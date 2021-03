Moody's erhöht Emittentenrating von Brenntag auf "Baa2"

Moody's Investors Service hat das Emittentenrating der Brenntag SE von "Baa3" auf "Baa2" erhöht. Zudem sei die Einschätzung für die 600-Millionen-Euro Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2025 der Tochtergesellschaft Brenntag Finance auf "Baa2" von "Baa3" angehoben worden, teilte Moody's mit.

Demire erhöht Dividende wie gefordert - Rückläufige Zahlen erwartet

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat im vergangenen Jahr die selbst gesteckten Ziele übertroffen. 2021 werden die beiden wesentlichen Kennziffern vor dem Hintergrund der zuletzt getätigten 18 Immobilienverkäufe allerdings sinken, wie die Gesellschaft aus dem hessischen Langen mitteilte. Bei der zweiten Gewinnausschüttung in der Unternehmensgeschichte soll die Dividende auf 62 von 54 Cent je Aktie steigen.

OHB will für 2020 wieder Dividende zahlen

Der Luft- und Raumfahrtkonzern OHB will nach einem pandemiebedingten Ausfall 2019 für das Jahr 2020 wieder eine Dividende zahlen. Wie die OHB SE mitteilte, will sie der Hauptversammlung für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,43 Euro pro Aktie vorschlagen. Das ist genauso viel, wie OHB für das Jahr 2018 gezahlt hatte.

Europäischer Automarkt fast ungebremst auf Talfahrt

Die Pkw-Neuzulassungen in Europa sind im Februar weiter abgestürzt. Der Herstellerverband Acea meldete für die Europäische Union, die Freihandelszone Nafta und Großbritannien ein Minus von 20,3 Prozent auf 850.170 Fahrzeuge im Februar.

Britische Mobilfunk-Frequenzauktion bringt 1,36 Mrd Pfund ein

Die britische Auktion neuer Mobilfunkfrequenzen hat 1,36 Milliarden Pfund eingebracht, wie die Medienaufsicht Ofcom mitteilte. Die vier größten Mobilfunknetzbetreiber in Großbritannien - EE Ltd. der BT Group plc, Hutchison 3G UK Ltd., Telefonica UK Ltd. und Vodafone Ltd. - hätten in der Auktion mitgeboten.

Greensill-Insolvenzverwalter Frege erwartet langwieriges Verfahren

Die Gläubiger der Greensill Bank müssen sich auf ein langwieriges Insolvenzverfahren einstellen. "Diese komplexen Insolvenzverfahren dauern in der Regel mehrere Jahre", sagte Insolvenzverwalter Michael Frege der Wirtschaftswoche. "Ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren zwischen fünf und zehn Jahren andauern wird."

RBI setzt auf anziehendes Kreditwachstum im zweiten Halbjahr

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) setzt nach dem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 auf Kreditwachstum im laufenden Jahr.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2021 08:06 ET (12:06 GMT)