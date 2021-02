MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Glaxosmithkline und Curevac weiten ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Herstellung von Covid-19-Impfstoffen aus, auch um kurzfristig die Produktion anzukurbeln. Die Kooperation hat einen Wert von 150 Millionen Euro. Wie der britische Pharmakonzern und das deutsche Biopharmazie-Unternehmen mitteilten, wird Glaxosmithkline Curevac 2021 bei der Herstellung von bis zu 100 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs CVnCoV der ersten Generation unterstützen. Dafür werde GSK seine Produktionskapazitäten in Belgien nutzen. Der Impfstoff werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 bei den Behörden zur Prüfung eingereicht.

Handelsbanken hält 4Q-Gewinn fast stabil und will Kosten senken

Svenska Handelsbanken hat im vierten Quartal den Gewinn fast stabil gehalten. Unter anderem dank geringerer Kreditverluste übertraf der Gewinn die Konsensschätzungen. Wie die schwedische Bank mitteilte, sollen bis spätestens 2022 die Kosten auf ein nachhaltiges Niveau von jährlich 20 Milliarden schwedische Kronen (1,97 Milliarden Euro) gesenkt werden. Erreicht werden soll dies durch die Verkleinerung des Filialnetzes und stärker dezentrale Entscheidungsprozesse. 2022 beliefen sich die Kosten auf 23,33 Milliarden Kronen.

Novo Nordisk übertrifft Erwartungen im Quartal

Novo Nordisk hat im vierten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Für das laufende Jahr peilt der dänische Pharmakonzern Zuwächse an, warnte aber auch vor belastenden Effekten aus der Corona-Pandemie. So würden wegen den Abstandsregeln rund um den Globus zur Eindämmung der Pandemie weniger Patienten eine Behandlung beginnen.

Robinhood treibt IPO-Pläne trotz Gamestop-Kritik voran - Kreise

Robinhood Markets, die Trading-App, die wegen des Handels mit Gamestop-Aktien in die Kritik geraten ist, treibt Pläne für einen Börsengang voran, sagten vier Banker und Risikokapitalgeber. Die IPO-Pläne des Startups sind auf Kurs, und ein Angebot wird in den nächsten Monaten erwartet, wahrscheinlich im zweiten Quartal, sagten drei der Personen. "Der [Robinhood] Börsengang ist mit Volldampf unterwegs", sagte einer der Banker. Goldman Sachs berät bei dem IPO, sagte eine der Personen.

Santander will 2021 profitabler werden

Banco Santander hat die eigenen Zielvorgaben vergangenes Jahr erreicht und will 2021 die Profitabilität steigern. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) soll dieses Jahr zwischen 9 und 10 Prozent liegen nach 7,44 Prozent im abgelaufenen Jahr, teilte Banco Santander SA mit. Unter dem Strich verzeichnete die Großbank 2020 wegen hohen Wertberichtigungen wie erwartet einen Milliardenverlust. Santander bezifferte den Fehlbetrag auf 8,77 Milliarden Euro. Bereinigt um Sanierungskosten und Wertberichtigungen verdiente die Bank den weiteren Angaben zufolge 5,08 Milliarden Euro. In Aussicht gestellt hatte das Geldhaus 5 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote Tier 1 stieg per Ende Dezember auf 12,34 von 11,98 Prozent Ende September. Erwartet hatte die Bank einen Wert am oberen Ende der Bandbreite 11 bis 12 Prozent.

Sony erhöht Ausblick nach starkem Quartal

Sony hat im dritten Geschäftsquartal dank eines starken Geschäfts im Spiele- und Elektronikbereich den Gewinn um knapp drei Drittel gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 per Ende März erhöhte der japanische Unterhaltungselektronikkonzern. Das Nettoergebnis kletterte laut Mitteilung um 62 Prozent auf 371,89 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 2,94 Milliarden Euro. Analysten hatten nur mit 125,19 Milliarden Yen gerechnet. Der Umsatz stieg um 9,5 Prozent auf 2,697 Billionen Yen.

Vodafone wächst in 3Q wieder bei Service-Umsätzen

Vodafone hat im dritten Geschäftsquartal wieder leichtes organisches Wachstum bei den Service-Umsätzen verzeichnet, nach zwei Quartalen mit Rückgängen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der britische Telekommunikationskonzern. Die Service-Umsätze - eine viel beachtete Kennzahl, die den Verkauf von Telekommunikationsdienstleistungen misst - sind im Quartal per Ende Dezember organisch um 0,4 Prozent gestiegen. In Europa ergab sich ein Rückgang von 1,1 Prozent, der durch Zuwächse in anderen Märkten mehr als ausgeglichen wurde. In Deutschland, Vodafones größtem Markt, stieg der Umsatz 1,0 Prozent.

Lkw-Hersteller Volvo erzielt Gewinnsprung trotz Absatzminus

Der Lkw-Hersteller Volvo hat im vierten Quartal trotz eines Absatz- und Umsatzrückgangs deutlich mehr verdient. Die eingeleiteten Kostensenkungen hätten die Einbußen überkompensiert, erklärte die schwedische Volvo AB. Optimistisch stimme der Auftragseingang, der um 61 Prozent gestiegen sei. Das Nettoergebnis kletterte laut Mitteilung um 38 Prozent auf 9,2 Milliarden schwedische Kronen oder umgerechnet rund 908 Millionen Euro. Analysten hatten nur mit 6,41 Milliarden Kronen gerechnet. Der Umsatz sank mit 96,92 Milliarden etwas stärker als Analysten mit 97,52 Milliarden Kronen erwartet haben. Die Auslieferungen sackten leicht um 0,4 Prozent ab.

