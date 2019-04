MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Repsol steigt aus Rennen um Solarunternehmen X-Elio aus - Kreise

Das Solarunternehmen X-Elio ist Repsol offenbar zu teuer. Der spanische Ölkonzern sei wegen des hohen Preises von mehr als 1 Milliarde Euro aus dem Rennen um die mehrheitlich zum Finanzinvestor KKR gehörende Gesellschaft ausgestiegen, sagte eine informierte Person. Der Deal würde die Profitabilitätskriterien nicht erfüllen.

SAS streicht wegen Pilotenstreiks auch seine Flüge am Mittwoch

Die Fluggäste der skandinavischen Airline SAS brauchen auch am Mittwoch starke Nerven. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es wegen des am Freitag begonnenen Streiks der Piloten weitere Flüge gestrichen. 47.000 Passagiere wird die Stornierung von 504 Verbindungen betreffen.

Sberbank verdient dank höherer Einnahmen mehr

Sberbank Rossia hat im ersten Quartal dank gestiegener Einnahmen den Gewinn gesteigert. Wie die in Moskau ansässige Bank mitteilte, erhöhte sich das Nettoergebnis auf 226,6 Milliarden Rubel (rund 3,1 Milliarden Euro), ein Anstieg um rund 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 226,1 Milliarden Rubel.

SEB überrascht im ersten Quartal mit Gewinnsprung

Die skandinavische Bank SEB hat im ersten Quartal dank höherer Einnahmen deutlich mehr verdient als Analysten erwartet hatten. Zudem rief das Geldhaus andere Banken, Behörden und Strafverfolger zu einer neuen Initiative zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf.

Standard Chartered steigert Gewinn und kündigt Aktienrückkauf an

Standard Chartered hat den bereinigten Vorsteuergewinn im ersten Quartal um 10 Prozent gesteigert und will die Aktionäre nun via Aktienrückkauf an der guten Entwicklung teilhaben lassen.

Telenor übertrifft Erwartung und bestätigt Prognose

Der norwegische Telekommunikationsanbieter Telenor ASA hat mit seinem Gewinn im ersten Quartal die Erwartung der Analysten übertroffen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat das Unternehmen bestätigt.

Thales bestätigt Trotz Umsatzrückgang Jahresprognose

Der Raumfahrt- und Rüstungskonzern Thales hat wegen einer Abkühlung im kommerziellen Raumfahrtmarkt etwas weniger umgesetzt als im Vorjahr und die Markterwartungen verfehlt. Die Jahresprognose bestätigte die Thales SA aber.

Vinci-JV erhält Milliardenauftrag in Kanada

Der Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci hat einen Milliardenauftrag in Kanada an Land gezogen. Wie das französische Unternehmen mitteilte, soll ein Vinci-Joint-Venture eine Stadtbahnlinie in der kanadischen Hauptstadt Ottawa für 1,7 Milliarden Euro ausbauen. Vinci hat einen Anteil von 40 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen.

LG Electronics meldet Gewinneinbruch

Der südkoreanische Elektronikkonzern LG Electronics hat im ersten Quartal belastet von den Handelsstreitigkeiten und unsicheren konjunkturellen Aussichten etwas weniger umgesetzt und dabei deutlich weniger verdient. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 14,9 Billionen Won, umgerechnet 11,7 Milliarden Euro, teilte der Anbieter von Smartphones und Haushaltsgeräten mit. Im Vergleich zum Vorquartal ergab sich ein Rückgang um 5,4 Prozent.

