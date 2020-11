MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Südzucker nimmt erhebliche Wertminderung auf ED&F-Man-Anteil vor

Coronabedingte Verzögerungen beim geplanten Verkauf von Randgeschäften der britischen Südzucker-Beteiligung ED&F Man machen eine Wertberichtigung im Mutterkonzern erforderlich. Dies wird das Ergebnis des Mannheimer Unternehmen im laufenden dritten Quartal (per Ende November) deutlich belasten, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung schreibt.

Cewe weitet 3Q-Verlust inmitten Pandemie aus - keine 4Q-Prognose

Der Fotodienstleister Cewe hat im dritten Quartal inmitten der Corona-Pandemie die Verluste sowohl operativ als auch nach Steuern dramatisch ausgeweitet, steht aber nach neun Monaten besser da. Der Umsatz war sowohl im Quartal als auch in den neun Monaten rückläufig. Spürbar war die Pandemie unter anderem an weniger Fotoaufträgen nach der Absage vieler Urlaubsreisen.

HHLA verdient weniger und sieht Umsatz, EBIT 2020 stark unter Vorjahr

Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA hat in den ersten neun Monaten bei sinkenden Umsätzen unter dem Strich fast zwei Drittel weniger verdient. Der Rückgang fiel dank einer leichten Belebung in dritten Quartal weniger stark aus als befürchtet. Angesichts der coronabedingten Unsicherheiten wagt der Konzern keine konkrete Prognose für das Gesamtjahr, geht aber davon aus, dass Umsatz und operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik "stark unter Vorjahr" liegen werden.

Fielmann bestätigt erhöhte Prognose 2020 mit Fragezeichen

Fielmann, Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette, hat nach endgültigen Zahlen im dritten Quartal auch unter dem Strich mehr verdient und mehr umgesetzt sowie die vorläufigen Eckzahlen leicht übertroffen. Die Ende September angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der SDAX-Konzern, schloss aber angesichts neuer coronabedingter Lockdown-Maßnahmen eine Revision des Ausblicks nicht aus.

SMA Solar bekräftigt Ausblick nach Umsatz- und Gewinnanstieg

Die SMA Solar Technology AG hat in den ersten neun Monaten sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Dank eines guten Projektgeschäfts kletterte der Umsatz um knapp ein Viertel auf 774 Millionen Euro, wie der Wechselrichterhersteller mitteilte. Operativ (EBITDA) erzielte das SDAX-Unternehmen einen Gewinn von 41 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr 26 Millionen Euro waren. Die Marge stieg entsprechend auf 5,4 von 4,1 Prozent.

Bilfinger schreibt operativ schwarze Zahlen - Prognose hält

Bilfinger hat im dritten Quartal nach einer Erholung der Geschäfte wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das operative Ergebnis EBITA sank um 11 Millionen auf 23 Millionen Euro, fiel anders als im Frühjahr aber nicht negativ aus, wie es in einer Mitteilung des Industriedienstleisters aus Mannheim heißt. Unter dem Strich standen jedoch mit minus 19 Millionen Euro rote Zahlen - im vorigen Jahr waren netto noch 6 Millionen Euro verdient worden.

Deutsche Familienversicherung weitet Verlust aus

Die Deutsche Familienversicherung AG hat in den ersten neun Monaten operativ und nach Steuern den Verlust deutlich ausgeweitet. Grund sind laut Mitteilung des Online-Versicherers unter anderem die stabilen Vertriebsaufwendungen, ein Covid-19-bedingt schlechteres Kapitalanlageergebnis sowie höhere interne Kosten für Personal und IT. Die Bruttoprämieneinnahmen stiegen um fast ein Drittel. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Edag rechnet 2020 mit Verlust - Auftragseingang steigt deutlich

Der Ingenieurdienstleister Edag rechnet nach erneut roten Zahlen im dritten Quartal auch im Gesamtjahr nun mit einem Fehlbetrag. Wegen des Verlustes nach Steuern per Ende September, verschlechterten Auftragseingängen per Ende September sowie der im vierten Quartal zu berücksichtigenden Restrukturierungsaufwendungen sei nicht davon auszugehen, dass der aufgelaufene Verlust kompensiert werden könne, so Edag.

Windeln.de verringert Verlust im Quartal

Der Onlinehändler Windeln.de hat im dritten Quartal bei leicht rückläufigen Umsätzen den Verlust verringert. Wie das Unternehmen mitteilte, sanken die Erlöse um rund 3 Prozent auf 15,0 Millionen Euro. Den operativen Verlust (EBIT) grenzte die Windeln.de SE auf 3,1 Millionen nach minus 3,4 Millionen Euro ein. Unter dem Strich berichtete das Unternehmen über einen Fehlbetrag von 3,7 Millionen nach minus 4,3 Millionen Euro.

Bertelsmann nach organischem Wachstum im 3Q zuversichtlich

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann hat im dritten Quartal zumindest auf organischer Basis - also bereinigt um Portfolio- und Wechselkurseffekte - wieder ein leichtes Wachstum von 1,6 Prozent erzielt. Die Schwäche im ersten Halbjahr konnte damit aber nicht ausgeglichen werden, weshalb der Umsatz auf Neunmonatssicht rückläufig war. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management gleichwohl zuversichtlich.

Umsatz der RTL Group schrumpft nur noch leicht - neuer Ausblick

Dank einer Erholung der Werbeeinnahmen zum Vorquartal hat die Senderkette RTL Group im dritten Quartal nur noch einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet. Wenige Wochen vor Jahresende traut sich die Bertelsmann-Tochter nun wieder einen Ausblick für 2020 zu, der einen spürbaren Rückgang von Umsatz und operativem Ergebnis vorsieht. Die Anleger können für 2020 wieder auf eine Dividende im Rahmen der üblichen Dividendenpolitik hoffen.

Raiffeisen Bank verzeichnet Gewinnrückgang wegen Abschreibungen

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Ausblick trotz eines Gewinnrückgangs im dritten Quartal 2020 bekräftigt. Wie die österreichische Bank mitteilte, rechnet sie in diesem Jahr unverändert bei einem geringen Kreditwachstum mit einem Gewinn. Die Risikokosten (Neubildungsquote) sieht die RBI in diesem Jahr, abhängig von Dauer und Ausmaß des wirtschaftlichen Einbruchs, weiterhin auf rund 75 Basispunkte steigen.

Zurich Insurance mit rückläufigen Prämien in 2 von 3 Segmenten

Zurich Insurance hat in den ersten neun Monaten in zwei der drei Geschäftssegmente Prämienrückgänge verzeichnet. Die Netto-Forderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sieht der Schweizer Versicherer in der Schaden- und Unfallversicherung für 2020 unverändert bei 450 Millionen US-Dollar. Hingegen schätzt der Versicherer die Verluste infolge von Naturkatastrophen im zweiten Halbjahr um 2 Prozentpunkte höher als üblich.

Generali 9M-Nettogewinn sinkt wegen Einmalfaktoren

Generali hat in den ersten neun Monaten unter anderem wegen coronabedingter Einmalfaktoren und Kosten für die Beilegung eines Schiedsverfahrens unter dem Strich signifikant weniger verdient. Wie der italienische Versicherer weiter mitteilte, will er wieder Dividenden ausschütten, sobald die Aufsichtsbehörden dies gestatten. Der Nettogewinn sank im Neunmonatszeitraum um 40 Prozent auf 1,30 Milliarden Euro.

Burberry übertrifft trotz schwachem Umsatz die Erwartungen

Der britische Modekonzern Burberry hat im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 inmitten der Coronavirus-Pandemie einen herben Gewinnrückgang verzeichnet. Im zweiten Quartal verbesserten sich die vergleichbaren Umsätze im Einzelhandel, was durch ein starkes Geschäft in Asien begünstigt wurde. Der Vorsteuergewinn brach in den sechs Monaten per Ende September auf 73 Millionen Britische Pfund ein, von 193 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Bridgestone bei sinkenden Umsätzen mit roten Zahlen

Der japanische Reifenhersteller Bridgestone hat im dritten Quartal bei sinkenden Umsätzen einen Verlust verzeichnet. Das Unternehmen verfehlte damit die Marktschätzungen deutlich. Für das Gesamtjahr ist der Konzern allerdings nicht mehr ganz so pessimistisch wie bisher. Für die drei Monate berichtete die Bridgestone Corp einen Nettoverlust von 2,1 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 21 Millionen Euro.

Boeing sieht trotz globaler Marktschwäche starke Nachfrage aus China

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing rechnet in China mit einer starken Nachfrage nach Flugzeugen, auch wenn der Weltmarkt inmitten der Coronavirus-Pandemie schwächer erwartet wird. Der US-Konzern prognostiziert, dass chinesische Fluggesellschaften in den nächsten 20 Jahren 8.600 neue Flugzeuge im Wert von 1,4 Billionen Dollar kaufen werden.

