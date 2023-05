MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

hat seine Gewinne im ersten Quartal trotz eines Rückgangs der Gaspreise teilweise gesteigert. Der norwegische Konzern, der sich zu 67 Prozent im Besitz des Staates befindet, gab an, dass der bereinigte Gewinn - die von ihm bevorzugte Messgröße - von 17,87 Milliarden US-Dollar auf 11,97 Milliarden Dollar gesunken ist, während der vom Unternehmen ermittelte Analystenkonsens bei 11,21 Milliarden Dollar lag.

LIONTRUST/GAM HOLDING

Der britische Vermögensverwalter Liontrust will ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Wettbewerber GAM Holding AG vorlegen. GAM verwaltet 23,3 Milliarden Schweizer Franken, zusammen kommen beide Unternehmen auf 53 Milliarden Pfund Sterling. Bezahlen will Liontrust mit 9,4 Millionen eigenen und neuen Aktien, die an der Börse aktuell einen Wert von 81 Millionen Pfund Sterling haben, umgerechnet 92 Millionen Euro.

PACWEST

hat die Märkte mit einer Stellungnahme zu ihren Einlagen zu beruhigen versucht. Wie die Bank mitteilte, sind die Einlagen zuletzt gestiegen. Der Kurs hatte im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch um über 50 Prozent nachgegeben. Zuvor hatte es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg geheißen, dass das Management strategische Optionen auslote, bis hin zu einem Verkauf des Unternehmens. Vorbörslich ist die Aktie am Donnerstag knapp 40 Prozent im Minus.

MAERSK

hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, da mit der Normalisierung der Schifffahrtsnachfrage die Frachtraten und das Volumen sanken. Der dänische Schifffahrtsriese meldete einen vierteljährlichen Nettogewinn von 2,28 Milliarden US-Dollar gegenüber 6,78 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, während der Umsatz um 26 Prozent auf 14,21 Milliarden Dollar zurückging.

RTL

Der schwache TV-Werbemarkt hat der Senderkette RTL im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang beschert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte die Bertelsmann-Tochter. Die Prognose steht aber unter dem Vorbehalt, dass sich die TV-Werbemärkte - insbesondere in Deutschland - in der zweiten Jahreshälfte erholen. Im zweiten Quartal sei bisher keine Erholung der TV-Werbemärkte zu erkennen.

SHELL

hat im ersten Quartal zwar weniger verdient, dabei aber die Markterwartungen übertroffen. Der Ölkonzern kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von 4 Milliarden US-Dollar an.

VOLVO CAR

dünnt seine Belegschaft in der Verwaltung in Schweden angesichts des hohen Kostendrucks aus. 1.300 Bürojobs in dem Land sollen wegfallen, was 6 Prozent der schwedischen Belegschaft entspricht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2023 07:18 ET (11:18 GMT)