MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der französische Pharmakonzern Sanofi will gemeinsam mit namhaften Partnern ein Gemeinschaftsunternehmen für digitale Gesundheitsdienstleistungen aus der Taufe heben. Mit an Bord sind die Beratung Capgemini, der Versicherer Assicurazioni Generali SpA sowie der Telekommunikationskonzern Orange. Es geht um die Entwicklung eines digitalen Gesundheits-Ökosystems in Frankreich, wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten.

Stellantis-HV am 8. März soll über Faurecia-Ausschüttung befinden

Auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung am 8. März sollen die Aktionäre des neuen Automobilkonzerns Stellantis über die Beteiligung am französischen Zulieferer Faurecia entscheiden. Vorgesehen ist, knapp 54,3 Millionen Faurecia-Aktien an die Stellantis-Aktionäre zu verteilen, überdies bis zu 308 Millionen Euro, die bereits bei einem Verkauf von Faurecia-Aktien im Vorfeld der Fusion erlöst worden waren, heißt es in der Einladung von Stellantis.

Tesco zahlt Sonderdividende und stockt Pensionsplan auf

Tesco will im Zusammenhang mit dem Verkaufserlös seines Geschäfts in Thailand und Malaysia eine Sonderdividende ausschütten und den Pensionsplan aufstocken. Wie die britische Lebensmittelhandelskette mitteilte, hat sie den Verkaufserlös in Höhe von netto 7,80 Milliarden britischen Pfund erhalten. Davon will sie 4,99 Milliarden Pfund an die Aktionäre ausschütten, in Form einer Sonderdividende von 50,93 Pence je Aktie.

Vivendi erhöht Anteil an spanischer Prisa auf 9,9 Prozent

Der französische Medienkonzern Vivendi stockt seinen Anteil an dem spanischen Medienkonglomerat Promotora de Informaciones (Prisa) kurz nach dem Einstieg auf. Wie die Vivendi SA mitteilte, erhöht sie ihren Anteil an Prisa, zu der unter anderem die spanische Tageszeitung El Pais gehört, auf 9,9 Prozent. Vivendi hatte am Freitag mitgeteilt, mit 7,6 Prozent bei dem Rivalen eingestiegen zu sein.

Vonovia plant virtuelle Hauptversammlung am 16. April

Vonovia plant die diesjährige ordentliche Hauptversammlung am 16. April, wie der Bochumer DAX-Konzern mitteilte. Das Aktionärstreffen werde virtuell veranstaltet, wie im vorigen Jahr. Die Bundesregierung habe im Rahmen der Gesetzgebung zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie die Möglichkeit für virtuelle Hauptversammlungen bis Ende 2021 verlängert.

