MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der britisch-niederländische Medienkonzern Relx hat sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt und seine Prognose für 2020 zurückgezogen. Die Coronavirus-Pandemie habe das Geschäft mit Messen und Ausstellungen belastet und auch für Unsicherheit in den anderen drei Geschäftsfeldern gesorgt. Die erste Phase des Aktienrückkaufs werde am 22. April abgeschlossen, teilte die Relx plc mit. Von den für den Rückkauf 2020 insgesamt veranschlagten 400 Millionen Pfund werden dann 150 Millionen geflossen sein. Danach werde das Programm bis auf Weiteres ausgesetzt und später im Jahr erneut geprüft.

Schneider Electric setzt Aktienrückkäufe aus und Krisenfonds ein

Schneider Electric hält sein Geld zusammen. Wie das französische Unternehmen mitteilte, hat es sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt, nachdem es bereits seinen Ausblick für 2020 zurückgezogen hatte. Zudem hat es einen Fonds aufgesetzt, um die Folgen der Corona-Pandemie im Unternehmen abzufedern. Mitglieder der Konzernführung haben sich bereit erklärt, 10 Prozent ihres Grundgehalts in einen neuen Fonds zu stecken, um Notfallmaßnahmen und längerfristige Maßnahmen wegen Covid-19 zu finanzieren. CEO Jean-Pascal Tricoire wird während der Dauer der Krise 25 Prozent seines Grundgehalts in den Fonds abführen.

Spitze von Unibail-Rodamco-Westfield verzichtet auf Teile des Gehalts

Der Vorstand der Unibail-Rodamco-Westfield SE reagiert mit Gehaltskürzungen auf die Krise. Wie der Shopping-Center-Investor mitteilte, haben der CEO, der CFO und das gesamte Topmanagement entschieden, auf einen Teil ihrer Vergütung zu verzichten. Sie werden eine Gehaltskürzung von 25 Prozent in Kauf nehmen, solange die eingeleiteten Maßnahmen zur Bewältigung der Krise anhalten.

Tesco verdient wegen höhere Ausgaben 2019/20 weniger

Die britische Supermarktkette Tesco hat im Geschäftsjahr 2029/20 wegen höherer Ausgaben weniger verdient. Der Vorsteuergewinn ging in den zwölf Monaten per Ende Februar auf 1,32 Milliarden Pfund zurück, von 1,62 Milliarden Pfund im Jahr zuvor, wie Tesco mitteilte. Der nach Marktanteilen größte britische Lebensmittelhändler rechnet zudem infolge der Coronavirus-Pandemie mit Abschreibungen in Höhe von bis zu 925 Millionen Pfund.

Tesla beurlaubt Mitarbeiter und senkt Gehälter - Bericht

Tesla will Gehälter kürzen und nicht benötigte Mitarbeiter in seinen US-Werken beurlauben. Das berichtet die Nachrichten-Webseite Protocol unter Berufung auf eine interne Email des Elektroautobauers. Der Zwangsurlaub soll demnach am Montag beginnen und am 4. Mai enden, falls die Produktion dann weiterlaufen kann. Die Führungsebene werde auf Teile des Gehalts verzichten, heißt es weiter.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2020 07:02 ET (11:02 GMT)