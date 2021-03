Indizes in diesem Artikel MDAX 31.004,2

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zeigen sich kaum verändert. Die Marktstrategen der Helaba sehen am Markt für Bankanleihen bisher keine Stimmungseintrübung. Der iTraxx Senior Financials (Serie 35) sei sogar gesunken und nun stehe nun mit der 61er Marke im Test. Etwas erhöht sei zwar die Differenz zwischen dem Euro-Swapsatz und der 10-jährigen Bundrendite, die Sorgen vor einem Anstieg der Kreditausfälle infolge der verlängerten Corona-Maßnahmen scheinen aber nicht größer geworden zu sein. Die Aktivitäten am Primärmarkt beschränkten sich derzeit hauptsächlich auf den Unternehmenssektor, während bei Bankanleihen nur vereinzelte Emissionen zu beobachten seien. Ob sich dies kurzfristig ändere, dürfe bezweifelt werden, denn im Vorfeld der Osterfeiertage sei eine gewisse Zurückhaltung bei Emittenten nicht ungewöhnlich. Die Spreads bewegten sich derweil in engen Spannen seitwärts.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutsche Wohnen bündelt Projektmanagement für nachhaltigen Neubau

Deutsche Wohnen bündelt ihre Projektmanagement-Aktivitäten in einer eigenständigen Plattform, um den nachhaltigen Neubau in Deutschland voranzutreiben. Damit soll das selbstgesetzte Ziel, das Portfolio bis 2040 klimaneutral zu haben, unterstützt werden. Bis 2040 will der Konzern insgesamt 2 Milliarden in die "energetische Ertüchtigung" des Bestands investieren.

Fitch erhöht Langristrating für RWE auf BBB+; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating für RWE um eine Stufe von BBB auf BBB+ angehoben. Damit tragen die Ratinganalysten der kontinuierliche Expansion von RWE im Bereich der erneuerbaren Energien Rechnung, die das EBITDA steigern, kein CO2 produzieren und dank Fördermaßnahmen größtenteils reguliert werden, teilte Fitch Ratings mit.

VW will Nutzfahrzeugabsatz um wenigstens 16 Prozent steigern

Volkswagen will den Absatz der Nutzfahrzeugmodelle Caddy, Transporter und Crafter nach dem coronabedingten Rückgang vom vergangenen Jahr 2021 deutlich steigern. Geplant sind Auslieferungen von mehr als 400.000 Fahrzeugen, wie VW-Nutzfahrzeuge-CEO Carsten Intra bei Vorstellung der Bilanz mitteilte.

1&1 Drillisch zahlt erneut Dividende von 5 Cent je Aktie

Der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch zahlt für das Geschäftsjahr 2020 erneut die Mindestdividende. Wie die im TecDAX und SDAX notierte Tochter der United Internet AG mitteilte, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung wie im Vorjahr eine Dividende von 5 Cent je Aktie vor.

Aroundtown startet Aktienrückkaufprogramm für bis zu 500 Millionen Euro

Das Immobilienunternehmen Aroundtown legt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf. Bis zum Jahresende sollen bis zu 100 Millionen Aktien zurückgekauft werden, dafür gibt Aroundtown bis zu 500 Millionen Euro aus.

Bahn verbucht 2020 Nachsteuerverlust von 5,7 Milliarden Euro

Die Deutsche Bahn AG hat im von der Corona-Krise geprägten Jahr 2020 einen Nachsteuerverlust von 5,7 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Wie das Unternehmen in Berlin bekanntgab, betrug der operative Verlust beim bereinigten EBIT 2,9 Milliarden Euro.

Baywa erwartet 2021 leichtes Wachstum bei Umsatz und Gewinn

Der Mischkonzern Baywa rechnet für 2021 wie im Vorjahr mit leichtem Wachstum. Auch das operative Ergebnis (EBIT) soll leicht steigen, sofern sich die Beschränkungen für die Weltwirtschaft im Verlauf der Corona-Pandemie in Grenzen halten, wie das in den Bereichen Energie, Agrar und Bau tätige Handelsunternehmen in München mitteilte.

Fotodienstleister Cewe erhöht Dividende

Der Fotodienstleister Cewe hat im vergangenen Jahr dank der starken Entwicklung im Kerngeschäft Fotofinishing Umsatz und Gewinn erhöht. Für 2020 schlägt der Vorstand eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor, nach 2,00 Euro im Vorjahr.

Commerzbank verschiebt Hauptversammlung - weiterer Aufsichtsrat geht

Die Hauptversammlung der Commerzbank kann nicht wie geplant am 5. Mai stattfinden. Wie die Bank mitteilte, hat sie das Aktionärstreffen wegen der laufenden Nachbesetzung im Aufsichtsrat verschoben. Mittlerweile sind zwei Mandate neu zu besetzen. Nachdem der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Jörg Vetter sein Amt kürzlich aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte, hat Aufsichtsratsmitglied Andreas Schmitz am Mittwochabend sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Evotec rechnet 2021 mit kräftigem Wachstum

Der Biotechkonzern Evotec hat im vergangenen Geschäftsjahr bei höheren Erlösen weniger verdient. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, belasteten höhere Ausgaben für Forschung & Entwicklung, ein planmäßiger Wegfall von Zahlungen aus einer Partnerschaft mit Sanofi und Anlaufkosten. Im laufenden Jahr strebt der Konzern ein deutliches Wachstum an.

ENBW verdient operativ mehr und kündigt höhere Dividende an

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW ist gut durch die Corona-Krise gekommen und will seine Dividende steigern. Das bereinigte operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 14,3 Prozent auf 2,781 Milliarden Euro. Erwartet wurden 2,75 bis 2,9 Milliarden Euro.

Epigenomics prüft den eigenen Verkauf

Die Epigenomics AG will sich möglicherweise zum Verkauf stellen. Es fänden Gesprächen mit mehreren potenziellen Interessenten statt, teilte das Biotechunternehmen mit, das an der Börse nur noch auf einen Wert von 16 Millionen Euro kommt.

IPO/Friedrich Vorwerk erster Kurs 46,88 (Ausgabepreis: 45) EUR

Die Friedrich Vorwerk AG hat am Donnerstag ein erfolgreiches Debüt an der Börse gefeiert. Der erste Kurs lag bei 46,88 Euro und damit 4,2 Prozent über dem Ausgabepreis von 45 Euro.

Hamburger Hafen erwartet 2021 moderates Umsatz- und Gewinnwachstum

Die Hamburger Hafengesellschaft erwartet nach dem pandemiebedingten Umsatz- und Gewinnrückgang eine moderate Verbesserung. Wie die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mitteilte, dürften der Containerumschlag und -transport in diesem Jahr leicht zulegen.

Jenoptik will 2021 zweistellig profitabel wachsen - erhöhte Dividende

Jenoptik will 2021 um mehr als 10 Prozent wachsen und zugleich die operative Umsatzrendite erheblich steigern. Der Technologiekonzern aus Jena peilt ein Plus beim Konzernumsatz im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und eine EBITDA-Marge zwischen 16,0 bis 17,0 Prozent an.

Jost Werke zahlt trotz Gewinneinbruchs 2020 Dividende

Die Jost Werke AG hat 2020 vor allem wegen der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch erlitten. Zudem beeinflussten Sondereffekte im Zusammenhang mit der Übernahme der Alö-Gruppe das Ergebnis.

Förderbank KFW verbucht wegen der Pandemie einen Gewinneinbruch

Die KFW-Bankengruppe hat im Corona-Jahr 2020 einen Gewinneinbruch erlitten. Wie die Förderbank mitteilte, war dies einer erhöhten Kreditrisikovorsorge und einem negativen Beteiligungsergebnis geschuldet.

Krones will für 2020 nur gesetzliche Mindestdividende zahlen

Die Krones AG will ihren Aktionären nach dem Verlust im Corona-Jahr 2020 nur die gesetzliche Mindestdividende von 0,06 Euro je Aktie zahlen. Für das Jahr zuvor hatte der Hersteller in der Verpackungs- und Abfülltechnik in der Verpackungs- und Abfülltechnik noch 75 Cent je Aktie gezahlt.

Kuka bekommt Corona-Pandemie 2020 deutlich zu spüren

Der Roboterbauer Kuka hat im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Eine leichte Erholung im dritten Quartal konnte die schwache Geschäftsentwicklung in den anderen Quartalen nicht ausgleichen.

Medigene will 2021 mit weniger Forschungsgeld auskommen und Verlust senken

Medigene will 2021 mit einem deutlich verkleinerten Budget für Forschung und Entwicklung auskommen und den Verlust bei in etwa unverändertem Umsatz senken. Der Entwickler von T-Zell-gerichteten Krebstherapien glaubt, mit dem PD1-41BB-Switch-Rezeptor eine fundierte Grundlage dafür geschaffen hat, dass Medigenes TCR-T-Zellen Krebsgewebe bekämpfen können.

NordLB erzielt 2020 überraschend einen Gewinn

Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat 2020 von positiven Bewertungseffekten und Einsparungen profitiert. So konnte die NordLB ihre höhere Corona-Risikovorsorge kompensieren und unter dem Strich überraschend einen leichten Konzerngewinn erzielen.

Otto steigert Umsatz um 30 Prozent

Der Versandhändler Otto hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019/20 seinen Umsatz um 30 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gesteigert. Die Zahl der Kunden legte ebenfalls um 30 Prozent auf über 10 Millionen zu, wie die Hamburger mitteilten.

Procredit profitiert 2020 von grünen Krediten

Die Procredit Gruppe hat im vergangenen Jahr ihren Wachstumskurs fortgesetzt und dabei besonders von langfristigen Investitionskrediten profitiert.

Pfeiffer Vacuum verdient 2020 über ein Drittel weniger

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG hat 2020 unter dem Strich über ein Drittel weniger verdient. Der Nachsteuergewinn sank um fast 35 Prozent auf 31,6 Millionen Euro, wie der im SDAX und TecDAX notierte Hersteller von Vakuumpumpen mitteilte.

Rhön-Klinikum erleidet 2020 Gewinneinbruch

Rhön-Klinikum hat im vergangenen mit einer geringeren Auslastung und höherer Kosten wegen der Pandemie zu kämpfen gehabt. Planbare Eingriffe und nicht dringende Behandlungen habe man aufschieben müssen, um Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten, teilte das Unternehmen mit, das mittlerweile zum Asklepios-Konzern gehört.

Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland lässt die Dividende ausfallen

