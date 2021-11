MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

hat im dritten Quartal den Umsatz um mehr als ein Drittel gesteigert und den Gewinn vervielfacht. Die anhaltende Knappheit an Rohstoffen und Vorprodukten stehe einem noch stärkeren Wachstum entgegen, teilte der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie mit und bestätigte die Jahresprognose am oberen Ende der erwarteten Spannen.

SYNLAB

Die seit April börsennotierte Laborkette sieht sich auf Kurs, ihre Anfang Oktober leicht angehobenen Jahresziele überzuerfüllen. "Zum Ende des dritten Quartals 2021 liegen unsere Ergebnisse bereits deutlich über den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2020", sagte CEO Mathieu Floreani.

VEGANZ

Holprig gestaltet sich der Börsengang der Veganz Group. Der erste Kurs lag mit 86,90 unter dem Ausgabepreis, den der Hersteller veganer Lebensmittel auf 87 Euro festgelegt hatte. Die Preisspanne hatte zuvor bei 85 bis 110 Euro gelegen. Aktuell notiert die Aktie bei 84,00 Euro.

ALCON

Der Augenheilkunde-Konzern hat im dritten Quartal einen kleinen Gewinn erzielt. Das Schweizer Unternehmen steigerte den Umsatz deutlich, was vor allem dem Geschäft mit Implantaten zu verdanken war.

ALSTOM

hat den Umsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 (per Ende September) mehr als verdoppelt, während der Auftragseingang wuchs. Der französische Bahntechnikkonzern meldete Einnahmen von 7,44 Milliarden Euro nach 3,52 Milliarden Euro im Vorjahr. Auf Proforma-Basis kletterte der Umsatz um 14 Prozent.

CREDIT AGRICOLE

hat im dritten Quartal von einem starken Kreditwachstum und niedrigeren Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite profitiert. Die Gewinnerwartungen wurden übertroffen.

ICA

Die schwedische Einzelhändler hat eine Übernahmeofferte erhalten, die das Unternehmen mit 107,4 Milliarden schwedischen Kronen (ca. 10,8 Milliarden Euro) bewertet. Der Branchenverband ICA-handlarnas Forbund, der bereits 54 Prozent an der ICA Gruppen hält, habe zusammen mit der AMF Pensionsforsakring AB 534 Kronen je Aktie für den Einzelhändler geboten. Das entspricht einem Aufschlag von 11 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag.

MARKS & SPENCER

hat im ersten Geschäftshalbjahr einen Vorsteuergewinn verbucht und den Jahresausblick angehoben. Zugleich warnte der britische Einzelhändler vor Kostendruck aufgrund von Problemen bei der Logistik und Arbeitskräften. Die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung soll geprüft werden, sobald der Konzern zu einem nachhaltigen Gewinnwachstum zurückgekehrt ist. In diesem Jahr wird voraussichtlich keine Dividende gezahlt.

RAIFEISEN BANK INTERNATIONAL

Die Aktionäre können sich über eine zusätzliche Dividende für 2020 freuen. Wie die Bank mitteilte, hat die außerordentliche Hauptversammlung eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie abgesegnet. Ausgeschüttet wird sie am 17. November.

DOORDASH

Der US-Essenslieferdienst hat die Übernahme des europäischen Wettbewerbers Wolt im Wege eines Aktientausches vereinbart. Die Transaktion hat einen Wert von mehr als 8 Milliarden US-Dollar und macht Doordash nun auch in Europa zu einem Konkurrenten von Uber Eats.

RIVIAN

Der Elektroautohersteller wird bei seinem Börsengang am Mittwoch offenbar eine deutlich höhere Bewertung erzielen als ursprünglich angenommen. Das Unternehmen habe den Ausgabepreis auf 78 US-Dollar festgelegt und damit oberhalb der bereits angehobenen Preisspanne von 72 bis 74 Dollar, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Damit käme Rivian auf eine Bewertung von über 77 Milliarden Dollar.

TENCENT

Die anhaltende Schwäche im Videospielegeschäft und geringere Werbeeinnahmen haben dem chinesischen Internetkonzern im dritten Quartal zu schaffen gemacht. Der Gewinn legte nur noch geringfügig zu, der Umsatz verfehlte die Erwartungen.

VODACOM

Die südafrikanische Mobilfunkgesellschaft kauft einen Mehrheitsanteil von 55 Prozent an der ägyptischen Vodafone-Tochter für 2,74 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. Die Vodacom Group Ltd. teilte mit, sie wolle 80 Prozent des Preises durch die Ausgabe neuer Aktien begleichen und den Restbetrag von 548 Millionen Dollar in bar zahlen.

