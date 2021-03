Ladesäulenanbieter Compleo übernimmt Wallbe für 34,8 Mio Euro

Compleo Charging Solutions verstärkt sich mit einem Zukauf. Wie der Hersteller von Ladestationen für Elektroautos mitteilte, übernimmt er die Wallbe GmbH, die Ladevorrichtungen für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich anbietet. Der Kaufpreis beträgt 34,8 Millionen Euro.

Compleo weitet Verlust trotz Umsatzverdoppelung aus

Die Compleo Charging Solutions AG hat den Umsatz 2020 auf gut 33 Millionen Euro zwar mehr als verdoppelt, dennoch aber höhere Verluste geschrieben. Der Verlust vor Steuern und Zinsen (EBIT) weitete sich auf 5 von 3,7 Millionen Euro aus, wie der Anbieter von Ladestationen für Elektroautos mitteilte.

Delticom erzielt wieder Gewinn

Der Reifenhändler Delticom hat im vergangenen Jahr wieder ein positives Konzernergebnis von 7 Millionen Euro erzielt, nach einem Verlust von 41 Millionen Euro 2019. Der Umsatz fiel wegen der Pandemie um 13,5 Prozent auf 541,3 Millionen Euro..

Fußball-Bundesliga will Investoren einen Einstieg ermöglichen

Die Fußball-Bundesliga will internationale Finanzinvestoren ins Boot holen. Die Betreibergesellschaft Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat möglichen Geldgebern Informationspakete über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an zwei noch zu gründenden Tochtergesellschaften geschickt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet.

Hapag-Lloyd platziert für 300 Mio Euro Nachhaltigkeitsanleihe

Hapag-Lloyd hat ihre vor drei Tagen angekündigte Nachhaltigkeitsanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro platziert. Sie läuft über 7 Jahre und hat einen Zinskupon von 2,5 Millionen Euro, wie die Hamburger Reederei mitteilte.

Jungheinrich senkt Dividende und rechnet 2021 mit höherem Gewinn

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient und umgesetzt, die eigenen Prognosen aber erfüllt. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, müssen sich die Aktionäre mit einer leicht gesunkenen Dividende zufriedengeben. Im laufenden Jahr soll es bei Umsatz und Gewinn wieder spürbar bergauf gehen.

Otto erreicht Umsatzziel vorzeitig - Prüft Optionen für About You

Die Otto Group hat ihr 2017 ausgegebenes Umsatzziel von 17 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022/23 womöglich schon im gerade beendeten Geschäftsjahr geschafft. Auch der Onlinemodehändler About You habe sich "hervorragend entwickelt", sagte Konzernchef Alexander Birken der Wirtschaftswoche; hier würden "fortwährend alle strategischen Möglichkeiten" geprüft. About You gilt als Kandidat für einen Börsengang.

Schaeffler liefert Elektromotoren für Nutzfahrzeuge

Der Autozulieferer Schaeffler hat einen Serienauftrag für die Lieferung von E-Motoren ab 2023 für einen Nutzfahrzeug-Zulieferer gewonnen. Der 800-Volt-Motor soll eine maximale Dauerleistung von 180 kW und ein maximales Drehmoment von 950 Nm bringen, teilte Schaeffler mit.

Siemens Gamesa liefert 14 Turbinen mit 86 MW Leistung nach Schweden

Siemens Gamesa hat zwei weitere Aufträge für seine neue 5.X-Onshore-Windturbine bekommen. Geliefert werden sollen im nächsten Jahr 14 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 86 Megawatt für zwei Windparks in Schweden, wie das spanische Unternehmen mitteilte.

Uniper startet Stromhandel mit Japan

Der Energieversorger Uniper steigt erstmals in den Stromhandel mit Japan ein. Ein neues Team aus Händlern und Analysten der Uniper Global Commodities hat dazu das neue Segment der European Power Exchange (EEX) für mehrere Kontrakte auf der Insel genutzt.

Santander will ausstehende Aktien der Mexiko-Tochter erwerben

Banco Santander will für rund 550 Millionen Euro alle noch ausstehenden Aktien ihrer mexikanischen Tochtergesellschaft übernehmen. Im zweiten oder dritten Quartal soll ein entsprechendes Barangebot für etwa 8,3 Prozent des Aktienkapitals über die Bühne gehen, heißt es in einer Mitteilung der spanischen Großbank.

Wework kommt über Spac an die Börse - Kreise

Fast zwei Jahre nach dem spektakulär gescheiterten Börsengang kommt Wework offenbar über einen Umweg nun doch aufs Parkett. Durch die Fusion mit einer bereits notierten Börsenhülle (Spac) wird der Vermieter von gemeinsam genutzten Büroflächen nun doch bald am Aktienmarkt zu handeln sein, wie mehrere Informanten berichten.

IPO/Tencent-Beteiligung Linklogis zielt auf 900 Mio Euro Erlös

Das von Tencent unterstützte chinesische Unternehmen Linklogis will bei einem Börsengang in Hongkong knapp 900 Millionen Euro einsammeln, um damit im eigenen Land Kapazitäten aufzubauen und ins Ausland zu expandieren.

