indizes in diesem Artikel MDAX 23.023,3

0,5% Charts

News

Analysen

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.788,00 -2,71% -13,45%

S&P-500-Future 2.790,50 -2,77% -13,70%

Euro-Stoxx-50 2.931,22 +0,73% -21,73%

Stoxx-50 2.784,88 +0,74% -18,16%

DAX 10.533,22 +0,55% -20,50%

FTSE 5.971,81 +0,19% -20,98%

CAC 4.670,26 +0,73% -21,88%

Nikkei-225 19.416,06 -2,27% -17,93%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 177,1 -0,49

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 33,12 34,36 -3,6% -1,24 -45,2%

Brent/ICE 36,06 37,22 -3,1% -1,16 -44,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.667,15 1.653,21 +0,8% +13,94 +9,9%

Silber (Spot) 17,05 16,96 +0,5% +0,09 -4,5%

Platin (Spot) 883,00 874,20 +1,0% +8,80 -8,5%

Kupfer-Future 2,52 2,53 -0,2% -0,01 -10,1%

Die Ölpreise fallen: Brent-Öl verbilligt sich um 3,0 Prozent auf 36,12 Dollar je Fass, nachdem Saudi-Arabien Pläne offengelegt hat, die Förderung auf ein Rekordniveau von 13 Millionen Barrel täglich auszuweiten. Bislang liegt die maximale Kapazität bei 12 Millionen. Die Saudis wollten damit Stärke demonstrieren und klarstellen, dass sie aus Angebotssicht anderen Ölförderländern überlegen seien, kommentiert Analyst Harry Tchilinguirian von BNP Paribas. Hintergrund ist der Streit vor allem zwischen Saudi-Arabien und Russland, die Ölförderung zu senken, um die Ölpreise zu stabilisieren. Russland hatte sich diesem Vorhaben entzogen, worauf Saudi-Arabien am Wochenende eine dramatische Erhöhung seiner Produktion angekündigt und damit praktisch einen Preiskrieg losgetreten hatte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit Abschlägen dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel gehen. Es gibt laut Händlern andauernde oder zunehmende Zweifel, ob Notenbanken und Regierungen die durch die Coronaepidemie hervorgerufenen ökonomischen Verwerfungen effektiv bekämpfen können. Ein Vorstoß von US-Präsident Donald Trump , die Lohnsteuer auszusetzen, um die Wirtschaft während des Coronavirus-Ausbruchs anzukurbeln, ist im Kongress ins Leere gelaufen. Hinzu kommt, dass beide Kammern des Kongresses Washington demnächst für eine geplante einwöchige Pause verlassen, so dass die Kongress-Unterstützung für ein größeres Konjunkturpaket zunächst wohl ausfällt. Allerdings sind an den Märkten nach wie vor heftige Bewegungen in beide Richtungen denkbar nach zwei Tagen extrem erhöhter Volatilität. Am Vortag hatte die Wall Street zunächst hohe Gewinne abgegeben, im späten Geschäft mit der Hoffnung auf staatliche Maßnahmen aber wieder kräftig zugelegt. "Es ist zu früh um von einer Stabilisierung zu reden, und es ist zu früh um sich für eine Erholung zu positionieren", sagt Konjunkturstratege Mayank Mishra bei der Standard Chartered Bank in Singapur. Er ergänzt, dass sich die Finanzmärkte auf die Wirtschaftsfolgen der Epidemie konzentrierten und dass der weltweite Ausblick für das Wachstum nicht rosig aussehe.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fest - Die Berg- und Talfahrt an den europäischen Aktienmärkten geht weiter. Zur Mittagszeit führt sie die Kurse zur Abwechslung nach oben. Die Unsicherheit angesichts der Nachrichtenlage rund um die Coronavirus-Epidemie ist zwar unverändert hoch, für etwas Entspannung sorgt aber eine überraschende Zinssenkung durch die Bank of England (BoE). Allerdings gibt es auch Zweifel an der Wirksamkeit der Geldpolitik . Die Krise benötige vor allem koordinierte Aktionen der Regierungen, heißt es bei Axitrader. Ein vollmundiger Vorstoß von US-Präsident Trump, die Lohnsteuer auszusetzen, um die Wirtschaft anzukurbeln, ist im Kongress zunächst ins Leere gelaufen. Am Aktienmarkt liegen konjunkturempfindliche Branchen vorne. Der Subindex der Banken gewinnt 2,4, der Chemie-Index 2,3 und der Auto-Index 1,8 Prozent. Im Minus liegt nur der Reise- und Transportsektor, der besonders unter den Maßnahmen gegen eine Ausbreitung der Epidemie leidet. Auf Unternehmensseite läuft die Berichtssaison weiter. Unter Druck stehen die Aktien der stark vom China-Geschäft abhängigen Sportartikelhersteller. Adidas sacken um 5,9 Prozent ab und Puma um 3,6 Prozent. Das vierte Quartal von Lanxess hat sich laut der DZ Bank besser dargestellt als erwartet. Lanxess legen um 3,8 Prozent zu. Tagesfavorit im MDAX sind Knorr-Bremse mit einem Anstieg um 5,8 Prozent. Hier ist von guten Geschäftszahlen die Rede.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1336 +0,24% 1,1340 1,1340 +1,1%

EUR/JPY 118,59 -0,23% 118,76 117,84 -2,7%

EUR/CHF 1,0591 -0,10% 1,0597 1,0600 -2,4%

EUR/GBP 0,8773 +0,12% 0,8803 0,8762 +3,7%

USD/JPY 104,67 -0,42% 104,74 103,90 -3,8%

GBP/USD 1,2916 +0,09% 1,2905 1,2943 -2,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9552 -0,07% 6,9535 6,9607 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 7.835,02 -1,52% 7.857,78 7.821,17 +8,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach der Stabilisierung des Vortages haben die Märkte wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Kaum eine Börse konnte sich dem Abwärtstrend entziehen. Während die globalen Fallzahlen des Coronavirus bei Neuinfektionen und Todesfällen steigen, entwich ein Stück der Vortageshoffnungen auf kräftige Wirtschaftsstimuli. Der Aktienmarkt in Australien verlor besonders deutlich, in Japan und Südkorea fielen die Kurse etwas weniger stark, Hongkong schlug sich mit einer leichteren Tendenz wacker. Enttäuschung kam vor allem aus den USA. Dort wurde über die von US-Präsident Donald Trump vollmundig angekündigten "dramatischen" Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur gestritten. Händler sahen die zahlreichen Versuche, die Konjunktur anzukurbeln, eher kritisch. In Australien ging es um 3,6 Prozent steil abwärts - die Markt glitt in den Bärenmarktbereich. Der frühere Finanzminister Martin Parkinson sah eine hohe Rezessionsgefahr. Im chinesischen Kernland sanken Schanghai-Composite, Shenzhen-Composite und das Startup-Segment ChiNext um 0,9 bzw. 1,5 sowie 2,2 Prozent. Laut Händlern sind Ausmaß und vor allem Dauer des Wirtschaftseinbruchs durch die Corona-Epidemie noch immer nicht absehbar. Der Nikkei-225 in Tokio gab um 2,3 Prozent nach und sank auf ein 14-Monatstief. Die japanische Regierung hatte zwar ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vorgestellt, die Sorgen über eine Rezession blieben aber.

+++++ CREDIT +++++

Auch wenn sich die Prämien zur Absicherung vor Kreditausfällen am Mittwoch nach den massiven Bewegungen der vergangenen Tage wenig verändert präsentieren, bleiben die Risiken sehr hoch. Die Commerzbank spekuliert, dass möglicherweise ein Notpaket nach dem Vorbild des Troubled Asset Relief Program (TARP) aufgelegt werden muss, um die Marktstimmung nachhaltig zu stützen. Das TARP war während der sogenannten Subprime-Krise 2008 von der US-Regierung zur Stützung des US-Bankensektors ins Leben gerufen worden. Nachdem aus dem am Montag angekündigten "dramatischen" Maßnahmenpaket von US-Präsident Donald Trump bislang nichts geworden ist, befürchtet die Commerzbank, dass auch die EZB am Donnerstag die Märkte enttäuschen könnte. "EZB-Interventionen scheinen damit zunächst der letzte Strohhalm, an den sich die Anleger klammern können", so die Analysten. Die hohen EZB-Erwartungen bedeuteten allerdings auch, dass die Messlatte für Enttäuschungen niedrig und die Abwärtsrisiken erheblich seien.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Adidas sieht Umsatzrückgang und operativen Gewinn im 1Q

Adidas erwartet wegen der Coronavirus-Epidemie einen Umsatzrückgang von mehr als 10 Prozent im ersten Quartal, wird aber operativ in den schwarzen Zahlen bleiben, wie CEO Kasper Rorsted und CFO Harm Ohlmeyer bei der Jahrespressekonferenz des DAX-Konzerns sagten. "Wir werden operativ keinen Verlust im ersten Quartal machen", so Ohlmeyer.

Hannover Rück erhöht Dividende - Prognose 2020 bestätigt

Die Aktionäre der Hannover Rück können sich über eine höhere Dividende freuen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, sollen die Anteilseigner für 2019 mit 5,50 Euro je Aktie am Überschuss beteiligt werden. Im Vorjahr hatten sie 5,25 Euro bekommen. 2019 hat der Rückversicherer - wie Mitte Februar vorläufig gemeldet - trotz eines hohen Schadensaufkommens mehr verdient als im Vorjahr. Der Ausblick 2020 wurde abermals bestätigt.

Knorr-Bremse: Corona-Effekte begrenzt - China-Geschäft erholt sich

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 08:00 ET (12:00 GMT)