MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

hat ihre Jahresprognose bekräftigt, nachdem der Umsatz im dritten Quartal dank der Serviceleistungen in Brasilien wieder leicht gestiegen ist. Der Umsatz stieg im Zeitraum Juli bis September organisch um 1,1 Prozent auf 3,97 Milliarden Euro, nachdem er in den ersten beiden Quartalen gesunken war, wie der italienische Telekomkonzern mitteilte. Während der Inlandsumsatz um 5,3 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro sank, zogen die Einnahmen in Brasilien um 24 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro an.

WIENERBERGER

hat im dritten Quartal den Umsatz kräftig gesteigert. Auch der Gewinn legte deutlich zu, weil der österreichische Ziegelhersteller höhere Kosten ausgleichen konnte. Für das Gesamtjahr wird das Management nun abermals zuversichtlicher.

November 10, 2022 07:15 ET (12:15 GMT)