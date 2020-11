MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Die Verbio AG hat ihren Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 um 24,4 Prozent auf 261,4 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA verdoppelte sich auf 53,3 Millionen Euro, wie der Hersteller von Biodiesel und Bioethanol mitteilte. Das Periodenergebnis wird mit 31,7 Millionen nach 12,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Arcelormittal drückt Verlust - volatile Entwicklung möglich

Arcelormittal hat im dritten Quartal erneut rote Zahlen geschrieben, den Fehlbetrag mit 261 (Vorjahr: 539) Millionen Dollar aber in etwa halbiert. Der Stahlkonzern aus Luxemburg profitierte im Zusammenhang mit dem verkauften US-Geschäft von einer Wertzuschreibung von 556 Millionen Dollar. Mit Blick nach vorn äußerte sich der Konzern zurückhaltend.

Astrazeneca verdient mehr als Doppelte und bestätigt den Ausblick

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat seinen Nettogewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und seine Jahresprognose bestätigt. Der Kerngewinn und der Umsatz lagen jedoch leicht unter den Erwartungen der Analysten.

Astrazeneca erwartet noch 2020 Studienergebnis zu Covid-19-Impfstoff

Der Pharmakonzern Astrazeneca befindet sich mit seiner klinischen Studie zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus im Plan. Ergebnisse sollen noch in diesem Jahr vorliegen, und eine Auslieferung der Impfdosen soll nach einer Genehmigung durch die Behörden "schnell" erfolgen, wie der britische Konzern ankündigte.

Dialog Semiconductor schreibt im 3. Quartal rote Zahlen

Der Halbleiter-Hersteller Dialog Semiconductor hat das dritte Quartal 2020 beim Umsatz zwar im Rahmen der eigenen Erwartungen abgeschlossen, im Zusammenhang mit der Adesto-Übernahme aber rote Zahlen geschrieben. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 386 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Dialog selbst hatte für das am 25. September beendete Quartal zuletzt ungefähr diesen Wert in Aussicht gestellt.

J Sainsbury streicht nach Halbjahresverlust 3.500 Stellen

Der britische Einzelhändler J Sainsbury plc streicht 3.500 Stellen, nachdem er im ersten Geschäftshalbjahr wegen zu hoher Kosten vor Steuern in die roten Zahlen geraten ist. Geschäfte der Handelskette Argos sollen vermehrt in die Sainsbury-Supermärkte integriert werden, in den kommenden dreieinhalb Jahren würden 420 eigenständige Argos-Läden aufgegeben werden, teilte das Unternehmen mit. Zudem würden alle Fleich-, Fisch-, und Delikatessen-Theken abgeschafft.

Iberdrola erhöht Gewinnziel für 2022

Der spanische Stromversorger Iberdrola hat sich neue Ziele für die kommenden Jahre gesetzt und dabei die Ergebnisprognose für 2022 erhöht. Der Gewinn soll in dem Jahr 4 bis 4,2 Milliarden Euro erreichen statt die bislang angekündigten 3,7 bis 3,9 Milliarden Euro, wie die Iberdrola SA mitteilte. Im Jahr 2025 soll der Gewinn dann sogar 5 Milliarden Euro betragen, 2019 kam das Unternehmen auf 1,5 Milliarden Euro.

Verbund erhöht Jahresprognose

Der österreichische Versorger Verbund ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr geworden. Wie die Verbund AG mitteilte, plant sie in diesem Jahr nun mit einem EBITDA zwischen rund 1,24 und 1,3 Milliarden Euro und einem Konzernergebnis zwischen rund 570 und 610 Millionen Euro. Bislang hatte Verbund ein EBITDA von rund 1,15 und 1,25 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis von rund 510 bis 570 Millionen Euro erwartet.

Societe Generale erzielt ersten Quartalsgewinn in diesem Jahr

Die französische Bank Societe Generale hat im dritten Quartal von einem guten Handelsgeschäft profitiert. Die Bank erzielte erstmals in diesem Jahr einen Quartalsgewinn. Mit Blick auf das Gesamtjahr wird das Institut zuversichtlicher. Der Nettogewinn lag bei 862 Millionen Euro nach 854 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen sanken um 2,9 Prozent auf 5,81 Milliarden Euro.

