Indizes in diesem Artikel MDAX 31.834,9

-0,0% Charts

News

Analysen SDAX 15.199,9

-0,9% Charts

News

Analysen

Die Porsche Automobil Holding SE setzt nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder auf steigende Gewinne. Wie die im MDAX notierte Familienholding mitteilte, soll der Konzerngewinn nach Steuern dieses Jahr bei 2,6 bis 4,1 Milliarden Euro liegen. Im vergangenen Jahr war er auf 2,6 von 4,4 Milliarden Euro eingebrochen, wie die Holding der Familien Piech und Porsche bereits im Februar angekündigt hatte.

Rheinmetall erhält Auftrag für Motorblöcke aus Aluminium

Der Technologiekonzern Rheinmetall AG hat von einem deutschen Automobilhersteller einen Folgeauftrag für die Produktion von Zylinderkurbelgehäusen aus Aluminium erhalten. Die Order summiere sich auf einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit.

Amadeus Fire zahlt wieder Dividende

Die Amadeus Fire AG will die Anteilseigner nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr wieder am Gewinn beteiligen. Wie der im SDAX notierte Personaldienstleister bei der Veröffentlichung vollständiger Ergebnisse für 2020 mitteilte, sollen die Aktionäre eine Dividende von 1,55 Euro erhalten, was einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent des Nachsteuergewinns entspricht. Im laufenden Jahr sollen Umsatz und operatives Ergebnis wieder zulegen.

Moody's erhöht Rating für Hapag-Lloyd auf Ba2; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's gesteht der Reederei Hapag-Lloyd eine höhere Bonitätseinstufung zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Rating der Hapag-Lloyd AG um eine Stufe auf Ba2 erhöht. Der Ausblick ist stabil.

Air Liquide investiert in klimafreundlichen Wasserstoff

Der Gaseanbieter Air Liquide SA will seine Lieferkette für Wasserstoff klimafreundlicher machen. Dafür will der französische Konzern 8 Milliarden Euro investieren, teilte Air Liquide mit. Der Konzern will bis 2050 klimaneutral werden. Wasserstoff soll bis 2035 mehr als 6 Milliarden Euro zum Umsatz beitragen.

Astrazeneca könnte bei US-Studie veraltete Daten genutzt haben

Bei einer großangelegten US-Studie zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca sind nach Ansicht von US-Experten möglicherweise veraltete Daten zum Einsatz gekommen. Ein internes Kontrollgremium habe "seine Besorgnis darüber ausgedrückt", dass durch das Einbeziehen von "veralteten Informationen" ein "unvollständiges Bild der Wirksamkeit vermittelt" worden sein könnte, teilte das US-Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) am Dienstag mit.

KPN findet Partner für Ausbau des Glasfasernetzes

Die Royal KPN NV hat einen Partner für den Ausbau des Glasfasernetzes in den Niederlanden gefunden. Die Hälfte des neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmens werde für 440 Millionen Euro an den Fondsmanager APG Group verkauft, teilte der Telekomdienstleister mit.

Rolls-Royce darf Bergen Engines nicht nach Russland verkaufen

Die Rolls-Royce Holdings plc stößt beim Verkauf ihrer norwegischen Tochter Bergen Engines an die russische TMH Group auf ein großes Hindernis. Die norwegische Regierung verbietet die geplante Transaktion, wie der britische Turbinenhersteller mitteilte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 08:30 ET (12:30 GMT)