Die Ölpreise profitieren am Freitag nicht nachhaltig davon, dass der Dollar abgewertet hat. Damit wird Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum zwar billiger, doch wächst mit der jüngsten Entwicklung im Handelsstreit USA-China die Angst vor einer sinkenden Nachfrage. Gold profitiert etwas vom schwächeren Dollar, aber auch von seinem Ruf als sicherer Hafen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Der Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern dürfte am Freitag die Stimmung an den US-Börsen dämpfen. US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik an China wiederholt und im Zollstreit nachgelegt. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC drohte Trump dem Land am Freitag mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von 500 Milliarden Dollar. Konjunkturdaten stehen am Freitag nicht zur Veröffentlichung an. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Quartalszahlen von Unternehmen wie Baker Hughes, General Electric, Honeywell, Schlumberger, Manpowergroup oder Stanley Black & Decker.

Schon am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA hat Microsoft Zahlen vorgelegt. Der Softwaregigant hat im vierten Geschäftsquartal von seinem boomenden Cloud-Geschäft profitiert und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie steigt vorbörslich um fast 4 Prozent. Skyworks Solutions werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Halbleiterkonzern übertraf mit seinen Drittquartalszahlen die Markterwartungen klar. Auch der Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical schnitt im zweiten Quartal bei Ergebnis und Erlös besser als vom Markt gedacht ab. Für die Aktie werden vorbörslich noch keine Kurse gestellt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit setzt Europas Börsen am Freitagmittag temporär unter Druck. Im Handel wird auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump bei CNBC verwiesen. Danach sind die USA nun bereit, Zölle auf Einfuhren aus China im Gegenwert von rund 500 Milliarden Dollar zu erheben. Damit wäre praktisch die Gesamtheit aller chinesischen Importe betroffen. Nach einem ersten Schreck erholen sich die Märkte deutlich von ihren Tagestiefs. Der kleine Verfalltag spielt hingegen an den Börsen wie erwartet nur eine untergeordnete Rolle. Im DAX lassen die Gewinner der vergangenen Tage wieder Federn: So stehen Autowerte unter Druck und für die Lufthansa-Aktie geht es 1,4 Prozent nach unten. Thyssenkrupp, die in den vergangenen Tagen von Spekulationen über eine Zerschlagung profitiert haben, geben 2,6 Prozent nach. Tagesgewinner im deutschen Auswahlindex sind RWE, für die es nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley gleich um 2,3 Prozent nach oben geht. Der Sektor der europäischen Minenwerte verliert 1,4 Prozent, für die Automobilwerte geht es um 2 Prozent nach unten. Der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt dürfte den Rohstoffhunger bremsen, auch Automobilhersteller leben von freien Märkten in einer globalisierten Welt. Die Aktien von Stora brechen in Helsinki um 10 Prozent ein, nachdem die Gewinnerwartung trotz eines Sprungs des operativen EBIT von fast 50 Prozent nicht ganz erreicht worden ist. Die Aktien des niederländischen Herstellers von Öko-Lebensmitteln Wessanen brechen 21,6 Prozent ein. Hier wurde der Ausblick gesenkt. Allerdings nutzen auch erhöhte Ausblicke oft nichts wie beim französischen Autozulieferer Faurecia. Die Aktien fallen um 6,5 Prozent, da der Markt noch einen Tick mehr erwartet hatte. Für die Titel des Flugzeugherstellers Dassault Aviation geht es 1,7 Prozent tiefer. Die Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr sind gut, jedoch hat die Deutsche Bank ihre Empfehlung gesenkt, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits knapp 50 Prozent zugelegt hat.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.31 Uhr Do, 17.10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1659 +0,12% 1,1657 1,1605 -3,0%

EUR/JPY 131,02 +0,07% 131,00 131,09 -3,2%

EUR/CHF 1,1632 -0,04% 1,1643 1,1628 -0,7%

EUR/GBP 0,8936 -0,11% 0,8955 0,8930 +0,5%

USD/JPY 112,38 -0,04% 112,38 112,95 -0,2%

GBP/USD 1,3047 +0,23% 1,3017 1,2997 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 7.472,07 +0,4% 7.429,59 7.457,44 -45,3%

Der Dollar wertete auf breiter Front ab, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit CNBC die US-Notenbank kritisiert hatte. Er sei "nicht begeistert" von den Zinserhöhungen der Federal Reserve, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. Er hoffe, die Federal Reserve werde aufhören, die Zinsen anzuheben. Er habe den Eindruck, dass die USA dadurch benachteiligt würden, da die Zentralbanken in Europa und Japan eine lockere Geldpolitik beibehielten. Damit schwächte er den Dollar.

Trump beschwerte sich auch darüber, dass der Yuan immer billiger werde, wodurch die USA benachteiligt würden. Die chinesische Notenbank reagierte darauf, indem sie die heimische Währung mit 6,7671 je Dollar auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren setzte. Zeitweise fiel der Yuan auf 6,80 je Dollar. Im späten asiatischen Handen erholte sich die chinesische Währung indessen wieder.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Freitag von einer anfänglichen Schwäche erholt und mehrheitlich im Plus geschlossen. Sie trotzten damit negativen Vorgaben der US-Börsen und neuen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump mit Strafzöllen. Die chinesischen Börsen arbeiteten sich in einer fulminanten Rally im späten Handel deutlich in positives Terrain vor, der japanische Aktienmarkt verringerte immerhin sein Minus. In Schanghai führten Finanzwerte mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 3,8 Prozent den Markt an. Nach Meinung von Händlern war die Erholung dieses Mal nicht staatlich gelenktem Eingreifen geschuldet. Dafür seien die Umsätze zu gering gewesen, hieß es. Strategin Amy Lin von Capital Securities in Schanghai verwies aber auf Gerüchte, wonach die chinesische Zentralbank Banken angewiesen haben soll, Unternehmensanleihen mit schwächeren Bonitätsnoten zu kaufen, um eine Welle von Zahlungsausfällen zu verhindern. Daneben berichteten chinesische Medien, dass die Vorschriften für Vermögensverwalter in China gelockert werden könnten. In Taiwan verteuerten sich Taiwan Semiconductor um 5,8 Prozent, nachdem der Konzern bei Vorlage seiner Zweitquartalszahlen einen unerwartet optimistischen Ausblick auf das dritte Quartal gegeben hatte. Hoffnungen auf eine gute Nachfrage seitens des iPhone-Herstellers Apple verhalfen der Aktie des Zulieferers Largan Precision zu einem Plus von 4,2 Prozent. Trumps neue Strafzolldrohungen und der festere Yen drückten in Tokio die Aktien des Automobilsektors. Honda, Nissan und Toyota verloren zwischen 0,2 und 0,9 Prozent. Gemildert wurde der Verkaufsdruck von Hoffnungen, dass Japan von dem kürzlich mit der EU geschlossenen Freihandelsabkommen profitieren werde. In Seoul legten die Aktien von Hyundai Motor ungeachtet der Trump-Drohungen um 2,4 Prozent zu.

+++++ CREDIT +++++

Ruhig zeigt sich am Freitag das Geschäft am Markt für Kreditausfallversicherungen bei europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Die sommerliche Ruhe trifft auf das Warten auf die EZB-Aussagen zur Zinspolitik in der kommenden Woche. Dazu ist die Sorge vor dem Eintritt von Risikoereignissen deutlich zurückgegangen. Vor allem die schwindende Sorge vor einem zu raschen Zinsanstieg wirke dämpfend auf die Prämien, heißt es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Auch Merck KGaA will Medikamentenpreise in den USA nicht erhöhen

Verbrauchern in den USA drohen bis auf Weiteres keine Mehrkosten für Medikamente. Wie andere Pharmakonzerne plant auch die Darmstädter Merck KGaA bis Jahresende keine Preiserhöhungen auf dem weltgrößten Pharmamarkt. Das teilte der Konzern auf Nachfrage von Dow Jones Newswires mit, betonte aber, die Merck KGaA habe ihre "eigenen unabhängigen Preisentscheidungen" getroffen.

Merkel: Thyssenkrupp sollte möglichst breit aufgestellt sein

