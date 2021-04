Ein hochrangiger Vertreter der EU-Arzneimittelbehörde EMA hat eine Verbindung zwischen der Corona-Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff und dem Auftreten von Blutgerinnseln bei manchen Geimpften gezogen. "Meiner Meinung nach können wir mittlerweile sagen, dass es klar ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt", sagte der Chef der EMA-Impfabteilung, Marco Cavaleri, mit Blick auf die Thrombosen nach Astrazeneca-Impfungen in einem Interview mit der italienischen Zeitung Il Messaggero.

US-Hedgefonds-Debakel kostet Credit Suisse Milliarden

Nach Greensill nun Archegos Capital: Die Credit Suisse muss für ihre Geschäfte mit einem US-Hedgefonds teuer bezahlen. Auf 4,4 Milliarden Franken bezifferte die Credit Suisse Group AG die Belastung aus dem Zusammenbruch von Archegos Capital Management - und das, nachdem die Bank gerade erst den Tiefschlag von Greensill Capital hat einstecken müssen. In der Folge stimmte Credit Suisse ihre Anleger nun nicht nur auf einen Verlust von fast 1 Milliarde Franken für das Startquartal ein, sondern auch auf eine deutliche Dividendenkürzung für 2020 und eine Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms. Auch personell hat das Debakel um Archegos - der Hedgefonds hat Nachschussforderungen nicht mehr bedienen können - Folgen.

Gewerkschaft: H&M will in Spanien mehr als tausend Beschäftigte entlassen

Die schwedische Modekette H&M will nach Gewerkschaftsangaben in Spanien mehr als tausend Beschäftigte entlassen. Es handle sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aktuell in Kurzarbeit seien, teilte die Gewerkschaft CCOO am Dienstag mit. 30 Filialen in Spanien sollen demnach geschlossen werden. H&M in Spanien war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Suez verkauft Australien-Geschäft an Cleanaway

Der französische Entsorger Suez SA hat sich in den bekannten Verhandlungen mit der Cleanaway Waste Management Ltd auf den Verkauf seiner australischen Aktivitäten geeinigt. Die Vereinbarung gibt aber der Veolia Environnement SA ein Vorkaufsrecht für das australische Geschäft, wie Suez mitteilte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 07:08 ET (11:08 GMT)