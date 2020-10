MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Peugeot mit leichtem Umsatzrückgang - Margenprognose bekräftigt

Peugeot hat im dritten Quartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet. Die Erlöse sanken um 0,8 Prozent auf 15,45 Milliarden Euro, wie aus der Mitteilung des französischen Autokonzerns hervorgeht. Im Autogeschäft erzielte die Opel-Mutter trotz geringerer Verkäufe ein leichtes Plus um 1,2 Prozent auf 11,96 Milliarden Euro. Höhere Preise und ein besserer Mix der verkauften Autos hätten gestützt.

Sanofi und GSK liefern 200 Mio Covid-19-Impfstoffdosen an Covax

Die beiden Pharmakonzerne haben mit der Impfallianz Gavi, die die globale Impfstoffplattform Covax verwaltet, eine Liefervereinbarung geschlossen. Sie wollen demnach 200 Millionen Dosen ihres adjuvantierten, rekombinanten, proteinbasierten Covid-19-Impfstoffs an die Covax-Plattform liefern, wie die Sanofi SA mitteilte.

Valeo mit Umsatzrückgang im 3. Quartal - neuer CEO ab 2022

Der französische Autozulieferer Valeo hat im dritten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie im ersten Halbjahr. Während die Autoproduktion in den USA und vor allem in China deutlich höher war, blieb die Erholung in Europa aus, so die Valeo SA. In der Summe sank der Umsatz in den drei Monaten bereinigt um 6 Prozent auf 4,39 Milliarden Euro. Für das zweite Halbjahr ist der Konzern etwas optimistischer als bisher - deutlich negative Effekte aus der zweiten Welle der Corona-Pandemie seien aber bisher nicht berücksichtigt.

Eli Lilly erhält Auftrag der USA für Antikörper zu Covid-19-Behandlung

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly & Co. wird der US-Regierung 300.000 Ampullen mit einem neutralisierenden Antikörper zur Verfügung stellen, mit dem Covid-19 behandelt werden könnte. Der Deal im Volumen von 375 Millionen US-Dollar ist nach Angaben des Konzerns davon abhängig, dass der Antikörper eine Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA erhält.

GE übertrifft Erwartungen - Positiver Cashflow im Industriegeschäft

Der US-Industriekonzern General Electric hat im dritten Quartal 2020 einen bereinigten Gewinn je Aktie sowie einen positiven Cashflow aus dem Industriegeschäft erzielt und damit besser abgeschnitten als erwartet. Der Cashflow belief sich auf 514 Millionen US-Dollar, während der Factset-Konsens auf einen negativen Cashflow von 1,03 Milliarden Dollar gelautet hatte. Der Umsatz war zwar um 17 Prozent auf 19,42 Milliarden Dollar rückläufig, lag aber ebenfalls über dem Analystenkonsens von 18,73 Milliarden Dollar.

Sony verdient mehr als doppelt so viel und erhöht Prognose

Der japanische Unterhaltungselektronikkonzern hat seinen Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt und seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr erhöht. Wie die Sony Corp mitteilte, kletterte der Nettogewinn im am 30. September zu Ende gegangenen Berichtszeitraum dank eines starken Spielegeschäfts und einer geringeren Steuerlast auf 459,63 Milliarden Yen (umgerechnet rund 3,72 Milliarden Euro) von 187,89 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging dagegen marginal um 0,4 Prozent auf 2,113 Billionen Yen zurück.

UPS wächst rasant und übertrifft Erwartungen

Der Paketdienst UPS hat im dritten Quartal von einem starken Lieferaufkommen profitiert. Der US-Konzern steigerte Gewinn und Umsatz deutlich stärker als erwartet. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr traut sich United Parcel Service (UPS) unter Verweis auf die coronabedingte Unsicherheit unterdessen nicht zu. Der Nettogewinn kletterte um fast 12 Prozent auf knapp 2 Milliarden US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,28 Dollar.

