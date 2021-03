Der Reisekonzern Tui teilte mit, dass die Buchungen für Mallorca in den vergangenen Tagen bereits "doppelt so hoch" gewesen seien wie im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. Deshalb habe TUI entschieden, das Flug- und Hotelangebot auf der Baleareninsel auszubauen.

Biontech/Pfizer bereit zu mehr Impfstofflieferung an EU im 2. Quartal

Die EU-Kommission hat mit dem Impfstoffanbieter Biontech/Pfizer eine vorgezogene Lieferung von zehn Millionen Dosen im zweiten Quartal vereinbart. Damit steige die Gesamtzahl der zugesagten Dosen des Herstellers für den Zeitraum von April bis Juni auf über 200 Millionen, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dies gebe den Mitgliedstaaten "Spielraum" und könne "Lücken bei Lieferungen" anderer Hersteller füllen.

Finanzaufsicht Bafin stellt Insolvenzantrag für Greensill Bank

Nach der Schließung der Bremer Greensill Bank Anfang März hat die Finanzaufsichtsbehörde Bafin nun die Insolvenz des Geldinstituts beantragt. Eine Sprecherin des Amtsgerichts Bremen teilte mit, der Antrag sei eingegangen und werde "zeitnah" bearbeitet. Die Bafin hatte die Greensill Bank am 3. März für den Kundenverkehr geschlossen. Einlagen von Privatkunden sind bis 100.000 Euro abgesichert.

Inflexion bei Infront-Übernahmevorhaben erfolgreich

Der britschen Beteiligungsgesellschaft Inflexion Private Equity Partners ist die Übernahme des norwegischen Finanzmarktdatenanbieters Infront geglückt. Infront erklärte, nach Absenkung der Mindestannahmeschwelle von 90 auf 80 Prozent sei die Offerte erfolgreich. Inflexion hat nach eigenen Angaben 80,56 Prozent aller Infront-Aktien angedient bekommen.

Wacker Chemie will Siltronic-Einmalertrag investieren

Wacker Chemie will den Einmalertrag aus der Veräußerung des 30,8-prozentigen Anteils an der ehemaligen Wafer-Tochter Siltronic in das Geschäft investieren anstatt ihn auszuschütten. Der Frage, ob eventuell für Aktionäre eine Sonderdividende drin sei, erteilte das Wacker-Management in der Online-Jahrespressekonferenz eine Absage.

Volks- und Raiffeisenbanken verdienen 2020 weniger

Ein niedrigerer Zinsüberschuss und ein schwaches Bewertungsergebnis haben den Volks- und Raiffeisenbanken im vergangenen Jahr trotz höherer Einnahmen aus Provisionen und stabilen Verwaltungsaufwendungen einen Gewinnrückgang beschert. Der Jahresüberschuss vor Steuern der 814 Institute lag bei 6,3 Milliarden Euro und damit 16,9 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz mitteilte.

Zalando setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele bis 2025

Zalando setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele bis 2025, die unter anderem durch die Expansion in weitere europäische Länder sowie den Ausbau der Partner- und Connected-Retail-Programme erreicht werden sollen. Auch soll der Anteil nachhaltiger Produkte auf Europas größter Modeplattform gesteigert werden. Langfristig strebt der Online-Marktplatz so einen Marktanteil von mehr als 10 Prozent am europäischen Modemarkt an, dessen Volumen der Konzern auf rund 450 Milliarden Euro schätzt.

USA sichern sich bei Astrazeneca für 205 Mio Dollar Covid-19-Mittel

Astrazeneca hat mit der US-Regierung einen Vertrag über 205 Millionen Dollar zur Belieferung mit seinem noch nicht zugelassenen Antikörper-Medikament AZD7442 zur Behandlung von Covid-19 geschlossen. In einer Mitteilung des britisch-schwedischen Pharmakonzerns heißt es, der Vertrag baue auf einer Vereinbarung mit dem Pentagon und dem Gesundheitsministerium vom vergangenen Oktober auf. Damals war zunächst eine Lieferung von 100.000 Dosen vereinbart worden, es gab aber eine Option für weitere.

BBVA schlägt für 2020 Dividende vor

Die Aktionäre der spanischen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) können sich für 2020 über eine Dividende freuen. Wie die Bank mitteilte, will sie pro Aktie 5,9 Cent ausschütten, zahlbar im April. "Der Betrag entspricht einer Auszahlung von 15 Prozent des Gewinns für 2020 und damit dem seitens der Aufsicht erlaubten Maximum für das Jahr", so die BBVA.

Credit Suisse mit bestem Start seit zehn Jahren

Die Credit Suisse ist stark ins neue Jahr gestartet. Wie die Schweizer Bank mitteilte, hat sie sowohl im Januar als auch im Februar in Bezug auf den Vorsteuergewinn das höchste Niveau der vergangenen zehn Jahre erzielt. Die Investmentbank habe von einer starken Entwicklung im Emissionsgeschäft und einer anhaltend guten Performance im Handelsgeschäft profitiert. Seit Jahresbeginn habe die Credit Suisse die Erträge in der Investmentbank um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Glaxo und Medicago beginnen klinische Studie mit Corona-Impfstoff

Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline und sein kanadischer Partner Medicago starten eine klinische Studie der Phase 3, um ihren Impfstoff gegen Covid-19 zu testen. 30.000 Menschen sollen in die Studie einbezogen werden, davon werden einige nur Placebos erhalten, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Es sind zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen nötig.

Nokia streicht tausende Jobs - Kosten sollen um 600 Mio Euro sinken

Der Netzwerkausrüster Nokia setzt den Rotstift an. Wie der finnische Konzern mitteilte, streicht er tausende von Jobs. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Kosten in den nächsten Jahren um rund 600 Millionen Euro zu reduzieren. Die Kostensenkungen sollen erhöhte Investitionen in Forschung & Entwicklung, 5G-Netze, Cloud- und Digitalinfrastruktur, Lohninflation und andere Bereiche, von denen der Konzern langfristig profitieren wird, ausgleichen.

Moderna erprobt Covid-19-Impfstoff an Kindern

Moderna testet seinen Covid-19-Impfstoff nun auch an Kindern. Der Pharmakonzern, dessen Vakzin bislang nur für Menschen von 18 Jahren aufwärts zugleassen ist, impfte laut Mitteilung nun erste Kinder im Rahmen einer kombinierten Phase-2/3-Studie. Sie soll 6.750 Kinder zwischen 6 Monaten und 11 Jahren umfassen.

