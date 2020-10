MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der französische Telekomkonzern Orange hat seinen Umsatz im dritten Quartal leicht gesteigert. Wachstum im Heimatmarkt Frankreich, in Afrika und dem Nahen Osten konnte den Rückgang in anderen Segmenten ausgleichen. Die Zwischendividende, die im Dezember gezahlt wird, hob die Orange SA an.

Repsol schreibt im dritten Quartal erneut Verlust

Der spanische Energiekonzern Repsol ist auch im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gewesen. Der Einbruch der Öl- und Gaspreise und der Nachfrage infolge der Corona-Pandemie belastete die Bilanz. Repsol fuhr in den drei Monaten einen Nettoverlust von 94 Millionen Euro ein, verglichen mit einem Gewinn von 333 Millionen im Vorjahreszeitraum, vor allem aufgrund von Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Samsung steigert Gewinn deutlich dank höherer Nachfrage

Der Elektronikkonzern Samsung hat dank guter Smartphone- und Speicherchip-Verkäufe im dritten Quartal den Gewinn um die Hälfte gesteigert. Während der Pandemie sei die Nachfrage wegen der verstärkten Arbeit von zu Hause teils deutlich gestiegen. Das Nettoergebnis kletterte um 49 Prozent auf 9,36 Billionen südkoreanische Won oder umgerechnet rund 7,0 Milliarden Euro, wie der südkoreanische Konzern mitteilte. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 66,96 Billionen Won. Analysten hatten nur einen Nettogewinn von rund 9 Billionen Won und einen Umsatz von 64,8 Billionen erwartet.

Sanofi steigert Gewinn und hebt Jahresprognose an

Sanofi nimmt steigende Gewinne im dritten Quartal zum Anlass für eine Anhebung der Jahresprognose. Der französische Pharmakonzern prognostiziert nunmehr nach eigenen Angaben ein Wachstum des Gewinns je Aktie aus laufendem Geschäft zwischen 7 und 8 Prozent zu unveränderten Wechselkursen. Bislang galt hier eine Zielspanne von 6 bis 7 Prozent Wachstum.

Shell verdient mehr als erwartet und verspricht Schuldenabbau

Der Ölkonzern Shell hat trotz eines massiven Gewinneinbruchs im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Royal Dutch Shell kündigte zudem eine neue Allokationsstrategie für die Barmittel an, zu deren Zielen der Abbau der Nettoverschuldung, die schrittweise Erhöhung der Dividenden und die Finanzierung des weiteren Wachstums gehören.

Telefonica senkt Verlust - Umsatz von Corona belastet

Telefonica hat im dritten Quartal rote Zahlen geschrieben, den Fehlbetrag verglichen zum Vorjahr allerdings eingegrenzt. Der spanischen Telekomkonzern erklärte, das Geschäft auf allen Märkten werde weiter in erheblichem Umfang von der Covid-19-Pandemie beeinflusst. In den Monaten Juli bis September fiel ein Nettoverlust von 160 Millionen Euro an, verglichen mit einem Verlust von 443 Millionen Euro im Vorjahr. Das Betriebsergebnis vor Abschreibung und Wertminderung (OIBDA) ging von 2,75 auf 2,67 Milliarden Euro zurück.

