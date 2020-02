Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Gedenktag der Reichsgründung" geschlossen.

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.328,70 +0,10% +3,02%

Euro-Stoxx-50 3.789,33 -0,24% +1,18%

Stoxx-50 3.472,59 -0,26% +2,04%

DAX 13.482,31 -0,23% +1,76%

FTSE 7.449,79 -0,23% -1,00%

CAC 6.011,00 -0,31% +0,55%

Nikkei-225 23.685,98 -0,60% +0,12%

Bund-Future 174,37 0,19

WTI/Nymex 50,11 50,32 -0,4% -0,21 -17,5%

Brent/ICE 54,25 54,47 -0,4% -0,22 -17,0%

Gold (Spot) 1.572,94 1.570,40 +0,2% +2,54 +3,7%

Silber (Spot) 17,81 17,70 +0,6% +0,11 -0,2%

Platin (Spot) 973,75 968,80 +0,5% +4,95 +0,9%

Kupfer-Future 2,56 2,55 +0,3% +0,01 -8,5%

Die Wall Street wird am Montag zum Start mit Verlusten erwartet. Nach wie vor blicken die Anleger auf die Coronaepidemie, deren anhaltende Wucht Sorgen bereitet. Es wird immer mehr bezweifelt, ob die chinesischen Behörden die Entwicklung wirklich in dem behaupteten Maß im Griff haben. Die Zahl der Toten in Festlandschina ist inzwischen auf über 900 gestiegene und liegt damit bereits jetzt höher als die SARS-Epidemie. Die Auswirkungen auf die betroffenen Wirtschaft durch das Ausbremsen des Reisesektor und andere Beschränkungen des Geschäftslebens lässt sich noch kaum beziffern, dürfte aber erheblich sein. Im Lauf des Tages wird das Weiße Haus das Budget für das Haushaltsjahr 2021 veröffentlichen und damit Vorstellungen von Präsident Donald Trump für den Fall eines Wahlsiegs offenbaren. Der US-Flugzeughersteller Boeing hat am Freitagabend für Schlagzeilen gesorgt. So sicherte sich das Unternehmen einen Kreditvertrag über 13 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Anfang vergangener Woche hatte es Berichte gegeben, Boeing habe einen Kredit in Höhe von 10 Milliarden Dollar beantragt, der jedoch durch den Beitritt anderer Banken zum Syndikat an Umfang zugenommen habe. Der US-Flugzeughersteller leidet unter dem weltweiten Startverbot der Maschinen vom Typ 737 Max. Im Webhandel der Nasdaq tendiert die Aktie aktuell noch wenig verändert.

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

In der Breite wenig tut sich zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten in Europa. An den zuletzt schon dominierenden Themen hat sich über das Wochenende kaum etwas geändert. Nicht gut kommt das Ergebnis der Parlamentswahl in Irland in Dublin an, weil es politische Unsicherheit verbreitet. Der Börsenindex ISEQ All Share gibt um 0,7 Prozent nach und ist damit in Europa aktuell das Schlusslicht. Nach einem Übernahmegebot des schwedischen Industriekonzerns Atlas Copco zu 50 Euro je Aktie schießt der Kurs des Darmstädter Spezialmaschinenbauers Isra Vision um 45 Prozent knapp über den Gebotspreis nach oben. Im Versicherungssektor interessiert sich die französische Covea Cooperations für einen Kauf von Partner-Re, der Rückversicherungssparte der Agnelli-Holding Exor. Diese könnte dabei mit 9 Milliarden Dollar bewertet werden. Exor ziehen darauf um 5,8 Prozent an. Uniqa gewinnen 5 Prozent, während Axa unverändert im Markt liegen nach der Nachricht, dass Axa seine Osteuropa-Aktivitäten an die Österreicher verkauft und zwar für rund 1 Milliarde Euro. In der Autobranche steht Daimler im Blick. Ein Bericht über eine Verschärfung des Sparprogramms stützt die Aktie, die 0,9 Prozent zulegt. Airbus legen um 0,3 Prozent zu, hier gib es Spekulation um eine Übername des Bombardier-Anteils am Gemeinschaftsunternehmen CSALP, das den A220 baut.

EUR/USD 1,0952 +0,07% 1,0952 1,0950 -2,4%

EUR/JPY 120,22 +0,12% 120,23 120,24 -1,4%

EUR/CHF 1,0707 +0,13% 1,0708 1,0704 -1,4%

EUR/GBP 0,8474 -0,17% 0,8494 0,8479 +0,1%

USD/JPY 109,77 +0,04% 109,79 109,82 +0,9%

GBP/USD 1,2924 +0,23% 1,2894 1,2912 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9836 -0,31% 6,9853 7,0041 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 9.795,25 -3,22% 9.952,75 9.780,50 +35,9%

Überwiegend leichter - Die Abwärtsdynamik fiel eher moderat aus. Das Coronavirus hat mittlerweile mehr Todesopfer gefordert als das SARS-Virus während der Epidemie 2002/03. Immer mehr Experten bezweifeln, dass China die Epidemie unter Kontrolle hat. Während die Börse in Hongkong um 0,6 Prozent nachgab, kletterten die Börsen im chinesischen Festland um 0,5 (Schanghai) bzw. 1,2 Prozent (Shenzhen). Hier stützte das erneute Vorgehen der Zentralbank gegen die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie etwas. Für etwas Entspannung sorgten auch Berichte, wonach der wichtigste Auftragsfertiger von Apple die Produktion in China wieder aufnehmen soll. In Tokio sank der Nikkei-225 um 0,6 Prozent. Gegen den Trend stiegen Honda Motor um 2,9 Prozent. Zwar hatte der Automobilkonzern einen Gewinneinbruch verzeichnet. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Honda aber mit einer etwas besseren Entwicklung als bisher. Im üdkoreanischen Seoul fiel der Kospi um 0,5 Prozent. Weil die Lieferketten durch den Produktionsstopp in China unterbrochen wurde, wird nun auch Kia Motors die Fertigung zum Teil einstellen. Hyundai Motor hatte die gesamte Produktion in Südkorea bereits in der Vorwoche eingestellt. Hyundai Motor reduzierten sich um 0,8 Prozent, Kia hielten sich 0,4 Prozent im Plus.

Uneinheitlich zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Weiter dominieren eher vorsichtige Positionierungen in allen Anlageklassen. Nach der Einengung in der Vorwoche geht es bei vielen CDS-Preisen wieder leicht nach oben. Die Umsätze seien am Montagvormittag aber noch zu gering, um daraus auf Trends schließen zu können, heißt es.

Bayer startet zwei neue Studien für Augenmittel Aflibercept

Die Bayer AG will für ihr Augenmedikament Eylea mit dem Wirkstoff Aflibercept neue Anwendungsmöglichkeiten erschließen. Wie der Konzern mitteilte, plant er zusammen mit dem Partner Regeneron Pharmaceuticals zwei Phase-3-Studien zur Untersuchung verlängerter Behandlungsintervalle mit neuer Aflibercept-Formulierung von 8mg zur intravitrealen Injektion, also der Injektion in den Glaskörper des Auges.

Daimler verschärft Sparkurs - Zeitung

Daimler verschärft einem Zeitungsbericht zufolge den Sparkurs. Der Konzern wolle anders als bisher kolportiert nicht um die 10.000 Stellen streichen, sondern bis zu 15.000 Mitarbeiter über Abfindungen, Frühpensionierungen und Altersteilzeit loswerden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Das Einsparvolumen beim Personal dürfte damit auf weit mehr als 1,4 Milliarden Euro ansteigen.

RWE vereinbart Ökostrombezug von European Energy A/S in Dänemark

Der Energieversorger RWE hat eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem dänischen Erneuerbaren-Entwickler European Energy A/S vereinbart. Demnach werde A/S ab 1. Januar 2024 Ökostrom an RWE in Dänemark liefern, teilte der Essener Dax-Konzern mit. Der Vertrag habe eine Laufzeit von sieben Jahren und umfasse drei Terawattstunden. Die Menge entspreche etwa dem Jahresverbrauch von 115.000 Haushalten.

Thyssenkrupp verliert Stahlchef Premal Desai - Bericht

Mitten in der heikelsten Phase des Konzernumbaus tauscht der Industriekonzern Thyssenkrupp die Führung seiner wichtigsten Sparte aus. Wie das Handelsblatt aus dem Umfeld des Aufsichtsrats berichtet, wird der Sprecher des Vorstands von Thyssenkrupp Steel Europe, Premal Desai, seinen Posten zum Ende des Monats verlassen. Nachfolger soll Bernhard Osburg werden, der bislang für den Vertrieb verantwortlich ist. Bei Thyssen war zu dem Bericht zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

VW verlängert Produktionsstopp in einigen chinesischen Werken

Volkswagen wird einige Werke in China wegen der Auswirkungen des neuartigen Coronavirus später wiedereröffnen. Die Produktion des Gemeinschaftsunternehmens Saic Volkswagen werde nicht vor dem 17. Februar starten, kündigte VW an. Lediglich in einem Werk in Schanghai werde die Fertigung bereits ab dem heutigen Montag wieder beginnen. Saic Volkswagen ist ein Joint Venture des Wolfsburger Konzerns und der Saic Motor Corp.

BDL: Wachstum im deutschen Luftverkehr schwächt sich ab

Der deutsche Flugverkehr hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der Insolvenz von Germania im Januar 2019 deutlich unter dem weltweiten und europäischen Durchschnitt gelegen. Wie der Branchenverband BDL mitteilte, legte die Verkehrsleistung der deutschen Fluggesellschaften 2019 um 1,2 Prozent zu, während sie weltweit um 4,2 Prozent wuchs. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einer Schrumpfung in Deutschland.

Carl Zeiss Meditec mit gutem Jahresstart - Prognose bestätigt

