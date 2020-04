Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.775,75 -1,61% -14,16%

Euro-Stoxx-50 2.838,11 -2,45% -24,22%

Stoxx-50 2.791,32 -2,31% -17,98%

DAX 10.392,81 -2,65% -21,56%

FTSE 5.701,93 -1,91% -22,93%

CAC 4.421,37 -2,36% -26,04%

Nikkei-225 19.280,78 -1,97% -18,50%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 172,91% +0,5

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex -6,25 -37,63 +83,4% 31,38 -110,4%

Brent/ICE 21,48 25,57 -16,0% -4,09 -66,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.675,91 1.694,20 -1,1% -18,29 +10,5%

Silber (Spot) 14,94 15,40 -3,0% -0,46 -16,3%

Platin (Spot) 746,55 774,35 -3,6% -27,80 -22,6%

Kupfer-Future 2,21 2,32 -4,6% -0,11 -21,2%

"Der Ölmarkt glaubt offensichtlich nicht mehr an eine deutliche Erholung der Wirtschaft und damit der Ölnachfrage im zweiten Halbjahr", sagt ein Ölhändler.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street deuten sich Verluste an, die aber zunächst nicht die Dynamik des Vortages aufweisen dürften. Das Ausmaß der globalen Rezession wird immer deutlicher am Ölmarkt sichtbar und belastet den US-Aktienmarkt. Der Preisverfall bei Erdöl hat historische Größenordnungen angenommen. Weil das Überangebot an Rohöl die Nachfrage bei Weitem übersteigt, wissen Ölhändler nicht mehr wohin mit der Ölflut. Die Lagerkapazitäten gelangen an ihre Kapazitätsgrenzen. Um die immer höheren Kosten für die Lagerung zu sparen, sind Händler bereit, für die Abnahme von Rohöl zu bezahlen, statt Geld zu verlangen. US-Leichtöl der Sorte WTI mit Lieferung im Mai notiert wie schon am Vortag im Minus. Marktstratege David Chao von Invesco sieht eine Diskrepanz zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung am Aktienmarkt und der Befürchtung einer langwierigen Entwicklung am Rohstoffmarkt. Die Einschätzung am Rohstoffmarkt sei realistischer.

Der Aktienkurs von IBM fällt vorbörslich um 4,5 Prozent. Der IT-Dienstleister hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Gewinn übertraf jedoch die Markterwartungen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde wegen der konjunkturellen Unsicherheiten jedoch ausgesetzt.

J.M. Smucker gewannen nachbörslich 2,4 Prozent. Der Hersteller von Marmelade hatte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 angehoben aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach Brotaufstrichen infolge der Pandemie.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

17:40 FR/Kering SA, Umsatz 1Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q

-DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser März

PROGNOSE: -7,5% gg Vm

zuvor: +6,5% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Turbulenzen an den Ölmärkten greifen zunehmend auf die Aktienmärkte über. Alle Branchenindizes in Europa liegen mehr oder weniger stark im Minus. Am Ölmarkt brechen nun auch die Preise für die längerlaufenden Terminkontrakte auf US-Öl der Sorte WTI ein und reißen die Nordseesorte Brent mit in die Tiefe. Das sei auch ein schlechtes Zeichen für die Aktienmärkte. Am Montag war US-Öl zur Lieferung im Mai erstmals überhaupt im Minus gehandelt worden - phasenweise mit rund 40 Dollar. Grund waren Sorgen, die bereits vollen Lager könnten weitere Lieferungen derzeit nicht mehr aufnehmen. Trotzdem war der Markt da noch der Meinung, die Situation werde sich im zweiten Halbjahr mit einer Konjunkturerholung wieder durchgreifend bessern. Diese Erwartung wird nun stark gedämpft, abzulesen an nun auch massiv einbrechenden Preisen für WTI, das im Juni geliefert wird. Der Index der Öl-und Gaswerte führt auf der Aktienseite die Verlierer unter den Branchenindizes an. Kaum besser schneidet der Index der Rohstofftitel ab, er bricht um 4,1 Prozent ein. Auch ein besserer ZEW-Konjunkturindex kann den Märkten nicht helfen. Als weitgehend wie erwartet werden die endgültigen Zahlen von SAP eingestuft. Für mehr Gesprächsstoff sorgt, dass der Softwareriese die Doppelspitze nach gut einem halben Jahr schon wieder aufgibt. SAP verlieren 2,7 Prozent. Danone hat im ersten Quartal dank Hamsterkäufen den Umsatz zwar gesteigert, wegen der unsicheren Geschäftsauswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie die Prognose für das Gesamtjahr aber zurückgezogen. Die Aktie verbilligt sich um 2,5 Prozent. Die Entscheidung des französischen Einzelhandelskonzerns Carrefour, den Dividendenvorschlag zu halbieren, wird mit einem Kursminus von 2,1 Prozent quittiert.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Mo, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0829 -0,37% 1,0845 1,0874 -3,4%

EUR/JPY 116,31 -0,60% 116,58 117,11 -4,6%

EUR/CHF 1,0515 -0,01% 1,0517 1,0516 -3,1%

EUR/GBP 0,8793 +0,65% 0,8735 0,8729 +3,9%

USD/JPY 107,40 -0,23% 107,48 107,70 -1,3%

GBP/USD 1,2316 -1,01% 1,2417 1,2457 -7,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1045 +0,17% 7,0936 7,0822 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 6.817,51 -0,52% 6.891,01 7.084,26 -5,5%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben durch die Bank Abschläge eingefahren. Belastet wurden die Märkte von dem historischen Preisabsturz am Ölmarkt aufgrund eines massiven Überangebots. Die Börsen folgten damit den negativen Vorgaben der Wall Street. Zudem zeigten sich die Anleger zutiefst besorgt über die negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Weltwirtschaft. In Südkorea drückten zudem Exportdaten. Für Verunsicherung sorgten auch Medienberichte, wonach die US-Regierung Informationen darüber habe, dass sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un nach einer Operation in einem kritischen Zustand befinde. Die südkoreanische Regierung hat dies allerdings nicht bestätigt. Ölwerte in der ganzen Region standen wegen des Preisabsturzes unter Abgabedruck. Oil Search und Woodside verloren in Sydney 6,0 bzw. 1,3 Prozent. Für Santos ging es um 2,9 Prozent abwärts. Die beiden Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP gaben 2,1 bzw. 2,5 Prozent nach. BHP hatte zudem angekündigt, wegen der Pandemie seine Investitionspläne zu überprüfen. Derweil ist das Vertrauen der australischen Konsumenten in der vergangenen Woche zum dritten Mal in Folge gestiegen. In Tokio gaben Inpex 0,8 Prozent ab und in Hongkong lagen CNOOC 2,8 Prozent hinten. Unter den Einzelwerten hat sich Virgin Australia freiwillig in Insolvenzverwaltung begeben. Die Aktie wurde vom Handel ausgesetzt. In Südkorea gaben Korean Air 2,1 Prozent nach. Die Aktie wurde von Eugene Investment & Securities abgestuft. AAC Technologies lagen in Hongkong 4,0 Prozent hinten. Daiwa hatte die Aktien-Bewertung herabgesetzt.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt zwar nach oben, allerdings nicht sehr stark. Die durch den Einbruch des Ölpreises verursachte Verunsicherung an den Märkten schlägt damit bei den Credits bislang kaum durch, was auch den anhaltend hohen EZB-Käufen zu verdanken sein dürfte. Auch der Primärmarkt bleibt stabil, wie das Emissionsvolumen an Investment-Grade-Unternehmensanleihen am Vortag von 4,8 Milliarden Euro klar macht. Die Commerzbank spricht von einem "soliden Überzeichnungslevel". Keine Entspannung ist derweil bei italienischen Staatsanleihen auszumachen. Der Spread zwischen italienischen Papieren 10-jähriger Laufzeit und entsprechenden Bundesanleihen bleibt mit 242 Basispunkten hoch. Das Einlenken der spanischen Regierung in Fragen Corona-Bonds hilft nicht. Madrid hat nun die Finanzierung eines europäischen Wiederaufbauprogramms über den EU-Haushalt vorgeschlagen. Damit ist die Emission von gemeinschaftlich emittierten Schulden, auf die Rom bislang besteht, noch unwahrscheinlicher geworden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Volvo und Daimler wollen Brennstoffzelle in Lkw serienreif machen

Volvo Group AB und Daimler Truck AG wollen die CO2-neutrale Brennstoffzelle serienreif für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen machen. Beide Seiten kündigten an, sie wollten dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Es soll die Zellen später auch produzieren und vermarkten. Schon in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen schwere Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge für den anspruchsvollen und schweren Fernverkehr in Serie gehen.

SAP senkt Cashflow-Prognose 2020 - Cloud-Auftragsbestand +25 Prozent

