Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.16 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.858,30 -0,12% +5,29%

Euro-Stoxx-50 3.428,91 +0,51% -2,14%

Stoxx-50 3.084,81 +0,12% -2,93%

DAX 12.404,77 +0,16% -3,97%

FTSE 7.594,81 +0,38% -1,26%

CAC 5.430,42 +0,40% +2,22%

Nikkei-225 22.362,55 +0,64% -1,77%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 163,11 -18

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,90 65,84 +1,6% 1,06 +13,9%

Brent/ICE 73,85 72,63 +1,7% 1,22 +15,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.199,12 1.196,10 +0,3% +3,02 -8,0%

Silber (Spot) 14,85 14,79 +0,5% +0,07 -12,3%

Platin (Spot) 797,00 796,00 +0,1% +1,00 -14,3%

Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,6% -0,02 -19,8%

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne noch leicht aus. Laut dem privaten American Petroleum Institute (API) sind die Erdöl-Lagerbestände in den USA um 5,2 Millionen Barrel in der vergangenen Woche gesunken. Damit rücken die offiziellen US-Öllagerdaten in den Fokus, die am Mittwochnachmittag bekannt gegeben werden. Hier wird mit einem Lagerbestandsabbau um 2 Millionen Fass auf Wochensicht gerechnet.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nachdem der S&P-500 am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht hat, zeichnen sich am Mittwoch an den US-Börsen kleinere Gewinnmitnahmen ab. Belastend wirken innenpolitische Ereignisse in den USA. Nach Gerichtsverhandlungen vom Dienstag gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich US-Präsident Donald Trump Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt, zugleich drohen seinen beiden Vertrauten Haftstrafen.

In New York hat sich der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen wegen Gesetzesverstößen in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, in Virginia wurde Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wegen Betrugs in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen. Cohen räumte seine Schuld unter anderem in fünf Anklagepunkten wegen Steuerbetrugs und in zwei wegen Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein. In einer spektakulären Wende deutete Cohen dabei an, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Trump als Mitverschwörer fungierte.

Möglicherweise kann die US-Notenbank die Gemüter etwas beruhigen. Die Fed wird um 20.00 Uhr MESZ das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Die US-Wirtschaft läuft bislang sehr gut. Der Markt frage sich daher, ob das Protokoll Hinweise auf irgendwelche Schwachpunkte enthalte.

Unter den Einzelwerten dürften Urban Outfitters von den überraschend guten Geschäftszahlen profitieren, die der Bekleidungshändler am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegt hat. Die Aktie legt vorbörslich um fast 6 Prozent zu. Lowe's verlieren 2,3 Prozent. Die Baumarktkette hat im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Bei der Vorlage der Zahlen senkte Lowe's aber auch den Ausblick und kündigte die Schließung der Kette Orchard Supply Hardware an, die in den USA 99 Filialen betreibt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung

vom 31. Juli/1. August

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Während es an den europäischen Aktienmärkten am Mittwochmittag insgesamt sehr ruhig zugeht, stehen Aktien von Autozulieferern nach einer Gewinnwarnung von Continental stark unter Verkaufsdruck. Der Conti-Aktienkurs bricht darauf um 14 Prozent ein. Für die Kurse anderer Zulieferer geht es teils ebenfalls steil bergab, weil die Continental-Probleme zumindest zum Teil auch für diese gelten dürften. Faurecia, Valeo und Leoni verlieren bis knapp 6 Prozent, ebenso Schaeffler. Auch Automobilaktien stehen unter Druck. Der Stoxx-Branchenindex ist mit einem Minus von 3,3 Prozent klar der Tagesverlierer. Gestützt wird die Stimmung weiter davon, dass die USA und China ihre Gespräche über eine Beilegung des Handelsstreits im Tagesverlauf wieder aufnehmen. Sollte es hier positive Signale geben, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert, könnte die Risikobereitschaft der Anleger schnell zunehmen, heißt es. Für die Linde-Aktie geht es um 1,1 Prozent nach unten. Belastend wird gewertet, dass mehrere Wettbewerbsbehörden Auflagen an die Fusion von Linde mit Praxair knüpfen, mit denen die zwischen den Fusionskandidaten vereinbarte Grenze für Verkäufe überschritten würde. Positiv kommt eine strategische Forschungsallianz von Evotec (+2,6 Prozent) und Novo Nordisk bei Diabetis und Folgeerkrankungen an. Eine überraschend schwache Geschäftsentwicklung drückt den Kurs von Petro Welt (ehemals C.A.T. Oil) um 14 Prozent. Nach einer Umsatzwarnung verlieren Va-q-tec 12 Prozent. Der Spezialist für Kühlketten-Logistik hat eine Umsatzwarnung herausgegeben. Trotz als schwach eingestufter Quartalszahlen geht es für die Zooplus-Aktie um 10,4 Prozent nach oben. Die Aktie hat allerdings vorher schon stark nachgegeben. Die Analysten von Warburg verweisen ferner auf die stabile Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr. Auch erwartet Zooplus eine "deutliche Ergebnisverbesserung" im zweiten Halbjahr und bestätigte die Jahresziele.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mi, 9:55 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1613 +0,36% 1,1514 1,1565 -3,3%

EUR/JPY 128,09 +0,47% 126,80 127,68 -5,3%

EUR/CHF 1,1407 +0,09% 1,1379 1,1388 -2,6%

EUR/GBP 0,8999 +0,33% 0,8977 0,8976 +1,2%

USD/JPY 110,30 +0,12% 110,15 110,41 -2,1%

GBP/USD 1,2906 +0,02% 1,2828 1,2885 -4,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.664,07 +2,6% 6.422,63 6.695,19 -51,2%

Der Dollar gerät zum Euro mit den Gerichtsverhandlungen gegen die beiden Trump-Vertrauten unter Druck. Zur japanischen Währung erholt sich der Greenback jedoch von seinen Vortagesverlusten, die ihn auf 109,77 Yen und damit den tiefsten Stand seit acht Wochen gedrückt hatten. Der Yuan wertete weiter auf und setzte damit die Tendenz der beiden Vortage fort. Er wurde das vierte Mal in Folge von der chinesischen Notenbank (PBoC) höher gefixt. Das ist die längste Aufwertungssrecke seit März.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Keine klare Richtung gab es an den ostasiatischen Börsen zur Wochenmitte. Die positiven US-Vorgaben stützten nicht überall. Andererseits stellten die Gerichtsverhandlungen gegen zwei wegen Wahlkampfbetrugs angeklagte Vertraute von US-Präsident Trump keinen Belastungsfaktor dar. Auf der Börse in Sydney lasteten erneut Abgaben bei den Bergbau- und Finanzwerten. BHP Billiton, die schon am Dienstag mit Kursverlusten auf die Zahlen des Konzerns reagiert hatte, verloren weitere 1,4 Prozent. Die Bestätigung der Sondierungsgespräche mit Vodafone Hutchison schickte TPG Telecom 20,2 Prozent nach oben. Obwohl Hutchison und TPG betonen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Deal zustande kommt, würde sich damit die sehr starke Wettbewerbssituation in Australien etwas entspannen. Eine Kombination des Festnetz-Breitbandnetzes von TPG mit dem Mobilfunknetz von Vodafone könnte die Entwicklung einer eigenen TPG-Mobilfunksparte hinfällig machen. Hier hatten Analysten mit aggressiven Preisen gerechnet. Von einem solchen Zusammenschluss könnte daher auch Telstra (+7,2 Prozent) profitieren. Dagegen erhielt der Hang-Seng-Index iUnterstützung von Ping An (+4 Prozent), nachdem der Versicherer überzeugende Ergebnisse für das erste Halbjahr vorgelegt hatte. In Tokio profitierten vor allem Exportwerte davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hatte. Toyota Motor kletterten um 2,3 Prozent, Nissan Motor um 1,4 Prozent und Sharp um 3,2 Prozent. Der südkoreanische Aktienmarkt wurde von Chipwerten knapp in positives Terrain getragen. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics setzten ihre Erholung fort und gewannen 2,9 Prozent, für Hynix ging es 1,8 Prozent nach oben.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen zur Wochenmitte weiter zurück, die Renditeunterschiede europäischer Staatsanleihen engen sich weiter ein. Italienische Anleihen profitierten am Vortag von einer Ankündigung von Moody's, die Rating-Überprüfung Italiens von August auf Oktober zu verschieben um vorab ein klareres Bild von der Politikrichtung zu erhalten.

Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend könnte zwischen den Zeilen Hinweise auf die nächsten Zinserhöhungen geben. Die Anleihestrategen der Commerzbank rechnen weiterhin mit Zinsschritten im September und Dezember.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Continental senkt Jahresprognose wegen schwachem 3. Quartal

Der Autozulieferer Continental hat aufgrund einer schwächer als erwarteten Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Erwartungen für Umsatz und bereinigten operativen Gewinn für den Rest des Jahres gesenkt und auch den Ausblick für das Gesamtjahr entsprechend zurückgenommen. Die Aktie verliert über 9 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen Konzernumsatz von rund 46 Milliarden Euro vor Wechselkurseffekten, anstatt rund 47 Milliarden. Der Gegenwind von der Wechselkursseite soll nun "rund" 1 Milliarde Euro betragen anstatt "mehr als" 1 Milliarde. Die bereinigte operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) wird nun bei etwas mehr als 9 Prozent gesehen. Bisher lautete die Prognose auf mehr als 10 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 07:18 ET (11:18 GMT)