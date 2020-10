MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) hat im dritten Quartal von steigenden Zinserträgen bei zugleich stabilen Kosten profitiert. Die schwedische Bank hielt ihren Nettogewinn mit 4,77 Milliarden schwedischen Kronen konstant und übertraf damit den von Factset erhobenen Analystenkonsens von 4,6 Milliarden Kronen. Der Nettozinsertrag stieg im Quartal um 5,9 Prozent auf 6,34 Milliarden Kronen, allerdings schossen auch die erwarteten Kreditverluste auf 1,1 Milliarden von 489 Millionen Kronen in die Höhe. Überwiegend wurden die Wertberichtigungen auf das Offshore-Portfolio aus Bohrinseln, Unterkunftsplattformen und Verbindungsschiffen vorgenommen.

Severstals 3Q-Nettogewinn sinkt aufgrund Preis- und Umsatzrückgang

Severstal PAOs Nettogewinn ist im dritten Quartal um 66 Prozent gesunken. Grund seien Preis- und Umsatzrückgänge, wie der russische Stahlproduzent mitteilte. Severstal erklärte jedoch die Zahlung einer Zwischendividende und ist nach eigenen Angaben angesichts der moderaten Erholung der Nachfrage nach Stahl im russischen Markt im dritten Quartal etwas optimistischer dort für das Gesamtjahr. Der Nettogewinn sank im dritten Quartal auf 167 Millionen US-Dollar von 490 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Sika verdient wegen niedrigerer Umsätze weniger

Die Sika AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres aufgrund niedrigerer Umsätze und negativer Währungseffekte weniger verdient. Das auf Bauchemie spezialisierte Schweizer Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 561,5 Millionen Franken, ein Rückgang um 0,9 Prozent zum Vorjahr. Der Nettoumsatz fiel um 3,4 Prozent auf 5,81 Milliarden Franken.

STMicro auf Wachstumskurs - höhere Bruttomarge 4Q erwartet

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics wird für das Gesamtjahr nochmals zuversichtlicher. Nach einer Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr Anfang Oktober stellt der Konzern jetzt einen noch deutlicheren Anstieg in Aussicht. Für das vierte Quartal wird eine höhere Bruttomarge in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal verdiente der Konzern unterdessen trotz höherer Einnahmen vor allem wegen Preisdrucks weniger im Vergleich zum Vorjahr.

Thales bestätigt Jahresprognose trotz niedriger Umsätze in 3Q

Die französische Thales hat ihre Prognose für das laufende Jahr bestätigt, obwohl die Umsätze im dritten Quartal rückläufig waren. Als Grund für den Rückgang führt der Konzern die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das zivile Luffahrtgeschäft an. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern verzeichnete Umsätze von 3,96 Milliarden Euro gegenüber 4,22 Milliarden im Vorjahr. Organisch sank der Umsatz um 4,3 Prozent. Im zweiten Quartal waren die Umsätze coronabedingt organisch noch um 19,9 Prozent eingebrochen.

Tiktok-Dealmaker warten auf Gerichtsentscheid zu Verbot in den USA

Die Pläne, das chinesische Unternehmen Tiktok zu einem US-Unternehmen zu machen, hängen in der Warteschleife. Ein US-Bundesrichter erwäge, Maßnahmen der Trump-Regierung zu blockieren, die einen Verkauf der Video-Sharing-App an US-Investoren erzwingen würden, sagten informierte Personen. Tiktok und die US-Regierung streben immer noch einen Deal an, aber der Ausgang des Rechtsstreits könnte den Informanten zufolge darüber entscheiden, ob Tiktok gezwungen ist, seine US-Aktivitäten im Rahmen der Transaktion zu verkaufen, und darüber, wie ein Verkauf strukturiert würde.

Unilever steigert vergleichbaren Umsatz im 3. Quartal

Beflügelt von der Nachfrage nach Hand- und Haushaltshygiene sowie nach Lebensmitteln für den Verzehr in der eigenen Wohnung hat Unilever seinen Umsatz im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 4,4 Prozent gesteigert. Nominell gingen die Einnahmen allerdings um 2,4 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro zurück.

