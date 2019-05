indizes in diesem Artikel KOSPI 2.108,0

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong blieben die Börsen wegen des Feiertages "Tag nach Buddhas Geburtstag" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.848,30 -1,34% +13,70%

Euro-Stoxx-50 3.341,96 -0,57% +11,35%

Stoxx-50 3.070,00 -0,29% +11,23%

DAX 11.960,75 -0,82% +13,28%

FTSE 7.192,45 -0,15% +7,06%

CAC 5.293,67 -0,63% +11,90%

Nikkei-225 21.191,28 -0,72% +5,88%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 166,3% +24

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,44 61,66 +1,3% 0,78 +33,1%

Brent/ICE 71,75 70,62 +1,6% 1,13 +30,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.283,41 1.286,01 -0,2% -2,60 +0,1%

Silber (Spot) 14,65 14,78 -0,9% -0,13 -5,5%

Platin (Spot) 856,15 864,76 -1,0% -8,61 +7,5%

Kupfer-Future 2,75 2,79 -1,3% -0,04 +4,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Im Handelskonflikt mit China steigerte US-Präsident Trump den Druck auf die Volksrepublik und ordnete eine neue Zollrunde an. Diesmal sollen praktisch auf alle US-Importe aus China Zölle erhoben werden. Trump sieht die USA im Handelskonflikt im Vorteil. Chinas Chefunterhändler Liu He lehnte ungeachtet dessen Zugeständnisse bei "wichtigen Prinzipien" ab. Der Markt stelle sich infolgedessen auf chinesische Gegenmaßnahmen ein, heißt es im Handel auch mit Blick auf chinesische Meldungen in den kommunistischen Staatsmedien. Der Gedanke, China könne einen Handelskrieg nicht aushalten, sei eine Fehlinterpretation, heißt es dort. Die zweitägigen Verhandlungen zwischen Chinesen und Amerikanern waren am Freitag ohne greifbares Resultat zu Ende gegangen.

Marriott International hat ein durchwachsenes Bild des Buchungsgeschäfts gezeichnet, die Aktie legte am Freitag im nachbörslichen Handel um knapp 1 Prozent zu. Vorbörslich wird die Titel noch nicht gehandelt.

Goldman Sachs verlieren vorbörslich 1,2 Prozent. Die Bank steht laut informierten Personen offenbar kurz vor der Übernahme des Investmentmanagers United Capital Financial. Goldman Sachs soll dafür mehrere hundert Millionen Dollar zu zahlen bereit sein.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April

Im Laufe des Tages:

- DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die erhoffte Einigung im Handelsstreit hat sich zerschlagen. Von der gestiegenen Risikoaversion profitieren vor allem Anleihen, am Aktienmarkt sind selbst ansonsten defensive Sektoren wie die Telekomwerte unter Druck. Kräftig Federn lassen müssen die Autotitel, denn sie sind die nächsten, die ins Fadenkreuz von Trump geraten können. Der Autosektor verliert 1,7 Prozent. Einerseits seien die Auto-Aktien einer der Verlierer der Eskalation im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit, daneben drohen auch den in Europa hergestellten Autos neue US-Zölle. Bis Samstag könnte Trump auch gegen diese europäische Fahrzeuge Strafzölle verhängen. Daneben leidet die Stimmung aber auch unter schwachen Autoabsatzzahlen in China. BMW fallen um 1,1 Prozent, VW um 1,3 Prozent und Daimler um 2,4 Prozent. Faurecia sinken um 3,7 Prozent, Valeo um 2,9 Prozent und Continental um 2,7 Prozent. Analysten wie von Evercore befürchten auch für das zweite Quartal Gewinnwarnungen. Nach der Hausse von 28 Prozent am Freitag verlieren Thyssenkrupp 6,4 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Allerdings erwarten Analysten trotz der geplanten Abspaltung der Aufzugsparte keine Kurswunder. Vor allem Vodafone belasten mit minus 4 Prozent den Sektor. Angesichts der hohen Kosten für die neuen 5G-Frequenzen befürchten Händler einen Rückgang der Dividende. Telefonica und BT Group fallen bis zu 2,3 Prozent, Deutsche Telekom 1,7 Prozent. Eon hat im ersten Quartal bei leicht höheren Einnahmen weniger verdient als im Vorjahr. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Wichtig sei, dass die Innogy-Übernahme im Zeitplan liege, sagen Händler. Eon notieren daher gegen den Trend 0,5 Prozent im Plus, Innogy handeln 0,7 Prozent höher.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.20 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1231 -0,05% 1,1233 1,1241 -2,0%

EUR/JPY 123,17 -0,17% 123,25 123,23 -2,0%

EUR/CHF 1,1323 -0,35% 1,1354 1,1367 +0,6%

EUR/GBP 0,8627 -0,19% 0,8631 0,8626 -4,1%

USD/JPY 109,66 -0,12% 109,73 109,62 +0,0%

GBP/USD 1,3019 +0,13% 1,3011 1,3031 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 7.163,51 +0,17% 7.128,01 6.238,01 +92,6%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit teils kräftigeren Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Beginn der neuen Handelswoche gezeigt. Erneut waren es die Entwicklungen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China, die auf der Stimmung lasteten. US-Präsident Trump hatte den Druck auf China nochmals deutlich erhöht. Er drängte, möglichst bald einem Handelsabkommen zuzustimmen, da sich ansonsten die Konditionen verschlechtern würden. Zuvor hatte er angeordnet, eine Anhebung der Zölle auf so gut wie alle bislang noch ausgenommenen chinesischen Importe vorzubereiten. In China gab der Schanghai-Composite rund die Hälfte der Gewinne vom Freitag wieder ab. Zum Wochenausklang hatten Aussagen der chinesischen Notenbank gestützt, dass die Auswirkungen der jüngsten Zollerhöhungen kontrollierbar seien und die Zentralbank genug Spielraum habe, um die heimische Wirtschaft zu stützen. In Hongkong fand wegen eines Feiertages kein Handel statt. In Tokio fiel der Nikkei-225 den sechsten Handelstag in Folge - die längste Verluststrecke seit acht Monaten. In Sydney belasteten vor allem Abgaben im Bankensektor nach schwachen Quartalsberichten. Der Kospi in Südkorea gab nach - gedrückt vor allem vom gegenüber dem US-Dollar nachgebenden Won. Der als Fluchtwährung gesuchte Yen konnte die jüngsten Gewinne noch leicht ausbauen. Für die Softbank-Aktie ging es nach dem enttäuschenden Uber-Börsendebüt 3,3 Prozent nach unten. Softbank ist mit 16,3 Prozent an Uber beteiligt. In Tokio standen mit dem starken Yen einzelne Exportwerte unter Abgabedruck. Toshiba erholten sich zwischenzeitlich von deutlichen Abgaben, rutschten aber im späten Handel wieder ins Minus. Sowohl Umsatz als auch Nettogewinn übertrafen im vierten Quartal die Markterwartungen. Allerdings blieb der operative Gewinn klar hinter den Prognosen. Suzuki Motor kletterten um 5,5 Prozent. Der Autohersteller vermeldete einen Rekordumsatz.

+++++ CREDIT +++++

Die Schwankungen an den Kreditmärken bleiben am Montag hoch. "Die Märkte sind nervös", sagt ein Marktteilnehmer. "Zu den politischen Risiken gesellen sich zunehmend Konjunktursorgen", sagt er zur Begründung. Ein weiterer Abverkauf könnte nun auch die immer noch hohe Zahl an Neuemissionen dämpfen, so der Marktteilnehmer

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Eon bestätigt trotz Gewinnrückgang Jahresprognose

Der vor der Übernahme des Konkurrenten stehende Stromversorger Eon hat im ersten Quartal bei leicht höheren Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Die geplante Transaktion mit RWE liegt voll im Zeitplan, teilte Eon weiter mit. Wegen des Preisdrucks in Großbritannien muss Eon weiter an der Kostenschraube drehen. Die neu eingeführten Obergrenzen für Energiepreise hat dem Konzern im ersten Quartal in Großbritannien einen Einbruch des bereinigten EBIT um fast 90 Millionen auf 59 Millionen Euro beschert. Diesen Rückgang werde Eon im Jahresverlauf nicht mehr wettmachen können, sagte Finanzvorstand Marc Spieker.

Wirecard wickelt E-Commerce-Zahlungen für Apollo ab

Wirecard übernimmt für das Optikfranchise-Unternehmen Apollo die Abwicklung der E-Commerce-Zahlungen. Die Lösung des Zahlungsabwicklers aus Aschheim füge sich nahtlos in den bestehenden Webshop und unterstütze alle von Apollo angebotenen Zahlungsmittel, heißt es in der Mitteilung. Apollo ist mit bundesweit gut 860 Filialen vertreten. Die Optikerkette ist Teil der Grandvision NV. Der Konzern mit Sitz im niederländischen Schiphol verzeichnete mit seinem Deutschlandgeschäft 2018 ein Wachstum von mehr als 5 Prozent auf vergleichbarer Basis.

Cewe wächst im ersten Quartal trotz späterem Osterfest kräftig

Der Foto- und Online-Druckservice Cewe hat zu Jahresbeginn bei kräftigem Wachstum erheblich mehr verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich stand mit einem Überschuss von 1,1 Millionen Euro anders als im Vorjahr keine rote Zahl. Der operative Gewinn (EBIT) kletterte von 0,2 auf 1,9 Millionen Euro. Basis dafür war ein Umsatzwachstum um 7,5 Prozent auf 140,4 Millionen Euro, wie die Cewe Stiftung & Co. KGaA aus Oldenburg mitteilte. Die Prognose hob Cewe nach der Übernahme des Wandbildspezialisten Whitewall leicht an.

Fintech Group erhöht EBITDA-Margen-Ziel für 2019 auf 29%

Die Fintech Group hat nach einem guten Jahresauftakt ihr Margenziel für das laufende Geschäftsjahr um 2 Prozentpunkte angehoben. Der Online-Broker Flatex hat in den ersten drei Monaten des Jahres bereits 14.500 Neukunden in Deutschland und Österreich gewonnen, das sind 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

