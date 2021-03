Der Autozulieferer Leoni hat den Vorstandsvorsitzenden Aldo Kamper bis Ende 2026 an das Unternehmen gebunden. Sein Vertrag sei vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte die Leoni AG mit. Kamper ist seit September 2018 Chef des Unternehmens.

Otto Group verkauft französische Mondial Relay an Inpost

Die Otto Group verkauft ihr französisches Paketlogistikunternehmen Mondial Relay für 565 Millionen Euro an die niederländische Inpost SA. Mit der in Amsterdam börsennotierten Inpost-Gruppe sei eine Vereinbarung für eine vollständige Übernahme von Mondial Relay unterzeichnet worden, teilte der Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern mit.

Danone-Chef Emmanuel Faber tritt von allen Ämtern zurück

Emmanuel Faber tritt als Chairman und CEO von Danone zurück. Das entschied der Verwaltungsrat des Lebensmittelkonzerns. Nachfolger als Chairman wird mit sofortiger Wirkung Gilles Schnepp, wie das Unternehmen mitteilte. Die Suche nach einem neuen Vorstandschef ist eingeleitet, zwischenzeitlich wird das Unternehmen von den Managern Veronique Penchienati-Bosetta und Shane Grant geführt, die bislang das internationale und das US-Geschäft führten.

Deliveroo will bei Börsengang 1 Milliarde Pfund erlösen

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo will bei dem geplanten Börsengang in London rund 1 Milliarde britische Pfund erlösen. Verkauft werden sollen neue Aktien und Anteile von Altaktionären, wie das Unternehmen mitteilte. Es werde zwei Aktiengattungen geben, teilte das von Amazon unterstützte Unternehmen weiter mit.

Flutter Entertainment erwägt IPO von kleinem Fanduel-Anteil

Flutter Entertainment erwägt, einen kleinen Anteil seines US-Geschäfts Fanduel an die Börse zu bringen. Dem irischen Sportwettenanbieter zufolge ist allerdings noch keine Entscheidung dazu gefallen. Das Unternehmen "bewertet regelmäßig seine Organisations- und Kapitalstruktur, um zu beurteilen, wie es sich am besten positioniert, um die Strategie der Gruppe umzusetzen", teilte die Flutter Entertainment PLC mit.

H&M verzeichnet dank Filialöffnungen Umsatzplus im März

H&M Hennes & Mauritz hat dank zunehmender Filialöffnungen in den ersten beiden Märzwochen wieder steigende Umsätze verzeichnet. Wie der schwedische Konzern mitteilte, kletterten die Einnahmen in lokalen Währungen um 10 Prozent. Per 13. März waren den Angaben des Stockholmer Unternehmens zufolge noch 900 Filialen geschlossen nach 1.800 zugesperrten Shops Ende Januar.

Roche übernimmt Genmark Diagnostics für 1,8 Milliarden Dollar

Roche übernimmt Genmark Diagnostics für 1,8 Milliarden Dollar auf voll verwässerter Basis. Der Schweizer Pharmakonzern unterzeichnete ein entsprechendes Übernahmeabkommen mit dem US-Anbieter von Diagnostiklösungen. Nach der Offerte werden 24,05 Dollar je Aktie gezahlt.

National Grid will spätestens 2050 keine Treibhausgase emittieren

National Grid will spätestens bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr emittieren. Wie der britische Energieversorger mitteilte, will er seine Aktionäre über den Klimatransaktionsplan abstimmen lassen. Dabei will das Unternehmen bis 2030 die sogenannten Scope 1- und Scope 2-Emissionen um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren.

Regeneron und Sanofi mit positiven Daten zu Krebsmittel Libtayo

Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben eine Phase-3-Studie mit ihrem Krebsmedikament Libtayo wegen positiver Ergebnisse vorzeitig beendet. Libtayo sei die erste Immuntherapie, die ein verbessertes Gesamtüberleben bei Patienten mit fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs zeige, heißt es in einer Mitteilung der beiden Pharmafirmen.

Amazon setzt jährlich 25 Mrd USD mit Geschäftskunden um

Amazon setzt im Segment Geschäftskunden sechs Jahre nach dessen Gründung nun 25 Milliarden US-Dollar jährlich um. Wie Amazon.com Inc. mitteilte, ist Amazon Business seit seiner Gründung in den USA 2015 in acht Länder expandiert und hat mehr als 5 Millionen Kunden.

Facebook startet Initiative gegen Falschinformationen zum Impfen

Facebook will auf seinen Plattformen verstärkt gegen Falschinformationen über Impfstoffe vorgehen. Der Konzern will zudem eine Reihe von Tools auf den Weg bringen, um das Impfen zu unterstützen.

Gilead und Merck wollen HIV-Langzeittherapie entwickeln

Die beiden Pharmakonzerne Gilead Sciences und Merck & Co wollen gemeinsam eine Langzeittherapie gegen HIV entwickeln. Der Mitteilung zufolge soll erforscht werden, ob eine Kombination von zwei Präparaten gegen HIV eingesetzt werden kann. Dabei handelt es sich um Islatravir von Merck und Lenacapavir von Gilead, die alle paar Monate eingenommen werden sollen.

