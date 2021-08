MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Die Zeal Network SE hat im ersten Halbjahr Transaktionsvolumen und Umsatz gesteigert und dabei eine stabile Bruttomarge erreicht.

Aegon erzielt wieder Gewinn und erhöht Dividende

Der Versicherungskonzern Aegon NV hat im zweiten Quartal wieder einen Nettogewinn erzielt und erhöht nun die Zwischendividende.

Chinesischer E-Autobauer Li Auto geht in Hongkong an die Börse - Kurs sinkt

Der chinesische Elektroautobauer Li Auto ist nach den USA auch in Hongkong an die Börse gegangen - der Kurs der Aktie sank am ersten Handelstag am Donnerstag jedoch. Er ging um zwischenzeitlich bis zu zwei Prozent zurück.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2021 07:13 ET (11:13 GMT)