+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street wird zum Start am Mittwoch leicht im Plus erwartet. Damit könnten die Indizes ihre Rekordserie fortsetzen, denn der Nasdaq-Composite und der S&P-500 hatten am Vortag neuerliche Rekordniveaus erreicht. Beide Indizes bewegen sich in Richtung des fünften Monatsgewinns hintereinander. Ein Auslöser der jüngsten Rally war die Entspannung in den Handelskonflikten der USA mit mehreren Wirtschaftspartnern, so der EU und Mexiko. Aber auch starke Unternehmenszahlen und bessere Konjunkturdaten liefern Munition für die Rekordjagd. Im Blick steht nun die Frage, ob die Handelseinigung zwischen USA und Mexiko auf den dritten Nordamerika-Partner Kanada ausgeweitet werden kann. Daneben werden die Teilnehmer auf neue BIP-Zahlen achten, die bereits vor Handelsstart publiziert werden. Bei den Einzelwerten liegen Hewlett Packard Enterprises 0,4 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat am späten Dienstag die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis übertroffen und die Jahresziele angehoben. Die Aktie von Box könnte nachgeben, nachdem das Unternehmen einen Ausblick unter den Erwartungen abgegeben hat.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,1% gg Vq

vorläufig: 1. Veröff.: +4,1% gg Vq

zuvor: 1. Quartal: +2,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,0% gg Vq

vorläufig: 1. Veröff.: +3,0% gg Vq

zuvor: 1. Quartal: +2,0% gg Vq

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Weiter im engen Rahmen halten sich die Kursbewegungen an den europäischen Aktienmärkten. "Von den Vorlagen kommt kein Störfeuer, der DAX könnte die 12.600er Marke wieder testen", sagt ein Marktteilnehmer. Sie gilt als nächster wichtiger technischer Widerstand. Etwas gebremst wird die Stimmung von Italien, der Türkei und den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Das Pfund Sterling notiert gegen den Euro auf dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Die türkische Lira bricht weiter ein auf 7,60 Lira je Euro und nähert sich damit wieder ihrem Rekordtief. Italien steht dazu weiter im Blick, hier hat EU-Haushaltskommissar Guenther Oettinger die Regierung vor einer Blockade der Verhandlungen gewarnt. Am deutschen Markt ziehen die Aktien aus der Immobilien-Branche angesichts der nachlassenden Sorgen um stärkere Zinserhöhungen weiter an. Trotz der bereits zweiten Prognosesenkung in diesem Jahr können sich die Aktien des TV-Kabelanbieters Tele Columbus kräftig erholen. Der Kurs springt um 31 Prozent auf 3,60 Euro. "Angesichts der Kurshalbierung dürften allerdings einige Marktteilnehmer mit Schlimmerem gerechnet haben", sagt ein Händler. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 70 Prozent abgegeben. Bertrandt steigen um 5,3 Prozent. Zwar hat das Ingenieur-Büro mit der EBIT-Marge von 6,6 Prozent das eigene Ziel von 7 bis 9 Prozent in diesem Jahr immer noch nicht erreicht. Allerdings gilt auch die Aktie von Bertrandt als überverkauft. RTL steigen nach Zahlen um 4,1 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD

EUR/USD 1,1660 -0,29% 1,1670 1,1676 -3,0%

EUR/JPY 129,67 -0,26% 129,81 129,66 -4,2%

EUR/CHF 1,1390 -0,22% 1,1441 1,1447 -2,7%

EUR/GBP 0,9045 -0,44% 0,9067 0,9059 +1,7%

USD/JPY 111,23 +0,05% 111,24 111,06 -1,3%

GBP/USD 1,2890 +0,15% 1,2871 1,2887 -4,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.075,03 -0,2% 6.906,84 6.751,95 -48,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nachdem weder die europäischen noch die US-Börsen durch große Bewegungen aufgefallen sind, setzte sich am Mittwoch an den asiatischen Handelsplätzen kein klarer Trend durch. Nach zwei Tagen mit Gewinnen in Asien habe es an neuen Impulsen gefehlt, hieß es. Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit stützte nicht mehr. Der Nikkei-225 gewann 0,2 Prozent und schloss damit auf einem neuen Zweieinhalbmonatshoch. Seit sieben Sitzungen marschieren japanische Aktien nun schon nach oben. Gesucht waren einmal mehr Reederei- und Transportwerte. sahen in den Sektortiteln Gewinner der Hoffnung auf sich abkühlende Handelsauseinandersetzungen. Auch Bankenwerte liefen gut. Der chinesische Aktienmarkt hinkte der regionalen Entwicklung erneut hinterher. Der Handel stand ganz im Zeichen der Geschäftsausweise von drei der vier größten Banken des Landes. In Seoul gewann der Kospi 0,3 Prozent und baute die Gewinnserie damit auf neun Sitzungen aus. Es war die längste Aufschwungphase seit Juli 2009. Ein bärischer Blick auf den südkoreanischen Aktienmarkt sei verfrüht, urteilten die Analysten von Samsung Securities. In Sydney setzte sich die Erholung der schwer gewichteten Finanztitel fort, der Sektor gewann 1,8 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

An den europäischen Kreditmärkten ziehen die Risikoprämien am Mittwoch wieder etwas an. Das Geschäft ist laut Händlern entgegen den Erwartungen weiter dünn und könnte bis zum Ende der Woche auch dünn bleiben. "Viele Marktteilnehmer sind noch im Urlaub, entweder wegen der Sommersaison oder nach dem Feiertag in Großbritannien", sagt ein Händler. Am Primärmarkt sieht es laut Marktteilnehmern allerdings anders aus. Nach den Banken erhöhen nun auch Unternehmen die Emissionstätigkeit. Das könnte mittelfristig zu höheren Credit-Spreads führen, heißt es am Markt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Commerzbank-CEO: Sind strategisch auf dem richtigen Weg

Commerzbank-Chef Martin Zielke sieht sein Institut auf Kurs. "Ich glaube fest, dass wir strategisch auf dem richtigen Weg sind", sagte er bei der Handelsblatt-Veranstaltung "Bankengipfel" in Frankfurt. Deshalb rechne er auch nicht mit grundlegenden Veränderungen an der Strategie, wenn im September das alljährliche gemeinsame Treffen von Vorstand und Aufsichtsrat ansteht.

Sewing: Globaler Anspruch der Deutschen Bank steht nicht zur Debatte

Die Deutsche Bank will an ihrer Ausrichtung als weltweit tätiges Institut trotz des Stellenabbaus und der Trennung von Geschäften in der Unternehmens- und Investmentbank nicht rütteln. Der globale Anspruch der Deutschen Bank "wird unter meiner Führung nicht zur Debatte stehen", sagte Christian Sewing auf der Handelsblatt-Veranstaltung "Bankengipfel" in Frankfurt.

Bertrandt steigert in neun Monaten Leistung und Gewinn

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahres Leistung und Gewinn gesteigert. Die Gesamtleistung stieg in den neun Monaten bis Ende Juni um 2,3 Prozent auf 752,6 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) legte rasant zu um 23,9 Prozent auf 49,4 Millionen Euro.

IT-Haus SNP spricht mit Investoren über Einstieg und erhöht Kapital

Das IT-Beratungsunternehmen SNP führt Gespräche mit einer Gruppe von Investoren über deren langfristigen Einstieg als strategische Aktionäre. Die Investoren seien derzeit bereit, Aktien sowohl über die Börse zu erwerben als auch im Rahmen einer geplanten Kapitalerhöhung zu zeichnen, teilte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE mit.

Tele Columbus kappt Prognose erneut

Der Berliner TV-Kabelanbieter Tele Columbus hat seine Prognose erneut gesenkt. Die Integration des 2015 übernommenen Kabelnetzbetreibers Pepcom stehe vor dem Abschluss. Aufgrund dessen und der im Oktober startenden Marketingaktivitäten erwartet das SDAX-Unternehmen eine höhere Kostenbasis und später einsetzendes Umsatzwachstum.

Tom Tailor schafft neue Führungsposition für Wholesale-Geschäft

Der Modekonzern Tom Tailor hat künftig auch einen Vice President Global Wholesale. Die nach der erfolgreichen Neuordnung des Handelspartnergeschäfts (Wholesale) neu geschaffene Position übernimmt Thomas Bretscher, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Bretscher verantwortete zuvor als Director Sales Germany & Northwest Europe die Märkte Deutschland, Benelux und Frankreich für Tom Tailor.

Aston Martin bestätigt Pläne für Börsengang

