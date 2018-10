Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

S&P-500-Future 2.779,30 +0,26% +1,89%

Euro-Stoxx-50 3.196,57 -0,47% -8,77%

Stoxx-50 2.927,33 +0,07% -7,88%

DAX 11.539,50 -0,43% -10,67%

FTSE 7.032,15 +0,07% -8,60%

CAC 5.068,80 -0,94% -4,59%

Nikkei-225 22.532,08 -0,56% -1,02%

Bund-Future 159,84 +2

WTI/Nymex 69,04 68,65 +0,6% 0,39 +18,3%

Brent/ICE 80,03 79,29 +0,9% 0,74 +26,1%

Gold (Spot) 1.227,05 1.225,91 +0,1% +1,15 -5,8%

Silber (Spot) 14,60 14,58 +0,2% +0,03 -13,8%

Platin (Spot) 830,80 828,00 +0,3% +2,80 -10,6%

Kupfer-Future 2,76 2,75 +0,3% +0,01 -17,7%

Die Ölpreise legen nach den jüngsten kräftigen Abgaben leicht zu. Die Öl-Importe in China sind im Septmeber auf ein Rekordniveau gestiegen. Allerdings gebe es auch Sorgen um die globale Ölnachfrage, heißt es von einem Beobachter. Das Wirtschaftswachstum in China lag im dritten Quartal mit 6,5 Prozent leicht unter der Erwartung einer Zunahme um 6,6 Prozent. Dazu kommt der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China und die zuletzt vier Wochen in Folge gestiegenen US-Lagerbestände. "Es sieht so aus, als ob die Ölpreise zu schnell und zu stark gestiegen sind", sagt Analyst Carsten Menke von Julius Bär. "Von den jüngsten Hochs sind die Preise um rund 8 Prozent wieder zurückgekommen, das Sentiment hat sich deutlich abgekühlt", ergänzt der Teilnehmer. Der Goldpreis profitiert weiter von der verstärkten Suche der Anleger nach Sicherheit.

Nach den kräftigen Vortagesverlusten dürfte es zum Wochenausklang an der Wall Street zu einer leichten Erholung kommen. Die übergeordneten Sorgen, vor allem um das globale Wachstum, bleiben allerdings weiter bestehen. Das Wirtschaftswachstum in China blieb im dritten Quartal leicht hinter den Erwartungen zurück und verzeichnete den niedrigsten Anstieg seit der globalen Finanzkrise 2009. Anleger befürchten nun, dass dies den Spielraum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in den Verhandlungen mit den USA einschränken könnte. Die Blicke der Investoren richten sich allerdings auch auf Europa, mit dem sich abzeichnenden Konflikt zwischen Italien und der EU. Die EU-Kommission warf Italien in einem Brief eine "beispiellose" Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vor und forderte bis Montagmittag "Klarstellungen". Italien plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als mit Brüssel vereinbart und hält an kostspieligen Ausgaben fest. Die Investoren sind nun besorgt in Bezug auf mögliche Abstufungen der Kreditwürdigkeit des Landes, heißt es von Unicredit. Die Paypal-Aktie schießt vorbörslich nach oben. Das Unternehmen überraschte im dritten Quartal positiv mit Umsatz und Ergebnis, doch verfehlte das Gesamtvolumen der Zahlungen die Schätzung der Analysten. Allerdings zeigte sich Paypal für das Geschäftsjahr optimistischer und hob das untere Ende der avisierten Prognosespanne an. American Express dürften ebenfalls zulegen. Das Unternehmen hatte nicht nur über ein starkes drittes Quartal berichtet, sondern auch den Ausblick angehoben. Die Aktien des Versicherers AIG dürften dagegen fallen. Wie schon andere Branchenvertreter zuvor meldete auch das US-Unternehmen eine ungewöhnlich hohe Schadensbelastung durch verschiedene Naturkatastrophen in Japan, aber auch in den USA. Vor Steuern werde daher im dritten Quartal voraussichtlich ein Verlust von 1,5 bis 1,7 Milliarden Dollar anfallen.

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

16:00 Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: -0,9% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Europas Börsen drehen am Freitagmittag leicht ins Minus. Die Gemengelage ist nicht dazu angetan die Stimmung zu heben. Zu den schwachen US-Vorgaben, besonders für Technologieaktien, gesellt sich ein knapp unter den Erwartung gebliebenes Wirtschaftswachstum in China im dritten Quartal. Allerdings kamen aus Peking umgehend Signale für nötigenfalls wachstumssteigernde Impulse, was Chinas Börsen im späten Handel stützte. Dazu schwelt im Hintergrund der weiter drohende ungeregelte Brexit, wie auch der Handelskonflikt USA/China. Hauptbelastungsthema ist zunächst aber der sich zuspitzende Konflikt zwischen der EU und Rom über den italienischen Haushaltsplan. Sollte es nicht zu einem Kompromiss zwischen Italien und Brüssel kommen, könnten wieder Spekulationen über einen möglichen Euro-Austritt des hochverschuldeten Landes hochkochen. Auf Unternehmensseite hat Software AG Zahlen vorgelegt. Diese sind besser ausgefallen als Analysten erwartet hatten. Der Kurs steigt. Übergeordnet werden Techwerte aber gemieden und geben europaweit um 0,9 Prozent nach. SAF-Holland geben nach anfänglichen Gewinnen nach - ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen. Der Nutzfahrzeugzulieferer hat zwar deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn erzielt, äußerte sich aber bei der Marge etwas pessimistischer. Positiv wird im Handel für Wirecard gewertet, dass nach Börsenschluss in den USA der Wettbewerber Paypal überzeugende Zahlen geliefert hat. Lufthansa sind das Schlusslicht nach einer Abstufung durch Mainfirst. Aber auch andere Aktien aus dem Sektor fallen, wie Air France-KLM oder IAG. Michelin fallen deutlich und ziehen auch Continental nach unten. Der französische Reifenhersteller hat im dritten Quartal seinen Umsatz zwar erhöht, wegen eines Rückgangs bei Reifen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge seine Markterwartungen für 2018 aber gesenkt. Der Einzelhändler Casino konnte umsatzseitig nach Einschätzungen aus dem Handel zwar ebenfalls überzeugen, allerdings bereiten die Währungsseite in Südamerika und der hohe Schuldenberg Probleme. Der Kurs gibt nach. Der Mischkonzern Bouygues hat derweil seine Jahresprognose hauptsächlich wegen Problemen im Baugeschäft gesenkt. Die Aktie verliert gut 10 Prozent.

EUR/USD 1,1462 +0,05% 1,1439 1,1498 -4,6%

EUR/JPY 128,79 +0,21% 128,59 129,08 -4,8%

EUR/CHF 1,1416 +0,09% 1,1410 1,1440 -2,5%

EUR/GBP 0,8797 -0,01% 0,8791 0,8793 -1,1%

USD/JPY 112,38 +0,17% 112,42 112,26 -0,2%

GBP/USD 1,3028 +0,05% 1,3012 1,3075 -3,6%

BTC/USD 6.466,32 -0,3% 6.456,70 6.539,85 -52,7%

Der Euro hat sich weiter abgeschwächt und ist bis auf 1,1462 Dollar zurückgefallen. Am Vortag hatte er im Tageshoch noch bei 1,1528 Dollar gelegen. Vor einer neuen Krisenlage wegen der italienischen Fiskalpolitik und den Effekten für den Euro warnen die Devisenanalysten der Commerzbank. Die Kombination aus steuersenkenden Rechts- und ausgabenfreudigen Links-Populisten in Rom habe italienischen Anleihen wieder eine Dynamik beschert, die an 2011 erinnere. "Diesmal geht es darum, wie sehr eine Italien-Krise die EZB von geldpolitischer Normalisierung abhalten würde oder sogar zur geldpolitischen Kehrtwende verleiten würde", so die Commerzbank.

Die Börsen in Ostasien und Australien haben am Freitag eine uneinheitliche Tendenz gezeigt. Während die chinesischen Aktienmärkte nach anfänglichen Abgaben deutlich ins Plus drehten, blieb vor allem Tokio im roten Bereich. Negative Vorgaben aus den USA belasteten die Börsen. Dazu gesellten sich enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten, die die Konjunkturskepsis weiter befeuerten. Auch die Furcht vor steigenden Zinsen dämpfte die Stimmung. Und nicht zuletzt stand der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter im Raum. Die chinesische Wirtschaft war im dritten Quartal nicht ganz so deutlich gewachsen wie erwartet. Sowohl die Industrie als auch der Konsum verzeichneten geringere Wachstumsraten, dagegen gewannen die Exporte trotz des Handelskonflikts mit den USA an Dynamik. Insgesamt verzeichnete China mit einem Plus von 6,5 Prozent das geringste Wachstum seit der globalen Finanzkrise 2009. Ökonomen hatten 6,6 Prozent erwartet. Die chinesischen Aktienmärkte hatten zunächst mit deutlichen Abgaben auf die enttäuschenden BIP-Daten reagiert, erholten sich allerdings nach beruhigenden Worten der chinesischen Zentralbank (PBoC). Deren Chef Yi Gang und der Chef der Banken- und Versicherungsaufsicht Guo Shuging hatten die Anleger aufgefordert angesichts der neuen Zahlen ruhig zu bleiben. An der Börse in Tokio fiel der Nikkei-Index leicht zurück. Belastet wurde der Index vom stärkeren Yen.

