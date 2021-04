LBBW übernimmt Sparkassengeschäft der früheren HSH Nordbank

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) übernimmt von der Hamburg Commercial Bank (HCOB) - vormals HSH Nordbank AG - Teile der Sparkassenaktivitäten. Das Geschäft mit Zins-, Währungs- und Rohstoffabsicherungen für Firmenkunden und die Instrumente zur Risikoabsicherung im Eigengeschäft der Sparkassen gehen an die LBBW.

Aufsichtsrat der ItN Nanovation AG stellt Insolvenzantrag

Der Spezialist für Nanobeschichtungen ItN Nanovation AG ist zahlungsunfähig und überschuldet. Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Saarbrücken wurde von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates gestellt, da das Unternehmen zurzeit keinen Vorstand hat.

Manz und Grob kooperieren bei Lithium-Ionen-Batteriesystemen

Der Maschinenbauer Manz und die Grob-Werke GmbH & Co KG haben eine strategische Kooperation im Bereich Lithium-Ionen Batteriesysteme geschlossen.

Französische Staatsbahn bestellt bei Alstom Wasserstoffzüge

Der französische Bahntechnikkonzern Alstom hat von der französischen Staatsbahn SNCF eine Order für zwölf Wasserstoff-Gliedertriebszüge erhalten. Zudem behält sich SNCF Voyageurs die Option auf zwei weitere Triebszüge vor. Den Auftragswert bezifferte die Alstom SA mit fast 190 Millionen Euro.

Anglo American gliedert Kraftwerkskohleaktivitäten in Südafrika aus

Der Bergbaukonzern Anglo American gliedert seine Kraftwerkskohleaktivitäten in Südafrika aus. Die Aktivitäten werden an eine neue Holdinggesellschaft, Thungela Resources Ltd, übertragen, teilte die Anglo American plc mit.

Bang & Olufsen bestätigt Prognose 2020/21 nach Drittquartalsgewinn

Der Hersteller hochpreisiger Unterhaltungselektronik Bang & Olufsen im dritten Geschäftsquartal 2020/21 schwarze Zahlen geschrieben und seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn bekräftigt.

Volvo kooperiert mit SSAB beim Einsatz von grünem Lkw-Stahl

Der Lkw-Hersteller Volvo will mit dem schwedischen Stahlkonzern SSAB den Einsatz von grünem Stahl in der Fahrzeugproduktion vorantreiben. Noch in diesem Jahr wird Volvo laut einer Pressemitteilung mit der Produktion von Konzeptfahrzeugen und Komponenten aus SSAB-Stählen beginnen, die mit Strom aus Erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff hergestellt werden.

