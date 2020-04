Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.09 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.812,50 +0,79% -13,02%

Euro-Stoxx-50 2.840,11 -0,43% -24,17%

Stoxx-50 2.829,78 +0,07% -16,85%

DAX 10.471,18 -0,41% -20,97%

FTSE 5.800,43 -0,45% -22,75%

CAC 4.429,85 -0,48% -25,90%

Nikkei-225 19.262,00 -0,86% -18,58%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 172,75% 0,65

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 17,05 16,50 +3,3% 0,55 -71,3%

Brent/ICE 21,78 21,33 +2,1% 0,45 -66,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.732,79 1.729,60 +0,2% +3,19 +14,2%

Silber (Spot) 15,28 15,24 +0,3% +0,04 -14,4%

Platin (Spot) 766,25 765,15 +0,1% +1,10 -20,6%

Kupfer-Future 2,32 2,31 +0,3% +0,01 -17,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Extrem schwache Wirtschaftsdaten in Europa und eine herbe Enttäuschung bei einem Medikamentenhoffnungsträger im Kampf gegen Covid-19 bringen Anleger an der Wall Street nicht aus der Ruhe. In Deutschland brach der Ifo-Geschäftsklimaindex auf das niedrigste Niveau seit 2005 - dem Start für den wichtigen Frühindikator - ein. In den USA ist die Lage nach den jüngsten Daten und der dramatisch steigenden Arbeitslosigkeit kaum besser. Die Corona-Pandemie halte die Weltwirtschaft im Würgegriff, heißt es im Handel. Darüber hinaus müssen Anleger noch einen Nackenschlag verdauen, denn bei der Suche nach einem Mittel gegen das neuartige Coronavirus gibt es einen Dämpfer: Der Wirkstoff Remdesivir ist Berichten zufolge bei einer klinischen Studie als Mittel gegen die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 durchgefallen. Allerdings weist der verantwortliche Pharmakonzern Gilead Sciences die Darstellung der Studienergebnisse zurück. Berichte über Erfolge bei klinischen Studien zu dem Mittel hatten die Börse jüngst noch beflügelt. Händler tun sich angesichts der Nachrichtenlage schwer, die möglichen Aufschläge an der Wall Street zu klären. Ein Dreh in die Verlustzone noch vor Handelsbeginn oder im -verlauf ist laut Händlern daher nicht unwahrscheinlich. Immerhin hat der Kongress ein weiteres Hilfspaket auf den Weg gebracht.

Der Aktienkurs von Intel fällt vorbörslich um 4,8 Prozent. Der Chip-Hersteller hat im ersten Quartal zwar einen Gewinn über Markterwartungen vorgelegt, jedoch den Ausblick auf das laufende Jahr wegen der Corona-Krise zurückgezogen.

Alphabet geben 1 Prozent nach. Medienberichten zufolge beabsichtigt die Tochter Google das Marketing-Budget in der zweiten Jahreshälfte um bis zu 50 Prozent zu kürzen. Auch soll ein Einstellungsstopp verhängt werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 2Q

- DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: -18,5 Punkte

zuvor: -10,9 Punkte

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

PROGNOSE: -12,0% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

April (2. Umfrage)

PROGNOSE: 67,0

1. Umfrage: 71,0

zuvor: 89,1

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen erholen sich bis zum Mittag deutlich von den Tagestiefs - und dies trotz eines Absturzes des Ifo-Geschäftsklimaindex. Der Index ist unter das bisherige Allzeittief gefallen. Die Commerzbank rechnet nicht mehr mit einer V-förmigen Erholung der deutschen Wirtschaft. Anleger ziehen es vor, sich auf die billionenschweren fiskalischen und geldpolitischen Stimuli der Regierungen zu konzentrieren. Auch die Ergebnisse des EU-Gipfels werden skeptisch gesehen. Berenberg-Volkswirt Holger Schmieding hält es dennoch für ermutigend, dass Italiens Premierminister Giuseppe Conte sich mit dem Ergebnis zufrieden gezeigt habe. Die Geschäftszahlen von Nestle werden positiv gewertet. Das Unternehmen habe beim organischen Wachstum überzeugt. Der Kurs steigt um 3,2 Prozent. Einen guten Start in das Jahr hat auch der Energieversorger Uniper hingelegt, die Aktie legt um 0,4 Prozent zu. Bei Vinci hat der März einen guten Jahresauftakt zunichte gemacht, allerdings wohl wenig überraschend. Der Kurs steigt um 0,9 Prozent. Saint Gobain hat einen Umsatzrückgang um 9,8 Prozent verbucht. Zudem wird die Dividende gestrichen. Der Kurs fällt um 2,8 Prozent. Air Liquide hat den Umsatz im ersten Quartal leicht gesteigert und einen Gewinn auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt. Allerdings ist die Aktie zuletzt schon gut gelaufen. Der Kurs kommt um 0,3 Prozent zurück. Sanofi geben trotz guter Geschäftszahlen um 0,6 Prozent nach. Jefferies hält die Konsenserwartungen für zu hoch. Deutsche Bank verlieren 4,2 Prozent, Commerzbank 2,8 Prozent. S&P das Rating für die Commerzbank um eine Stufe gesenkt. Die Bonität der Deutschen Bank wurde zwar bestätigt, den Ausblick nahm S&P aber auf "negativ" zurück. Lufthansa sacken um 7,3 Prozent ab. Die Fluglinie hatte mitgeteilt, dass sie Liquiditätshilfe benötigt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0785 +0,06% 1,0760 1,0823 -3,8%

EUR/JPY 116,03 +0,07% 115,80 116,52 -4,8%

EUR/CHF 1,0520 +0,01% 1,0518 1,0523 -3,1%

EUR/GBP 0,8725 -0,02% 0,8726 0,8747 +3,1%

USD/JPY 107,60 +0,02% 107,62 107,67 -1,1%

GBP/USD 1,2359 +0,07% 1,2331 1,2373 -6,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0908 -0,05% 7,0953 7,0810 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.567,26 +0,05% 7.512,26 7.546,76 +5,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben mehrheitlich Verluste verbucht. Einzig Sydney verzeichnete Gewinne, gestützt von einer andauernden Gegenbewegung bei Aktien aus dem Öl- und Rohstoffsektor. Belastet wurde die Stimmung unter anderem von sehr schwachen Konjunkturdaten vom Vortag aus Europa und den USA, die die negativen Auswirkungen der Pandemie verdeutlichten. Eine neuerliche Zinssenkung in China stützte nicht. Chinas Notenbank hat im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie einen weiteren Zinssatz gesenkt. Zudem führte die Notenbank über eine mittelfristige Fazilität dem Bankensystem umgerechnet 10,4 Milliarden Euro zu. In Tokio verloren Canon 1,3 Prozent, nachdem der Nettogewinn im ersten Quartal um 30 Prozent eingebrochen war. Chugai Pharmaceutical vermeldete hingegen einen Gewinnanstieg um 47 Prozent. Die Aktie legte um 2,5 Prozent zu. Tokyo Gas büßten 5,3 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Verluste aufgrund von Wertminderungen verzeichnet hatte. In Seoul fielen Kia Motors um 3,8 Prozent nach schwächer als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen. Hyundai Engineering & Construction tauchten um 5 Prozent ab, nachdem der Nettogewinn im Anfangsquartal eingebrochen war. Posco stiegen hingegen um 0,9 Prozent. Der Stahlhersteller hatte die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen. In Sydney ging es im Rohstffsektor für Oil Search um 4,4 Prozent nach oben, Woodside und Santos verbesserten sich um 1,8 und 1,9 Prozent. Für die Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP ging es um 1,5 und 2,7 Prozent nach oben. In Hongkong gewannen CNOOC 1,3 Prozent hinzu und Petrochina stiegen um 0,4 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Spreads an den europäischen Kreditmärkten kommen am Freitag weiter zurück. "Die Märkte verarbeiten nun erst einmal die Beschlüsse vom EU-Gipfel ", so ein Marktteilnehmer. Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding sagt, ermutigend sei, dass sich auch Italiens Premierminister Giuseppe Conte mit dem Ergebnis zufrieden gezeigt habe. Conte hatte gesagt, dass der geplante Wiederaufbaufonds den am härtesten von der Pandemie getroffenen Ländern helfe. Ein solches Instrument sei bisher undenkbar gewesen. Bei der Commerzbank heißt es, das Warten auf eine Herunterstufung Italiens durch die Rating-Agentur S&P sei nun nicht länger sinnvoll.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Merck kauft OLED-Patente für Display-Anwendungen von Konica Minolta

Merck hat das OLED-Patentportfolio für Displayanwendungen von der japanischen Konica Minolta Inc. erworben. Wie der Darmstädter DAX-Konzern mitteilte, umfasst das übertragene Portfolio mehr als 700 Patentfamilien. Mit der Erweiterung des Portfolios will Merck die eigene OLED-Enwicklungspipeline sowie die Innovationskraft im schnell wachsenden Markt der OLED-Displays stärken. Finanzielle Einzelheiten teilte die Merck KGaA nicht mit. Der Erwerb sei mit sofortiger Wirkung rechtskräftig.

Fitch bestätigt Finanzstärke-Rating von Munich Re mit "AA"

