Die Reederei Hapag-Lloyd hat im vergangenen Jahr von Kosteneinsparungen, höheren Frachtraten und niedrigeren Bunkerpreisen profitiert. Wie aus dem Geschäftsbericht für 2020 hervorgeht, legte auch das Ergebnis unter dem Strich deutlich zu, während der Konzern die vorab veröffentlichten Zahlen zum Umsatz und operativem Ergebnis bestätigte.

Sartorius erhöht Prognose für 2021 - Pandemie beflügelt Nachfrage

Der Laborausrüster Sartorius hat nach einem guten Jahresstart die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der Auftragseingang in den ersten zehn Wochen sei "sehr stark", teilte das Unternehmen mit. Auch für den weiteren Jahresverlauf sei mit einer hohen Nachfrage zu rechnen.

Rheinmetall zahlt trotz Verlust überraschend hohe Dividende

Rheinmetall hat vergangenes Jahr wegen Belastungen im Autozuliefergeschäft weniger umgesetzt und operativ verdient. Unter dem Strich verzeichnete der im MDAX notierte Konzern sogar einen Verlust. Die Dividende für 2020 soll auf 2,00 Euro nach 2,40 Euro sinken, wie die Düsseldorfer mitteilten.

Vossloh schreibt schwarze Zahlen und kündigt Dividende an

Der Bahninfrastrukturkonzern Vossloh hat im vergangenen Jahr von der relativen Krisenstabilität seiner Branche profitiert. Während der Umsatz leicht zulegte, schaffte es Vossloh unter dem Strich zurück in die schwarzen Zahlen.

Wacker Neuson zahlt wieder Dividende und kauft Aktien zurück

Die Aktionäre von Wacker Neuson sollen nach der coronabedingten Nullrunde im vergangenen Jahr wieder einen Dividende erhalten. Wie der Baumschinenhersteller mitteilte, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat für 2020 eine Dividende von 60 Cent je Aktie vor, was dem ursprünglichen Vorschlag des Vorjahres entspricht. Außerdem will der SDAX-Konzern Aktien in Höhe von 3,5 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen.

Zur Rose will 2021 um 20 Prozent wachsen

Die Zur Rose-Gruppe hat ihren Verlust im vergangenen Jahr ausgeweitet. Die Online-Apotheke mit der bekannten Marke DocMorris verbuchte unter dem Strich einen Nettoverlust von 135,6 Millionen Franken, das sind 83,2 Millionen mehr als 2019.

Credit Suisse warnt wegen Greensill vor Ergebnisbelastung

Der Schweizer Großbank Credit Suisse droht aus der Affäre um Greensill Capital juristischer Ärger und möglicherweise auch eine Ergebisbelastung. In dem Geschäftsbericht heißt es, eine Reihe von Aufsichtsbehörden habe Untersuchungen eingeleitet, darunter auch die schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde Finma. Darüber hinaus drohten einige Investoren bereits mit Rechtsstreitigkeiten und Klagen.

IAG will mit 1 Mrd EUR in Anleihen Bilanz und Liquidität stärken

IAG will zwei Anleihen für insgesamt 1 Milliarde Euro begeben, um die Bilanz zu stärken und die Liquidität zu erhöhen. Damit will die britische Fluggesellschaft eine längere Flaute bei Flugreisen überstehen.

Nokia will 2023 zweistellige operative Marge erreichen

Der Netzwerkausrüster Nokia hat ehrgeizige Margenziele vorgestellt. Wie der finnische Konzern mitteilte, will er bis 2023 eine vergleichbare operative Marge von 10 bis 13 Prozent erreichen. In dem Zeitraum rechnet er mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum über Marktniveau.

Total schlägt HV Wiederbestellung von CEO Patrick Pouyanne vor

Der Ölkonzern Total will seinen Aktionären auf der Hauptversammlung am 28. Mai vorschlagen, Patrick Pouyanne als CEO und Chairman bis 2024 wiederzubestellen.

