+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Südkorea blieben die Börsen wegen des "Erinnerungstages" geschlossen.

FREITAG: An den chinesischen Kernlandbörsen sowie in Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.

Die Ölpreise erholen sich leicht von dem Einbruch am Vortag. Ein unerwarteter Anstieg der wöchentlichen US-Lagerdaten hatte die Notierungen unter Druck gebracht. Dies hatte den herrschenden Nachfrage-Sorgen neue Nahrung geliefert. Händler sprechen lediglich von einer technischen Erholung.

Auch am Donnerstag dürfte die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA die Indizes an der Wall Street antreiben. Doch die Dynamik der Aufwärtsbewegung dürfte erneut abnehmen, angesichts der herrschenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie Mexiko. Während es mit China keine Fortschritte zu geben scheint, sollen die Gespräche mit Mexiko am Donnerstag fortgesetzt werden. Kommt es zu keiner Einigung in den Migrationsfragen, drohen ab dem kommenden Montag US-Strafzölle von zunächst 5 Prozent auf mexikanische Importe. Nach und nach sollen diese dann bis auf 25 Prozent angehoben werden. Dies dürfte vor allem die Autoimporte aus Mexiko belasten. Zudem könnten sich die Investoren vor dem anstehenden Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag zurückhalten, nachdem der ADP-Bericht am Vortag enttäuschend ausgefallen war. Es stelle sich die Frage, ob es sich dabei um einen einmaligen Ausrutscher nach unten gehandelt hat oder die Zahlen Probleme am bislang boomenden Arbeitsmarkt indizieren, heißt es. Auf Unternehmensseite steht die geplatzte Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault im Fokus. Fiat Chrysler hatte die Übernahmeofferte überraschend zurückgezogen. Der Impuls zum Abbruch der Gespräche sei von der französischen Regierung ausgegangen, deren Mitsprachemöglichkeiten bei einer Fusion erheblich verringert worden wären, heißt es von Evercore ISI. Die Aktie von Fiat Chrysler verliert vorbörslich 0,3 Prozent. Nachbörslich war das Minus mit gut Prozent noch wesentlich deutlicher ausgefallen.

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +3,5% gg Vq

1. Veröff: +3,6% gg Vq

zuvor: +1,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -0,9% gg Vq

1. Veröff: -0,9% gg Vq

zuvor: +2,5% gg Vq

14:30 Handelsbilanz April

PROGNOSE: -50,80 Mrd USD

zuvor: -50,00 Mrd USD

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 215.000

An den Aktienmärkten in Europa geht es am Donnerstag weiter nach oben. Der Markt setzt darauf, dass die EZB die Liquidität mit neuen Langfristtendern weiter hoch hält. Rückenwind kommt auch vom Auftragseingang der deutschen Industrie. Er ist im April höher ausgefallen als erwartet, und die März-Zahlen sind nach oben korrigiert worden. Daneben setzt der Markt weiter auf kojunkturstützende Maßnahmen in China. Größter DAX-Verlierer sind Vonovia mit einem Minus von 2,9 Prozent. Der Berliner Senat will Mieterhöhungen nun verbieten, und das gleich für fünf Jahre. Die Aktie der in Berlin besonders stark engagierten Deutsche Wohnen bricht um 6,8 Prozent ein. Nach dem überraschenden Scheitern der Fusionspläne zwischen Fiat Chrysler und Renault kommen die Aktien des französischen Automobil-Konzerns unter Druck. Die Italiener haben die Gespräche beendet und dies mit den politischen Widerständen in Frankreich begründet. Renault reduzieren sich um 6,8 Prozent, Fiat Chrysler drehen nach anfänglichen Abgaben sogar leicht ins Plus und gewinnen 0,3 Prozent. Wacker Chemie fallen um 1,8 Prozent. Die Aktien müssen am Abend des 21. Juni im DAX den Titeln von Grenke weichen. Diese gewinnen 2,8 Prozent. Im SDAX werden Vossloh durch Eckert & Ziegler ersetzt. Während Eckert & Ziegler 5,7 Prozent gewinnen, geben Vossloh 2,6 Prozent ab.

Der Euro zeigt vor dem Ergebnis der EZB-Sitzung mit einer wenig veränderten Tendenz. Nach Einschätzung von Commerzbank-Analystin Antje Praefcke kommt es darauf an, ob der Rat an seiner Sichtweise festhalte, dass sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erholen werde, oder ob die Projektionen gesenkt würden. Die eigenen Experten rechneten damit, dass die EZB an ihrem Szenario grundsätzlich festhalten werde, aber selbst wenn es eine Änderung geben sollte, dürfte der Effekt auf den Euro gering sein. Grund sei, dass der Markt mittlerweile auf Jahressicht eine Zinssenkung um 10 Basispunkte einpreise. EZB-Chef Mario Draghi müsste sich daher schon sehr besorgt über Wirtschafts- und Inflationsausblick zeigen, um eine Reaktion im Euro hervorzurufen.

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Die Anleger wägten zwischen den auf das Sentiment drückenden Handelskonflikten und einer positiv bewerteten möglichen US-Zinssenkung ab, hieß es. Von der Wall Street kamen erneut positive Vorgaben aufgrund der andauernden US-Zinssenkungsfantasien. An den Aktienmärkten herrschte weiterhin Unsicherheit darüber, wie es mit den Handelskonflikten weiter geht. Im Konflikt zwischen Mexiko und den USA wurde in den Verhandlungen zwischen beiden Ländern bisher kein Durchbruch erzielt, jedoch sollen Fortschritte verzeichnet worden sein, hieß es von US-Diplomaten. Die Gespräche sollen heute fortgesetzt werden. Kommt es zu keiner Einigung, drohen ab dem kommenden Montag US-Strafzölle von zunächst 5 Prozent auf mexikanische Importe. Nach und nach sollen diese dann bis auf 25 Prozent angehoben werden. Am Wochenende findet das Treffen der G20-Finanzminister statt, wodurch sich eine Gelegenheit für Gespräche bietet. Medienberichten vom Vortag zufolge will sich US-Finanzminister Steven Mnuchin während des Gipfels mit dem chinesischen Notenbank-Gouverneur Yi Gang treffen. Unter den Einzelwerten gaben Nissan 1,7 Prozent nach, nachdem Fiat Chrysler sein Fusionsangebot für Renault überraschend zurückgezogen hat.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag auf der Stelle. Bereits am Vortag sind auf der Einzeltitelebene weder auf der Gewinner noch auf der Verliererseite deutlichere Spreadbewegungen auszumachen. "Wer positive Renditen erzielen will, kommt an Unternehmensanleihen kaum vorbei", so ein Marktteilnehmer. Dies bestätigt sich auch in der guten Nachfrage am Primärmarkt.

Bertrandt bekräftigt Ausblick nach Gewinnrückgang im 2. Quartal

Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im zweiten Geschäftsquartal 2018/2019 bei höheren Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Höhere Personalkosten und Investitionen für Zukunftsthemen belasteten das im SDAX notierte Unternehmen. Die Jahresprognose bekräftigte die Bertrandt AG aber.

RIB Software investiert 42 Millionen Dollar in US-Unternehmen

Die RIB Software SE stärkt ihre Präsenz auf dem US-Markt mit einer Übernahme. Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat es die Mehrheit von 60 Prozent an der BSD (Building Systems Design) aus Atlanta übernommen. Insgesamt investiert Rib inklusive Mittel für die Expansion 42 Millionen US-Dollar. Es ist die bislang größte Einzelinvestition von Rib Software.

Schweiz belegt Banken wegen Devisenkartellen mit Geldbuße

