Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.856,20 +0,21% +5,22%

Euro-Stoxx-50 3.510,59 +0,78% +0,19%

Stoxx-50 3.156,53 +0,75% -0,67%

DAX 12.714,88 +0,93% -1,57%

FTSE 7.734,08 +0,92% -0,37%

CAC 5.522,65 +0,83% +3,95%

Nikkei-225 22.662,74 +0,69% -0,45%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 162,21 -4

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,56 69,01 +0,8% 0,55 +17,8%

Brent/ICE 74,62 73,75 +1,2% 0,87 +16,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.214,92 1.207,64 +0,6% +7,29 -6,8%

Silber (Spot) 15,47 15,30 +1,1% +0,16 -8,7%

Platin (Spot) 835,70 822,00 +1,7% +13,70 -10,1%

Kupfer-Future 2,76 2,72 0% 0 -18,4%

Die Ölpreise ziehen am Tag des Inkrafttretens der US-Sanktionen gegen den Iran an. Die Sanktionen beträfen u.a. den Kauf von US-Dollar und den Handel mit Gold und Metallen, könnten indirekt damit auch den Ölhandel beeinträchtigen, kommentieren die Energiexperten der Commerzbank. Einige Unternehmen hätten außerdem bereits angekündigt, ab August kein Öl mehr aus dem Iran zu kaufen. Die iranischen Ölexporte dürften also schon jetzt schrittweise zurückgehen. Die Sanktionen gegen den Ölsektor würden Anfang November wirksam.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Der Anstieg der US-Aktienmärkte scheint sich am Dienstag fortzusetzen. Treiber der Kursgewinne sei die bislang gut verlaufene Bilanzsaison der US-Unternehmen, heißt es aus dem Handel. Der Zollstreit zwischen den USA und China schwelt zwar im Hintergrund weiter, hat auf die Börsen derzeit aber nur geringen Einfluss.

Unter den Einzelwerten dürften Facebook erneut gesucht sein; die Titel werden vorbörslich 0,7 Prozent höher indiziert. Die Aktien des sozialen Netzwerks hatten am Montag um über 4 Prozent zugelegt, obwohl ein Medienbericht auf einen neuen Datenskandal hindeutete: Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Facebook Banken um Informationen über Konten und Banktransaktionen seiner Nutzer gebeten. Angeblich will das Unternehmen mit Hilfe dieser Daten seinen Nutzern einen besseren Service anbieten. Facebook dementierte derartige Absichten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen notieren auch am Dienstagmittag mit kräftigen Aufschlägen. Neue belastende Nachrichten zum Thema Handelsstreit gibt es nicht. Das Sentiment werde zudem gestützt von den deutschen Produktionsdaten für Juni, die nicht so schlecht ausgefallen seien wie befürchtet heißt es im Handel. Die laufende Berichtssaison liefert aufs Neue die Impulse für die Einzelwerte. Gute Quartalszahlen der Automobilzulieferer Schaeffler (plus 7,6 Prozent) wie auch Elringklinger (plus 5,7 Prozent) verbessern das Sentiment für den Sektor, für den Subindex der europäischen Automobilwerte geht es um 1,2 Prozent nach oben. Die dänische Einzelhandelskette für Schmuck, Pandora, hat hat den Umsatz- wie auch den Margenausblick gesenkt. Die Aktie bricht um 18,9 Prozent ein. Keine einheitliche Tendenz liefern die Quartalszahlen der europäischen Banken. Die Geschäftszahlen der italienischen Unicredit (+2,5 Prozent) kommen gut an. Für die Aktie der Commerzbank geht es dagegen um 2,7 Prozent nach unten. Die Anleger scheinen sich an der Qualität der Zahlen zu stören. Gleichzeitig rücke immer mehr der DAX-Rauswurf ins Blickfeld. Ein anderer Marktteilnehmer stuft den Ausblick für das Firmenkundengeschäft als leicht enttäuschend ein. Die Deutsche Post (+2,1 Prozent) hat nach Einschätzung von Berenberg für das zweite Quartal einen Umsatz im Rahmen der Erwartung und ein EBIT nur knapp darunter vorgelegt. Bedeutsamer sei aber die Botschaft, dass die Probleme im Paket- und Postgeschäft (PeP) mit einem gezielten Plan angegangen würden. Die Zahlen von Beiersdorf (+0,3 Prozent) seien leicht besser ausgefallen als vorhergesagt. Für eine Erleichterungsrally sorgen die Geschäftszahlen von Wacker Neuson (+10,7 Prozent). Die Aktie von Zalando verliert 7,5 Prozent. Im Handel wird auf den schwachen Umsatz verwiesen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.52 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1598 +0,41% 1,1555 1,1559 -3,5%

EUR/JPY 128,91 +0,17% 128,64 128,82 -4,7%

EUR/CHF 1,1534 +0,18% 1,1515 1,1524 -1,5%

EUR/GBP 0,8944 +0,20% 0,8927 0,8931 +0,6%

USD/JPY 111,15 -0,22% 111,33 111,44 -1,3%

GBP/USD 1,2967 +0,18% 1,2945 1,2942 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 7.065,97 +2,1% 6.958,01 6.974,65 -48,3%

Der Dollar gibt einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der Euro erholt sich im Gegenzug auf knapp 1,16 Dollar. Die ab Dienstag geltenden US-Sanktionen gegen Iran lasteten etwas auf dem Dollar, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag fast durchweg im Plus. Eine späte Rally in Schanghai zog auch viele andere Börsen der Region mit nach oben. Händler sprachen von Volatiltät bedingt durch den Handelsstreit zwischen China und den USA, die Erholung der chinesischen Börsen sei nach den Verlusten der vergangenen Tage aber überfällig gewesen. In Hongkong führten Casinobetreiber wie Galaxy Entertainment oder Sands China den Markt an. Hang Seng Bank (+3,6 Prozent) profitierten von überraschend guten Geschäftszahlen des Instituts. Die zuletzt hart getroffenen Aktien der Hongkonger Immobilienentwickler zeigen sich erholt, getrieben vor allem von den optimistischen Aussagen von Evergrande, deren Kurs knapp 10 Prozent stieg. In Tokio stiegen Softbank nach den am Montag nachbörslich vorgelegten Geschäftszahlen um 6,5 Prozent. Gegen den Trend abwärts ging es mit dem taiwanischen Markt, obwohl sich Schwergewicht Taiwan Semiconductor von den Verlusten am Montag erholte. Am Wochenende hatte ein Computervirus einige Fertigungsstätten des Chip-Unternehmens lahmgelegt. Dagegen ging es mit den Aktien des Linsenproduzenten Largan um 2,2 Prozent nach unten. Ebenfalls im Minus notierte der australische Markt. Hier schockierte der Finanzdienstleister Eclipx mit einer Halbierung seiner Jahresgewinnprognose. Die Aktie stürzte darauf um 43 Prozent ab.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Dienstagmittag kaum verändert zum Vortag. In einem impulsarmen Handel zeigen sich die Prämien auf einem unveränderten Niveau. Die laufende Berichtssaison liefert keinen nennenswerten Impuls in die eine oder andere Richtung. Zudem ist die Emissionstätigkeit nahezu zum Erliegen gekommen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Beiersdorf hebt Margenprognose wegen Rohstoffkosten nicht an

Beiersdorf rechnet mit steigenden Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr und hebt aus diesem Grund seine Margenprognose nicht an. Konzernchef Stefan Heidenreich sagte in einer Analystenkonferenz nach Vorlage der Halbjahreszahlen, man bleibe vorsichtig, was die Margenentwicklung angehe. Man wisse nicht, was noch geschehe. Auch von der Währungsseite sieht er weiteres Risiko.

Commerzbank stellt 20 Cent Dividende für 2018 in Aussicht

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal gut verdient und die Erwartungen leicht übertroffen. Die Bank profitierte von etwas höheren Erträgen und einer deutlich niedrigeren Risikovorsorge. Die Aktionäre können sich für 2018 auf eine Dividende von 20 Cent je Aktie freuen. Allerdings bleibt das Firmenkundensegment unter Druck und die Kosten werden voraussichtlich höher ausfallen als ursprünglich geplant.

Elringklinger wächst im 2. Quartal organisch - Ausblick bestätigt

Elringklinger hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze weniger verdient. Belastet wurde der Automobilzulieferer von negativen Wechselkurseffekten und gestiegenen Rohstoffkosten. Am Ausblick für das Gesamtjahr, wonach auch die Rendite gesteigert werden soll, hält das im SDAX notierte Unternehmen fest.

Heidelberger Druckmaschinen nach gutem Start auf Kurs

Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist dank hoher Nachfrage nach dem neuen Subskriptionsmodell mit Schwung in ihr neues Geschäftsjahr gestartet und sieht sich auf Kurs für die Ziele 2018/19. Der Auftragseingang wuchs im ersten Quartal per 30. Juni um 6 Prozent auf 665 Millionen Euro. Der Vorjahreswert von 629 Millionen Euro war durch die Messe Print China begünstigt, stellte die im SDAX notierte Gesellschaft fest.

Medigene wird dank sinkender Kosten zuversichtlicher

Medigene hat im ersten Halbjahr dank einer Meilensteinzahlung seinen Umsatz gesteigert und den Verlust reduziert. Das Biotechnologieunternehmen, das sich auf Krebstherapien konzentriert, rechnet für 2018 nun mit steigendem Umsatz und geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten als zuvor. In den ersten sechs Monaten legte der Umsatz um 12 Prozent auf 5,5 Millionen Euro zu, wie das im TecDAX notierte Unternehmen mitteilte.

Gute Geschäfte in China bringen Schaeffler voran

