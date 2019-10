MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle hat die Finanzierung neuer Flugzeuge mit Hilfe aus China gesichert. Die Gesellschaft kündigte ein Gemeinschaftsunternehmen zur Flugzeugfinanzierung gemeinsam mit einer Tochter der China Construction Bank an. Zudem meldete Norwegian einen besser als erwarteten Gewinn im dritten Quartal. Die Aktionäre reagierten erfreut: Die Aktie steigt am Mittag um knapp 20 Prozent.

Relx steigert Umsatz und bestätigt Prognose

Der niederländisch-britische Medienkonzern Relx hat seinen bereinigten Umsatz in den ersten neun Monaten um 4 Prozent gesteigert. Eine konkrete Umsatzzahl nannte der Konzern nicht, bestätigte jedoch seine Jahresprognose.

Royal Bank of Scotland schreibt wegen PPI-Belastung einen Verlust

Die britische Royal Bank of Scotland (RBS) ist wegen einer weiteren Rückstellung für Entschädigungszahlungen von 900 Millionen britischen Pfund im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Vor Steuern wies die Bank einen Fehlbetrag von 8 Millionen Pfund aus, nach einem Gewinn von 961 Millionen Pfund im Vorjahr. Der Nettoverlust lag bei 315 Millionen Pfund nach einem Nettogewinn von 448 Millionen Pfund.

Schneider Electric wächst deutlich im Energiemanagement

Eine starke Entwicklung in der Sparte Energiemanagement hat Schneider Electric im dritten Quartal geholfen, den Umsatz um 4,2 Prozent auf 6,65 Milliarden Euro zu verbesseren. Der französische Elektrotechnik-Konzern verzeichnete ein organisches Wachstum von 3,1 Prozent. Im Energiemanagement betrug das organische Wachstum 3,9 Prozent, während es in der Indsutrieautomatisierung mit plus 0,4 Prozent kaum aufwärts ging. Schneider Electric bestätigte im übrigen die Jahresprognose.

Sika verbucht Gewinnsprung in den ersten neun Monaten

Die Sika AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 7,4 Prozent mehr Gewinn nach Steuern verbucht als im Vorjahr - dank eines Rekordwachtums in allen Regionen. Der Nettogewinn betrug 566,8 Millionen Franken gegenüber 527,7 Millionen zuvor. Der Nettoumsatz wuchs um 13 Prozent auf 6,01 Milliarden Franken. Der schweizerische Spezialchemiekonzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr und prognostizierte einen Umsatz von über 8 Milliarden Franken sowie ein zweistelliges Prozentwachstum des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern.

STMicroelectronics mit weniger Gewinn - Umsatz über Ziel

Der Chiphersteller STMicroelectronics hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient, den Umsatz aber unerwartet gesteigert. STMicro verzeichnete einen Nettogewinn von 302 Millionen Dollar - verglichen mit 369 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz stieg um 1,2 Prozent auf 2,55 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge erreichte 37,9 Prozent.

