez Kompromiss zu Frankreichgeschäft vor

Veolia hat dem kleineren Wettbewerber Suez ein neues Übernahmeangebot unterbreitet, demzufolge Suez' französische Aktivitäten innerhalb der Gruppe erhalten blieben. "Im Falle einer Zustimmung des Verwaltungsrats würde Suez in Frankreich mit seinem Umfang von 5 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 25.000 Mitarbeitern unverändert bleiben", teilte die Veolia Environnement SA mit, ein Wasser- und Abfall-Management-Unternehmen.

Warren Buffetts Vermögen übersteigt erstmals 100-Mrd-USD-Grenze

Der US-Investor Warren Buffett kann sich laut US-Magazin Forbes seit Mittwoch mit Amazon-Chef Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk , Luxuskonzern-Chef Bernard Arnault und Microsoft-Gründer Bill Gates vergleichen: Am Mittwoch erklomm der Aktienkurs von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an der Wall Street ein neues Rekordhoch - das Vermögen des 90-Jährigen stieg damit erstmals über 100 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2021 06:58 ET (11:58 GMT)