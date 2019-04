indizes in diesem Artikel SDAX 11.651,9

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan blieben die Börsen, wie auch den Rest der Woche, wegen Feiertagen geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.940,70 -0,03% +17,84%

Euro-Stoxx-50 3.486,24 -0,40% +16,15%

Stoxx-50 3.181,47 -0,19% +15,27%

DAX 12.284,95 -0,25% +16,35%

FTSE 7.423,92 -0,06% +10,40%

CAC 5.557,12 -0,22% +17,47%

Nikkei-225 0,00 0% +11,21%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 165,58 -29

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,14 63,30 -0,3% -0,16 +34,5%

Brent/ICE 71,70 72,15 -0,6% -0,45 +30,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.280,66 1.286,19 -0,4% -5,53 -0,2%

Silber (Spot) 14,98 15,08 -0,7% -0,11 -3,4%

Platin (Spot) 895,50 899,66 -0,5% -4,16 +12,4%

Kupfer-Future 2,87 2,89 -0,6% -0,02 +8,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Erneut im Plus werden die US-Börsen am Montag zum Start erwartet, nachdem sie am Freitag Allzeithochs erklommen hatten. Nachdem das starke Wirtschaftswachtum zum Wochenausklang Ängste wegen einer nachlassenden Konjunktur zerstreut hatte, bleiben in der laufenden Woche Konjunkturdaten und die Sitzung der Notenbank als Orientierungsmarken für die Anleger im Fokus. Am Montag werden vorbörslich die persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Daneben achten die Anleger weiter auf die Quartalsberichte der Unternehmen, so nachbörslich von Google-Mutter Alphabet. Dauerthema im Hintergrund bleiben die Handelsgespräche zwischen Amerika und China, zu deren neuer Runde am Dienstag US-Vertreter nach Peking reisen werden.

Bei den Einzelwerten könnten Boeing in den Blick geraten. Das Stabilisierungssystem MCAS der Boeing-Maschine 737 MAX ist bereits im vergangenen Jahr ins Visier der US-Flugaufsicht FAA geraten. Inspektoren erwogen 2018, einen Flugstopp für Maschinen dieses Typs anzuordnen, wie informierte Kreise am Sonntag bestätigten. Grund war, dass Boeing ein Warnsystem für Fehlfunktionen des MCAS deaktiviert hatte - offenbar, ohne Fluggesellschaften darüber in Kenntnis zu setzen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:30 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

Januar: +0,1% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Europas Börsen haben leicht ins Minus gedreht. Im Handel ist von zunehmenden Gewinnmitnahmen nach der Rally die Rede. Nach den Parlamentswahlen am Wochenende verliert die Börse Madrid kräftiger um 0,9 Prozent. Nach dem unklaren Wahlausgang wird eine Regierungsbildung nicht einfach werden. Die Börse in Mailand hält sich dagegen mit einem Minus von 0,2 Prozent recht wacker, auch die Staatsanleihen legen überwiegend zu. Leicht positiv wirkt hier, dass die Ratingagentur S&P die Bonität Italiens am Freitag unverändert belassen hat. Die Bayer-Aktionäre haben Konzernchef Werner Baumann wegen der unkalkulierbaren Monsanto-Risiken auf der Hauptversammlung am Freitag das Vertrauen entzogen. Rechtlich hat der "Denkzettel" aber keine Bedeutung, wie ein Marktteilnehmer sagt. Bereinigt um die Dividende handelt die Aktie (-2,8 Prozent) im Plus. Thyssenkrupp fallen 2,6 Prozent. Grund der neuerlichen Verluste ist eine Abstufung auf "Sell" durch das Bankhaus Metzler. Die Analysten von ING sprechen von Philips-Erstquartalsergebnissen, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen hätten. Für Philips geht es um 2,5 Prozent nach oben. Nach Zahlenausweis geben Covestro 1,4 Prozent nach. Fielmann (plus 3,1 Prozent) hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Nach dem aus Dortmunder Sicht verlorenen Revierderby gegen Schalke 04 handelt die Aktie 1,7 Prozent im Minus. "Die Zahlen sind sehr schwach", sagt ein Händler zum Geschäftsausweis von Washtec (minus 3,9 Prozent).

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Uhr Fr, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,1155 +0,05% 1,1157 1,1165 -2,7%

EUR/JPY 124,67 +0,21% 124,60 124,60 -0,9%

EUR/CHF 1,1378 +0,12% 1,1377 1,1375 +1,1%

EUR/GBP 0,8634 +0,05% 0,8628 0,8635 -4,1%

USD/JPY 111,75 +0,16% 111,61 111,62 +1,9%

GBP/USD 1,2920 -0,00% 1,2934 1,2929 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 5.147,39 +0,25% 5.173,76 5.130,64 +38,4%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Börsen war zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auszumachen, trotz guter Vorgaben der Wall Street. Die US-Börsen waren am Freitag vom überraschend guten heimischen Wirtschaftsdaten nach oben getragen worden. In Seoul ging es dank der guten US-Vorgaben um 1,7 Prozent nach oben. Dort erholte sich unter anderem das Schwergewicht Samsung von den jüngsten Verlusten, die die Aktie aufgrund der Probleme mit dem faltbaren Smartphone verzeichnet hatte, und legte um 2,9 Prozent zu. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent im Plus. An der Börse in Schanghai schloss der Composite-Index nach einer volatilen Sitzung 0,8 Prozent niedriger. In Shenzhen ging es im Schnitt mit den Kursen um 2,4 Prozent abwärts. Dass die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen im März um durchschnittlich 13,9 Prozent gestiegen waren, half den Aktienmärkten nicht. Die Börse im australischen Sydney verzeichnete ebenfalls Verluste. Verkauft wurden vor allem Aktien der Energiebranche, die im Schnitt 0,7 Prozent abgaben, nachdem der Ölpreis in den vergangenen Tagen zurückgekommen war.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten zum Start in die Woche auf der Stelle. Die Berichtssaison sorgt für etwas Bewegung in den jeweiligen Titeln. Übergeordnet dürften sich die Emittenten mit Blick auf den Feiertag am Mittwoch zurückhalten. Auf der anderen Seite verweisen die Anleihestrategen der Commerzbank auf massive Rückflüsse. Spanien und Italien zahlen in den kommenden Tagen zusammen 40 Milliarden Euro an Fälligkeiten und 10 Milliarden an Kupons aus. Von daher sollte die unverändert gute Nachfrage nach Rendite für unverändert niedrige Notierungen sorgen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Metro trifft erste Vorauswahl für Chinageschäft - Agentur

Die Metro AG kommt bei der Partnersuche in ihrem Chinageschäft offenbar voran. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, sind das Startup Meicai und der Supermarktbetreiber Wumart Stores in die nächste Bieterrunde gekommen. Auch von der chinesischen Lebensmittelkette Yonghui Superstores und der Suning Holdings Group hätten die Düsseldorfer Zweitrundenangebote erbeten. Es werde damit gerechnet, dass die Gebote bis Ende Mai oder Anfang Juni eingereicht werden.

Bosch will Brennstoffzellen mit Powercell in Serie fertigen

Bosch setzt bei der Weiterentwicklung der Brennstoffzellen-Technologie auf die schwedische Powercell. Die beiden Unternehmen wollen die sogenannten Stacks, die als Herzstück einer Brennstoffzelle Wasserstoff in elektrische Energie umwandeln, zur Serienreife weiterentwickeln. Bosch wolle dann die Technik in Lizenz für den weltweiten Automotivemarkt in Serie anbieten. Die Stacks sollen spätestens 2022 auf den Markt kommen.

Dic Asset realisiert auch zweiten TLG-Verkauf

Das Immobilienunternehmen Dic Asset hat auch das zweite Paket von Aktien TLG Immobilien AG verkauft. Die im Dezember mit der Bedrock-Gruppe vereinbarte Transaktion führt zu einem Gewinn von rund 43,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Frankfurt jetzt mitteilte. Den Erlös von 214,8 Millionen Euro will DIC Asset in weiteres Wachstum investieren. DIC Asset hielt insgesamt 14 Prozent der TLG-Aktien, hatte aber im Dezember angekündigt, diese in zwei Tranchen verkaufen zu wollen.

Fielmann steigert Gewinn überproportional und will investieren

Fielmann hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Kostendisziplin, mehr verkaufte Brillen und Gewinnverbesserungen in zwei von vier Ländereinheiten machten sich hier positiv bemerkbar. Im laufenden Geschäftsjahr und 2020 plant Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, die das Unternehmen auch bei der Digitalisierung voranbringen sollen. Der Vorsteuergewinn soll 2019 auf Vorjahresniveau stagnieren.

Hamborner Reit kauft Büroobjekt für 16,1 Mio Euro bei Frankfurt

Die Hamborner Reit AG hat einen Zukauf nahe Frankfurt am Main getätigt. Wie das im SDAX gelistete Unternehmen mitteilte, wurde ein Kaufvertrag für ein in Bau befindliches Büroobjekt in Neu-Isenburg unterzeichnet. Der Kaufpreis soll sich laut Mitteilung auf rund 16,1 Millionen Euro belaufen. Bei jährlichen Mieterträgen von rund 0,9 Millionen Euro betrage die Bruttoanfangsrendite 5,4 Prozent.

Automobilbranche ordert bei Jenoptik für rund 20 Millionen Euro

