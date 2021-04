Ahlers bestätigt nach Verlust im ersten Quartal die Jahresprognose

Der Umsatz des Bekleidungsherstellers Ahlers hat sich im ersten Geschäftsquartal mehr als halbiert. Operativ und nach Steuern rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen. Gründe waren laut Mitteilung coronabedingte europaweite Lockdowns, hingegen legte der Online-Umsatz um 20 Prozent zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Herforder Ahlers AG.

Cropenergies erwartet Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr

Die hohen Rohstoffpreise werden Cropenergies im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 voraussichtlich einen Gewinnrückgang bescheren. Der Umsatz des Bioethanolherstellers dürfte dagegen steigen.

IPO/Synlab will bis Ende Juni in Frankfurt an die Börse gehen

Der Münchner Labordienstleister Synlab will in Frankfurt an die Börse gehen. Angestrebt werde voraussichtlich in diesem Quartal eine Notierung im Prime Standard, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Angeboten werden sollen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie aus dem Bestand der Altaktionäre.

Ungarn blockiert Übernahme von Aegon-Geschäften durch Vienna Insurance

Die ungarische Regierung hat den geplanten Verkauf der Geschäfte des niederländischen Versicherungskonzerns Aegon in Zentral- und Osteuropa an die Vienna Insurance Group AG (VIG) blockiert.

EU-Arzneimittelbehörde kündigt Pressekonferenz zu Astrazeneca-Impfstoff an

Nach mehreren - teils auch tödlichen - Thrombosefällen nach Astrazeneca-Impfungen gibt die EU-Arzneimittelbehörde EMA voraussichtlich am Mittwochnachmittag ihre offizielle Einschätzung dazu ab, ob es einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnseln und dem Impfstoff gibt.

Flutter sieht Klage von Fox wegen Fanduel-Anteil als gegenstandslos

Der britische Wett- und Onlinespielkonzern Flutter streitet sich mit dem Medienkonzern Fox um den Kaufpreis für einen Anteil an seinem US-Geschäft Fanduel.

Prosus verkauft Tencent-Aktien im Wert von 15,5 Milliarden Dollar

Die Internet-Holding Prosus macht einen Teil ihrer Beteiligung an dem chinesischen Konzern Tencent zu Geld. Wie die niederländische Tochter der südafrikanischen Naspers Ltd mitteilte, reduziert sie ihren Anteil auf 28,9 von 30,9 Prozent. Die zu verkaufenden Aktien haben basierend auf dem Schlusskurs am Mittwoch einen Wert von 15,5 Milliarden US-Dollar.

Ryanair schreibt geringeren Jahresverlust und senkt Verkehrsprognose

Ryanair hat im Geschäftsjahr 2020/21 einen geringeren Verlust geschrieben als erwartet. Doch für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021/22 ist die Billigfluggesellschaft pessimistischer als bislang: Die Passagierzahlen dürften am unteren Ende der Prognose liegen, teilte die Ryanair Holdings plc mit.

Shell erwartet Ergebnisbelastung von 200 Mio USD durch Texassturm

Der Wintersturm in Texas hat den bereinigten Gewinn des Ölkonzerns Shell voraussichtlich mit 200 Millionen US-Dollar belastet. Im ersten Quartal dürfte die Erdgasproduktion bei 920.000 bis 960.000 Barrel Öl-Äquivalent pro Tag gelegen haben, und das Flüssigerdgasvolumen bei 7,8 bis 8,4 Millionen Tonnen, teilte die Royal Dutch Shell plc mit.

Socgen spricht exklusiv mit Amundi über Asset-Management-Geschäfte

Die Societe Generale SA (Socgen) führt exklusive Gespräche mit dem französischen Vermögensverwalter Amundi SA über den Verkauf von Asset-Management-Aktivitäten für 825 Millionen Euro. Die französische Bank teilte mit, die Gespräche konzentrierten sich auf die Geschäftsbereiche, die von ihrer Tochtergesellschaft Lyxor geführt werden.

Amazon-Chef Bezos spricht sich für Anhebung der Unternehmensteuer aus

Der Chef des Online-Riesen Amazon, Jeff Bezos, hat das von US-Präsident Joe Biden angekündigte Zwei-Billionen-Dollar-Programm zur Modernisierung der Infrastruktur begrüßt - und auch die Anhebung der Unternehmensteuer von 21 auf 28 Prozent zur Finanzierung.

IPO/Laserkommunikationsanbieter Mynaric strebt US-Notierung an

Die Mynaric AG plant vier Jahre nach ihrem Börsengang in Deutschland eine Notierung in den USA. Grund für diese Entscheidung sei das zunehmende Interesse an der Weltraumindustrie, teilte der Hersteller von Laserkommunikationsprodukten für luft- und weltraumgestützte Kommunikationsnetzwerke mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 07:03 ET (11:03 GMT)