INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.995,70 -0,15% +19,23%

Euro-Stoxx-50 3.536,54 -0,21% +17,83%

Stoxx-50 3.234,59 -0,19% +17,19%

DAX 12.597,98 -0,25% +19,31%

FTSE 7.586,59 -0,22% +13,01%

CAC 5.601,77 -0,34% +18,41%

Nikkei-225 21.746,38 +0,20% +8,65%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 173,69% -19

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,85 57,34 -0,9% -0,49 +19,4%

Brent/ICE 63,57 63,30 +0,4% 0,27 +15,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.415,33 1.414,55 +0,1% +0,78 +10,4%

Silber (Spot) 15,23 15,29 -0,4% -0,06 -1,7%

Platin (Spot) 831,23 835,00 -0,5% -3,77 +4,4%

Kupfer-Future 2,65 2,68 -1,1% -0,03 +0,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den Rekordständen zur Wochenmitte und dem Feiertag am Vortag deuten sich für Freitag an der Wall Street zunächst moderate Verluste an. Das neben den Handelskonflikten beherrschende Thema einer weiteren Lockerung der Geldpolitik , das maßgeblich für neue Allzeithochs gesorgt hatte, wird mit dem anstehenden Arbeitsmarktbericht für Juni besonders kritisch unter die Lupe genommen werden. Um die kurstreibende Zinssenkungsfantasie am Köcheln zu halten, dürfe der Stellenaufbau in den USA nicht zu positiv ausfallen, warnen Händler. Daher ist schwer vorherzusagen, wie der Markt auf schwächer oder auch besser als erwartet ausfallende Daten reagieren wird. Grundsätzlich dürfte der Arbeitsmarktbericht wichtige Hinweise auf die Nachhaltigkeit der längsten wirtschaftlichen Expansion in der Geschichte der USA enthalten. In den vergangenen Monaten hatte sich der Stellenaufbau bereits verlangsamt und die ohnehin bestehenden Wachstumssorgen befeuert. Diese Befürchtungen ließen im Gegenzug die Zinssenkungsspekulationen ins Kraut schießen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juni

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +165.000 gg Vm

zuvor: +75.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,6%

zuvor: 3,6%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,30% gg Vm

zuvor: +0,22% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den Aktienmärkten treten die Kurse weiter mehr oder weniger auf der Stelle. Etwas gedrückt werden sie von schwachen Aktien im Industriegütersektor. Diese leiden unter schwachen deutschen Auftragseingängen. Daneben warten die Marktteilnehmer auf den US-Arbeitsmarktbericht. Wegen dessen potenziell hoher Relevanz für den Kurs der US-Notenbank halten sich die Anleger im Vorfeld zurück. Zu gute Arbeitsmarktdaten könnten zu Störfeuer für die Zinssenkungserwartung führen und in der Folge am Devisen- und Aktienmarkt für stärkere Bewegungen sorgen. Das dürfte auch dann der Fall sein, wenn die Daten schlecht ausfallen sollten und womöglich dann stärkere oder weitere Zinssenkungen zum Thema würden. Unter den Daten zum Auftragseingang leiden Siemens mit einem Minus von 3,3 Prozent und Thyssen, die um 2,2 Prozent fallen. Für Schneider Electric geht es um 3,6, für ABB um 3,1 und für SKF um 3,7 Prozent nach unten. Zusätzlich belastend wirken negative Aussagen für den Sektor von der Deutschen Bank und Merrill Lynch. In Europa führt der Index der "Industrial Goods and Services" denn auch die Verliererliste mit einem Minus von 1,7 Prozent an. Die Führungsriege von Osram hat sich nun für die Annahme des Übernahmegebots der Finanzinvestoren Carlyle und Bain. Osram legen um knapp 2 Prozent zu. Einen Kurssprung um 11,6 Prozent machen Fintech. Der Anbieter innovativer Finanztechnologie will gemeinsam mit der Investmentbank Lazard strategische Optionen prüfen. Spekulation über ein angebliches erneutes Interesses von IAG an Norwegian Air treibt den Kurs um 8 Prozent nach oben. IAG liegen 0,8 Prozent niedriger.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:28 Do, 18:04 % YTD

EUR/USD 1,1264 -0,19% 1,1276 1,1283 -1,8%

EUR/JPY 121,73 +0,05% 121,68 121,62 -3,2%

EUR/CHF 1,1125 +0,07% 1,1112 1,1115 -1,2%

EUR/GBP 0,8973 -0,00% 0,8960 0,8967 -0,3%

USD/JPY 108,07 +0,24% 107,92 107,80 -1,4%

GBP/USD 1,2553 -0,19% 1,2585 1,2583 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.267,59 -2,63% 11.120,50 11.787,00 +202,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Impulse von der Wall Street fehlten. Überdies warteten die Anleger den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ab. Die Arbeitsmarktdaten gelten als wichtiger Faktor für das weitere Vorgehen der US-Notenbank. In Tokio, Seoul und Hongkong bewegten sich die Indizes kaum, ebenso in Schanghai. Die Börse in Sydney beendete den Handel 0,6 Prozent höher. An der Börse im indischen Mumbai wurden anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Die Haushaltsrede der indischen Finanzministerin Nirmala Sitharaman trage nicht dazu bei, die Kauflust der Anleger zu befeuern, hieß es. Die Aktie des Stromversorgers NTPC fiel um 2,3 Prozent. Im Rohstoff- und Energiesektor verbilligen sich ONGC and Vedanta um 3,0 und 2,4 Prozent. Im Luftfahrtsektor fielen Jet Airways um 5 Prozent und InterGlobe Aviation um 1,1 Prozent. SpiceJet legen um 0,8 Prozent zu. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics fiel in Seoul um 1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnausblick gegeben hatte. Samsung rechnet im zweiten Quartal mit einem Gewinnrückgang um über 50 Prozent. Die Aktien des kleineren südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix verloren nach einem kritischen Analystenkommentar 2,1 Prozent. Mit Enttäuschung wurde auch das vorläufige Zweitquartalsergebnis von LG Electronics aufgenommen. Die Aktien beendeten den Handel mit einem Minus von 5 Prozent. An der Börse in Hongkong wurden die Aktien von Geely erneut von einer kritischen Daiwa-Studie belastet und lagen im späten Handel 6,5 Prozent zurück.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zum Wochenschluss auf der Stelle. Im Fokus stehen weiter Staatsanleihen aus der Eurozone , die kaum noch positive Renditen liefern. Die Deutsche Bank hat am Morgen einen kleinen Überblick geliefert. Bei den Bundesanleihen sind die Renditen bis zur Laufzeit 2040 alle negativ. In 17 Ländern in Europa sind die Renditen bis in den Bereich von fünf Jahren negativ. Eine negative Rendite liefern zehnjährigen Anleihen aus neun Ländern, nämlich Schweiz, Deutschland, Dänemark, Niederlande, Österreich, Finnland, Frankreich Belgien und Schweden. Die Staatsanleihe mit der längsten Laufzeit hat in Europa momentan Österreich auf dem Markt. Sie läuft noch 98 Jahre bis 2117 und wirft 1 Prozent Rendite ab. Der Bond notiert bei 163,20 Prozent, seit Jahresbeginn hat er um 40 Prozent zugelegt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW muss sich neuen Chef suchen - Krüger geht

BMW verliert inmitten des umfangreichen Branchenwandels den Chef. Harald Krüger hat den Aufsichtsrat informiert, dass er über sein bestehendes Mandat hinaus für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht, wie der DAX-Konzern mitteilte. Sein Vertrag endet regulär zum 30. April 2020. Der Aufsichtsrat werde sich in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli mit der Nachfolge befassen.

Luftfahrt-Logistiker John Menzies warnt vor schwierigem Umfeld

Die schottische Logistikgruppe John Menzies hat im ersten Halbjahr die eigenen Erwartungen verfehlt und geht im Gesamtjahr nicht mehr davon aus, den Gewinn zu steigern. Grund seien ein schwaches Luftfrachtgeschäft und Flugstreichungen. Um gegenzusteuern, legte das Unternehmen ein Kostensenkungsprogramm auf.

KKR: Annahmefrist für Springer-Offerte läuft bis 2. August

Aktionäre des Medienkonzerns Axel Springer können ihre Aktien ab sofort verkaufen. Der Finanzinvestor KKR teilte mit, dass die Annahmefrist vom 5. Juli bis 2. August läuft. Die Finanzaufsicht Bafin habe die Angebotsunterlage von KKR mittlerweile genehmigt. KKR bietet 63 Euro je Springer-Aktie, was einem Aufschlag von 40 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden der Pläne entspricht. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 20 Prozent.

LG Electronics verdient im 2. Quartal 15 Prozent weniger

Die LG Electronics Inc hat im zweiten Quartal einen Rückgang des operativen Gewinns um 15 Prozent verzeichnet. Das Betriebsergebnis habe 652,20 Milliarden Won erreicht, umgerechnet rund 500 Millionen Euro, teilte der südkoreanische Konzern mit. Den Umsatz sieht LG Electronics auf Grundlage vorläufiger Berechnungen bei 15,6 Billionen Won, ein Anstieg um 4,1 Prozent.

Britische Kartellaufsicht CMA prüft Amazon-Investment bei Deliveroo

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA schaut sich eine Finanzspritze des US-Handelskonzerns Amazon.com in das Start-up-Unternehmen Deliveroo im Hinblick auf die Folgen für den Wettbewerb auf dem Markt für Essenslieferdienste an. Die Competition and Markets Authority hat nach eigenen Angaben vorsorglich eine vorläufige Anordnung erlassen, die beide Unternehmen für die Dauer der Prüfung daran hindert, ihre Geschäfte zusammenzulegen und damit irreversible Fakten zu schaffen.

Jaguar Land Rover baut Elektrofahrzeuge in Werk in England

