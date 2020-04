Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:22 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.796,25 +0,68% -13,52%

Euro-Stoxx-50 2.832,02 +0,85% -24,38%

Stoxx-50 2.769,10 +1,07% -18,63%

DAX 10.387,98 +1,05% -21,59%

FTSE 5.622,81 +0,45% -25,78%

CAC 4.378,99 +0,58% -26,75%

Nikkei-225 19.290,20 -1,33% -18,46%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 172,37 -0,31

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 20,09 19,87 +1,1% 0,22 -66,5%

Brent/ICE 28,55 27,69 +3,1% 0,86 -55,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.731,80 1.716,60 +0,9% +15,20 +14,1%

Silber (Spot) 15,55 15,50 +0,3% +0,05 -12,9%

Platin (Spot) 791,45 781,65 +1,3% +9,80 -18,0%

Kupfer-Future 2,30 2,30 +0,4% +0,01 -17,9%

Die Ölpreise erholen sich etwas von den jüngsten Verlusten. Die aktuelle Erholungsbewegung wäre in normalen Zeiten positiv, unter den gegebenen Umständen aber kaum relevant, meint dazu Norbert Rücker von Julius Bär. Er führt den jüngsten Ausverkauf am Ölmarkt auf Zweifel zurück, die nach der Opec+-Förderkürzung vom vergangenen Freitag wieder hochgekocht seien. Der auf Anfang Mai festgelegte Beginn der Kürzungen sei einfach zu spät. Dazu kämen die drastisch gestiegenen US-Ölvorräte und die gleichzeitig einbrechende Nachfrage in den USA. Der jüngste Zwischenfall im Persischen Golf, bei dem ein Schiff der iranischen Revolutionsgarden einem US-Marineschiff gefährlich nah gekommen sein soll, sei fundamental ohne Bedeutung.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den Kursverlusten vom Mittwoch zeichnet sich am Donnerstag an der Wall Street eine kleine Gegenbewegung ab. Anleger hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, nachdem die Corona-Pandemie in vielen Ländern ihren Höhepunkt überschritten zu haben scheint.

Am Mittwoch kündigte die deutsche Bundesregierung erste Lockerungen der im Zuge der Pandemie verhängten Beschränkungen an. Am Donnerstag will US-Präsident Donald Trump entsprechende Pläne für die USA vorstellen.

Noch vor der Startglocke an der Wall Street dürften weitere Konjunkturdaten Zeugnis vom verheerenden Einfluss der Corona-Krise auf die US-Wirtschaft ablegen. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für April und die Märzdaten zu den Baubeginnen und -genehmigungen. Bei allen Daten rechnen Volkswirte mit deutlichen Eintrübungen. Es stellt sich aber die Frage, ob die Daten noch ein solches "Schock-Potenzial" entfalten wie der am Mittwoch gemeldete Absturz des Empire-State-Manufacturing-Index auf ein Rekordtief, oder ob sich nicht doch ein Gewöhnungseffekt einstellt.

Geschäftszahlen werden vorbörslich die Bank Morgan Stanley und der Pharmahersteller Abbott Laboratories vorlegen. Die schon am Vortag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen des Inneneinrichters Bed Bath & Beyond kommen derweil gut an. Die Aktie springt im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um 13,5 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

13:30 NL/Airbus Group, HV

18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 5.000.000

zuvor: 6.606.000

14:30 Baubeginne/-genehmigungen März

Baubeginne

PROGNOSE: -15,6% gg Vm

zuvor: -1,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -14,6% gg Vm

zuvor: -5,5% gg Vm

14:30 Philadelphia-Fed-Index April

PROGNOSE: -30,0

zuvor: -12,7

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem Abverkauf am Vortag notieren die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag im Plus. Allerdings ist die Skepsis mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Erholung groß. Angeführt wird die Aufwärtsbewegung von den Zyklikern. So legt der Sektor der Technologiewerte um 2,7 Prozent zu. Ein Kurstreiber für die Branche sei die scharfe Erholung des Philadelphia-Semiconductor-Index (SOX), heißt es im Handel. Nach der Vorlage der Zahlen von ASML gab es zudem drei positive Analystenkommentare zu der Aktie, für die es um 5,4 Prozent nach oben geht. Für Drägerwerk geht es dagegen trotz starker Auftragseingänge um 1,8 Prozent nach unten. Vermutlich handelt es sich um Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Nicht wirklich zuversichtlich blicken die Analysten der UBS auf die kommenden Erstquartalzahlen der Autohersteller in Europa. Die Viruspandemie werde ihren Tribut fordern. Das erste Quartal dürfte dabei "sehr schlecht" ausfallen, das zweite Quartal "noch schlechter". Am zuversichtlichsten bleiben sie für BMW und VW, die beide mit "Buy" bewertet werden. BMW und Daimler notieren mit 2,9 und 2,4 Prozent im Plus, VW mit 3,2 Prozent. Zalando steigen nach vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal um 4,5 Prozent. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser unterstreichen diese die starke Wettbewerbsposition des Online-Händlers. Die Analysten sehen Zalando als klaren Gewinner der Coronavirus-Krise. Dagegen geben Aktien der Zur-Rose-Gruppe nach Zahlenausweis um 3,5 Prozent nach. Die Aktie hatte jüngst einen sehr guten Lauf, hier wird von Gewinnmitnahmen gesprochen. Zu einer Erleichterungsrally von 4,5 Prozent bei Easyjet führen Aussagen über die Finanzkraft. Im Rahmen seiner Halbjahreszahlen teilte der Billigflieger mit, selbst für einen bis zu neun Monate andauernden Flugstopp seiner Maschinen gut gerüstet zu sein. Die Aktie des französischen Stromversorgers Electricite de France (EDF) sinkt um 4,8 Prozent. Angesichts des Wirtschaftsabschwungs in der Eurozone hat das Unternehmen den Ausblick auf seine Atomstromerzeugung gesenkt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26h Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0881 -0,25% 1,0893 1,0904 -3,0%

EUR/JPY 117,12 -0,02% 117,36 117,18 -3,9%

EUR/CHF 1,0515 -0,10% 1,0522 1,0525 -3,1%

EUR/GBP 0,8712 +0,05% 0,8719 0,8717 +2,9%

USD/JPY 107,64 +0,22% 107,74 107,47 -1,1%

GBP/USD 1,2489 -0,30% 1,2495 1,2508 -5,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0786 +0,11% 7,0839 7,0710 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.013,01 +4,20% 6.681,51 6.727,51 -2,7%

Der Dollar legt vor den US-Arbeitsmarktdaten, die einen neuerlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigen dürften, leicht zu. Der Euro rutscht im Gegenzug unter die Marke von 1,09 Dollar. Der Greenback profitiere von seinem Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten, heißt es dazu.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag den schwachen Vorgaben der Wall Street zumindest zum Teil entziehen können. Insgesamt war die Tendenz in der Region uneinheitlich. An der Wall Street hatten sich die Indizes zum Handelsende von ihren Tagestiefs zumindest etwas erholt gezeigt. Zudem war es in Asien bereits am Mittwoch deutlicher abwärts gegangen. Die Beschäftigung mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie dominierte weiter das Verhalten der Anleger, nachdem am Vortag neue US-Konjunkturdaten noch deutlich schwächer ausgefallen waren als ohnehin befürchtet. In die gleiche Kerbe schlug der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Zudem hatten weitere US-Banken in ihren Quartalsberichten massive Gewinnrückgänge gezeigt. Bei Marktteilnehmern erhöhte das die Zweifel an einer sogenannten V-förmigen, also raschen Erholung der Wirtschaft nach einer Lockerung der Corona-bedingten Restriktionen. Die Börse in Seoul, die am Mittwoch wegen der südkoreanischen Parlamentswahl geschlossen war, schloss am Donnerstag unverändert. Bei der Wahl errang die linksgerichtete Regierungspartei von Präsident Moon Jae die absolute Mehrheit. Die erfolgreiche Eindämmung der Corona-Krise in Südkorea hatte Moon erheblichen Aufwind beschert. Stützend für den Aktienmarkt dürfte auch ein zusätzliches Maßnahmenpaket zur Stimulierung der Wirtschaft gewirkt haben. Unter den Einzelwerten profitierten M3 von einer Kooperation mit dem Technologieriesen Sony bei der Entwicklung einen Services zur Diagnose des Coronavirus. Der auf künstlicher Intelligenz basierte Dienst soll vor allem das medizinische Personal besser schützen. M3 legten um 3,2 Prozent zu, Sony verloren mit dem breiten Markt rund 1 Prozent. Die Aktie des chinesischen Autobauers BAIC verlor in Hongkong im Späthandel 4,6 Prozent. Hier drückte laut Händlern die Prognose eines Gewinneinbruchs im ersten Quartal.

+++++ CREDIT +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 07:24 ET (11:24 GMT)