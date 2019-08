Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.945,00 -0,23% +17,22%

Euro-Stoxx-50 3.408,75 -2,33% +13,57%

Stoxx-50 3.136,06 -1,75% +13,62%

DAX 11.967,69 -2,33% +13,34%

FTSE 7.460,67 -1,64% +12,73%

CAC 5.416,00 -2,54% +14,49%

Nikkei-225 21.087,16 -2,11% +5,36%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 175,99 +15

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,24 53,95 +2,4% 1,29 +15,5%

Brent/ICE 62,11 60,50 +2,7% 1,61 +12,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.437,34 1.446,00 -0,6% -8,67 +12,1%

Silber (Spot) 16,19 16,34 -0,9% -0,15 +4,5%

Platin (Spot) 846,45 853,50 -0,8% -7,05 +6,3%

Kupfer-Future 2,61 2,67 -2,1% -0,06 -1,3%

Die Ölpreise, die am Vortag aufgrund des Handelsstreits abgestürzt waren, erholen sich etwas. Sie waren mit der neuen Zollrunde auf den niedrigsten Stand seit Juni abgerutscht. Dieser könnte die Konjunktur und damit die Ölnachfrage abwürgen, so die Befürchtung. Nach der Rally am Vortag kommt der Goldpreis zwar leicht zurück, kann seine Gewinne aber weitgehend behaupten.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Weiter abwärts, wenn auch mit etwas gebremster Dynamik, dürfte es zum Wochenausklang an der Wall Street gehen. Die überraschende Ankündigung neuer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump sollte die Stimmung weiter belasten. Zumal sich Trump am Abend europäischer Zeit auch zum Handel mit der EU äußern will - es besteht die Sorge, dass er bereits angedrohte Strafzölle gegen Autos ankündigen könnte. Erst am Mittwoch hatten die Delegationen aus den USA und China ihre Verhandlungen ergebnislos beendet und sich auf Anfang September vertagt. Nun will Trump mit der Ankündigung zusätzlicher Strafzölle den Druck auf China weiter erhöhen. Andere Themen, wie der US-Arbeitsmarktbericht für Juli und die Berichtssaison, treten völlig in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten dürfte unter anderem die Apple-Aktie weiter unter Druck bleiben, die bereits am Vortag um über 2 Prozent eingeknickt war. Hier geht es vorbörslich um weitere 1,4 Prozent nach unten. Die Analysten von Wedbush gehen davon aus, dass sich mit den neuen Strafzöllen der Gewinn je Aktie im Jahr 2020 um rund 4 Prozent reduzieren dürfte. Die Nachfrage für das iPhone in den USA dürfte um 6 bis 8 Millionen Einheiten sinken. Die Analysten erwarten weiter, dass es Apple lediglich gelingen dürfte, in den kommenden 18 bis 24 Monaten etwa 5 bis 7 Prozent der Produktion von China nach Indien oder Vietnam zu verlagern.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

14:00 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juli

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +165.000 gg Vm

zuvor: +224.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,6%

zuvor: 3,7%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,20% gg Vm

zuvor: +0,22% gg Vm

14:30 Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: -54,60 Mrd USD

zuvor: -55,52 Mrd USD

16:00 Auftragseingang Industrie Juni

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Juli (2. Umfrage)

PROGNOSE: 98,5

1. Umfrage: 98,4

zuvor: 98,2

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen stehen auch am Freitagmittag unter massivem Verkaufsdruck. Nach Tagen der Ruhe bei den US-chinesischen Handelsgesprächen überraschte US-Präsident Donald Trump am Vorabend mit neuen aggressiven Maßnahmen gegen China. Er kündigte neue Strafzölle in Milliardenhöhe auf chinesische Importe an. Gesucht sind vor allem Fluchtwährungen wie Yen und Franken sowie Gold und Anleihen. Der Bund-Futures markierte ein neues Allzeithoch. Angst haben die Anleger nun vor Freitagabend nach Börsenschluss in Europa. Dann will sich der Trump auch zum Handel mit Europa äußern. Die Sorgen sind groß, dass eventuell - wie angedroht - die Autohersteller mit Strafzöllen belastet werden könnten. Aktien werden querbeet verkauft, die Flut der Quartalszahlen findet selbst bei positiven Überraschungen kaum Berücksichtigung. Besonders hart erwischt es den zyklischen Rohstoffsektor für den es 3,9 Prozent nach unten geht sowie den Autosektor, der 3,4 Prozent verliert. Technologie-Werten geht es mit Abgaben von 3,1 Prozent kaum besser. Der Techsektor weist eine stark global ausgerichtete Wertschöpfungskette aus. Infineon verlieren 6,6 Prozent, ASML 4,2 Prozent oder STMicro 5,6 Prozent. Im DAX fallen Allianz 2,2 Prozent trotz eines überraschend starken Ergebnisses im zweiten Quartal. Vonovia klettern hingegen nach Zahlen gegen den Markt um 1,7 Prozent. Credit Agricole überzegte mit guten Daten, die Aktien fallen aber trotzdem 4,1 Prozent. Lanxess erfüllte die Erwartung der Analysten mit ihren Zahlen; dennoch fällt der Kurs um 6,2 Prozent. Pirelli verlieren 5 Prozent nach einem vorsichtigen Ausblick.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:15 Uhr Do, 17.23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1101 +0,16% 1,1085 1,1061 -3,2%

EUR/JPY 118,60 -0,30% 118,72 119,72 -5,7%

EUR/CHF 1,0937 -0,36% 1,0959 1,0991 -2,8%

EUR/GBP 0,9165 +0,22% 0,9154 0,9115 +1,8%

USD/JPY 106,83 -0,47% 107,10 108,22 -2,6%

GBP/USD 1,2113 -0,05% 1,2110 1,2135 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 10.497,50 +0,80% 10.452,50 9.994,75 +182,2%

Auf die Ankündigung neuer US-Strafzölle auf Importe aus China haben am Devisenmarkt sogenannte sichere Häfen wie der Yen und der Franken mit Kursgewinnen gegenüber dem Dollar reagiert und bauen diese noch leicht aus. Auch zum Euro kommt die US-Währung zurück, die Gemeinschaftswährung kletterte im Tageshoch schon bis auf 1,1115 Dollar. Im Tagestief hatte der Euro am Vortag noch bei 1,1026 Dollar gelegen. Wie es in den USA und für den Dollar nun weiter gehe, dürfte deutlich stärker davon abhängen, ob es Anzeichen gebe, dass der Handelskonflikt zunehmend Spuren in der US-Wirtschaft hinterlasse, so Devisenanalystin Esther Reichelt von der Commerzbank.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Deutlich abwärts ging es zum Wochenausklang an den ostasiatischen Börsen. Dabei verdrängte der US-chinesische Handelsstreit alle anderen Themen, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend neue Sonderzölle auf chinesische Importe angekündigt hatte, die ab September erhoben werden sollen. Am stärksten traf es die Börsen in Schanghai, Hongkong und auch in Tokio, wo zusätzlich der steigende Yen lastete. In Hongkong drückten zudem schwache Einzelhandelsdaten für Juni wegen der politischen Proteste auf die Stimmung. Der Yuan sackte auf den tiefsten Stand seit Dezember 2018 ab. In jüngster Zeit schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus China wurden bereits mit den Auswirkungen des Handelskonflikts begründet. UBS-Volkswirtin Wang Tao geht nun davon aus, dass die neuen Zölle das Wirtschaftswachstum Chinas um mindestens 30 Basispunkte drücken dürften. Derweil dauern die Spannungen zwischen Tokio und Seoul an. Japan hat nun formell Südkorea von der Liste der bevorzugten Handelspartner gestrichen. Grund für den politischen Streit ist die Koreanern auferlegte Zwangsarbeit in der Kriegszeit. Am meisten betroffen sind von der neuen Regelung nach Einschätzung von Experten die Ausfuhren von Speicherchips, Flachbildschirmen und Batterien. Samsung verloren 0,6 Prozent und SK Hynix 2,1 Prozent. Der koreanische Kospi schloss erstmals seit Anfang des Jahres unter 2.000 Punkten.

+++++ CREDIT +++++

Stärker ausgeweitet haben sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Dafür sorgen der Volatilitätssprung durch den Kurseinbruch der Aktienmärkte und die Eskalation im Handelsstreit China-USA. Allerdings dürfte die Ausweitung der Spreads eher wieder für Investoreninteresse sorgen, denn die "Fixed-Income-Party" sei weiter im vollen Lauf, heißt es von Analysten. So sprangen selbst die Bundesanleihen am Freitagmorgen erneut auf neue historische Rekordhochs.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Telekom baut T-Systems um

Die Deutsche Telekom will Aufgaben bei der schwächelnden Großkundentochter T-Systems abziehen. Dafür soll in der Sparte Telekom Deutschland eine neue integrierte Einheit für Geschäftskunden entstehen, teilte der DAX-Konzern mit.

ZF Friedrichshafen kassiert nach schwächerem Halbjahr den Ausblick

ZF Friedrichshafen hat im ersten Halbjahr bei leicht sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die operative Marge sackte angesichts des zunehmend schwierigeren Umfelds auf nur noch 3,5 Prozent von 5,7 Prozent im Vorjahr ab. Wie andere Autozulieferer kappte auch das Friedrichshafener Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr.

IAG erzielt Gewinnsprung - Widerstand gegen Millionenstrafe

