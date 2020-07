Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.286,00 +0,28% +1,62%

Euro-Stoxx-50 3.390,46 +0,58% -9,47%

Stoxx-50 3.082,86 +0,68% -9,41%

DAX 13.182,12 +0,59% -0,50%

FTSE 6.245,76 +0,62% -17,70%

CAC 5.062,41 +0,50% -15,32%

Nikkei-225 Feiertag -3,83%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,77 -0,16

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,85 41,90 -0,1% -0,05 -27,6%

Brent/ICE 44,19 44,29 -0,2% -0,10 -29,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.881,69 1.872,50 +0,5% +9,19 +24,0%

Silber (Spot) 22,84 23,08 -1,0% -0,24 +27,9%

Platin (Spot) 924,00 925,00 -0,1% -1,00 -4,3%

Kupfer-Future 2,93 2,91 +0,4% +0,01 +3,8%

Der Goldpreis zieht weiter an, die Unze verteuerte sich zeitweise auf knapp 1.889 Dollar, den höchsten Stand seit fast neun Jahren und nur noch gut 30 Dollar unter dem damaligen Allzeithoch. In Euro ist das Edelmetall schon wieder fast am Rekordpreis vom Mai angekommen. "Gold hat das Potential, bis 2.000 US-Dollar pro Feinunze bis zum Jahresende zu steigen. Im Jahr 2021 sind 2.200 Dollar drin", heißt es bei Vontobel. Für das Gold sprächen aktuell die Geldpolitik , die Fiskalpolitik, die grüne Energiewende sowie Angebotsengpässe. Im Windschatten des Goldpreise legt derweil auch der Silberpreis weiter zu. Er zeigte laut der Commerzbank zuletzt sogar noch mehr Dynamik als der Goldpreis.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street dürfte sich die freundliche Tendenz vom Mittwoch am Donnerstag fortsetzen. "Vorsichtige" Hoffnungen auf ein neues Corona-Hilfspaket stützen nach Angaben aus dem Handel die Märkte. Dazu gesellen sich überzeugende Quartalsausweise, etwa von Tesla. Etwas bremsend dürfte dagegen die jüngste Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China wirken.

An Konjunkturdaten steht vor Börsenbeginn die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche zur Veröffentlichung an. Volkswirte schätzen, dass - wie in der Woche davor - 1,3 Millionen Amerikaner erstmals Unterstützung beantragt haben. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Index der Frühindikatoren.

Die am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Zweitquartalszahlen von Tesla werden positiv aufgenommen; die Aktie legt im vorbörslichen Handel um rund 5 Prozent zu. Der Hersteller von Elektroautos hat das vierte Quartal in Folge einen Gewinn vermeldet. Analysten hatten hingegen prognostiziert, dass Tesla in die Verlustzone rutschen würde. Die Befürchtungen wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien zwar nicht ausgeräumt, doch hätten bislang schon etliche Unternehmen bessere Zahlen vorgelegt als befürchtet, sagt Altaf Kassam, Leiter der Investmentstrategie bei State Street Global. Mit einem Minus von 1,8 Prozent reagiert derweil die Microsoft-Aktie auf den Zahlenausweis, den der Konzern ebenfalls schon am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht hat. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 13 Prozent, und das Nettoergebnis fiel dank des starken Cloudgeschäfts nicht so stark wie befürchtet, doch bemängeln Analysten die Margen in einigen Teilbereichen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.300.000

zuvor: 1.300.000

16:00 Index der Frühindikatoren Juni

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

zuvor: +2,8% gg Vm

- EU

16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -12,0

zuvor: -14,7

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Eine Reihe guter Unternehmenszahlen und positive US-Vorgaben sorgen am Donnerstag an den europäischen Börsen für Kursgewinne. Rückenwind kommt auch von der besser als erwartetet ausgefallenen GfK-Konsumstimmung in Deutschland. Nach Vorlage endgültiger Zahlen gewinnen Daimler 4,8 Prozent. Die Deutsche Bank spricht von beruhigenden Details. Die Citigroup wertet die neue Jahresprognose und die Entwicklung beim Cashflow als positiv. Positiv fallen die Kommentare zu Zahlen von STMicroelectronics (+2,2 Prozent) und Unilever (+7,8 Prozent)aus. Auch die Zahlen und der Ausblick von Pernod Ricard (+2,5 Prozent) stoßen auf positives Echo, nachdem jüngst erst Remy Cointreau schon gut ankam. Roche geben gegen die Tendenz um 1,8 Prozent nach. Der bereinigte Gewinn ist hier laut Citi zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, allerdings haben die Erlöse die Prognosen um rund 3 Prozent verfehlt. Im Mediensektor haussieren Publicis um 13 Prozent. "Die Zahlen sind viel besser als erwartet", so ein Händler. Ganz anders Relx: Hier geht es um 3 Prozent nach unten nach den Quartalszahlen. Relx warnt vor weiteren Unsicherheiten und beabsichtigt in diesem Jahr keine Aktienrückkäufe mehr. Für die Analysten der Citigroup zeigen die schwachen Halbjahreszahlen, dass die Erwartungen zu hoch gesteckt seien. Jungheinrich schießen um 12,5 Prozent nach oben. Die Quartalszahlen des Flurförderzeugherstellers sind viel besser als erwartet ausgefallen. Gewinnmitnahmen drücken Hypoport um 4 Prozent. Das Unternehmen hat zwar den Umsatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert, operativ aber weniger verdient.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1581 +0,08% 1,1587 1,1590 +3,3%

EUR/JPY 124,11 +0,09% 124,17 124,18 +1,8%

EUR/CHF 1,0741 -0,13% 1,0756 1,0769 -1,1%

EUR/GBP 0,9112 +0,24% 0,9091 0,9104 +7,7%

USD/JPY 107,16 +0,01% 107,13 107,15 -1,5%

GBP/USD 1,2709 -0,19% 1,2747 1,2730 -4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,0030 -0,19% 6,9983 7,0041 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.497,26 +1,29% 9.497,26 9.338,01 +31,7%

Der Euro konsolidiert unter dem jüngsten Hoch von 1,1602 Dollar. Zwar habe der Euro gegenüber dem Dollar deutlich zugelegt und sei auf dem besten Wege zu einem Zweijahreshoch, doch der Anstieg sei zu einem guten Teil auch auf eine allgemeine Dollar-Schwäche zurückzuführen, befindet Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen und betont, das Aufwertungspotenzial des Euro nicht zu unterschätzen. Sobald der Markt über die kurzfristigen Konjunktureffekte des jüngsten EU-Deals hinwegschaue und sich auch auf die langfristigen Implikationen fokussiere, könne er sich auf einen stärkeren Aufwertungstrend begeben.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Tendenz gezeigt. In der gesamten Region, vor allem aber in China, belastete die Zuspitzung des US-chinesischen Dauerkonflikts. Bremsend wirkte laut Marktteilnehmern auch das Gerangel in den USA um weitere Corona-Hilfen an Arbeitslose. In Japan ruht der Handel feiertagsbedingt bis einschließlich Freitag. In Schanghai zählten Banken- und Immobilienwerte zu den größten Verlierern. Die Betreiber von zollfreien Geschäften wurden weiter gekauft in der Hoffnung auf ein Anspringen des Tourismus nach den Abriegelungen. China Tourism Group Duty Free stiegen um 10 Prozent. Positiv für die Stimmung in Hongkong wurden die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant in Asien bewertet. Analysten sahen aber angesichts der wieder stärker grassierenden Coronavirus-Pandemie in der Sonderverwaltungszone wenig Spielraum nach oben. Neben Ant strebt mit Lufax laut Berichten ein weiteres Unternehmen der Region an die Börse. Der chinesische Vermögensverwalter, hinter dem der Versicherungskonzern Ping An Insurance steht, plant offenbar ein Listing in den USA noch im laufenden Jahr. Ping An lagen 0,5 Prozent im Minus. In Südkorea führten nach überraschend schwachen BIP-Daten Schiffsbau- und Stahlwerte die Liste der Verlierer an: Korea Shipbuilding & Offshore Engineering büßten 2 und Hyundai Steel 5,1 Prozent ein. Nach zunächst als solide eingestuften Zweitquartalszahlen drehten SK Hynix im Verlauf 1 Prozent ins Minus. Hyundai Motor legten dagegen nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 5,1 Prozent zu. In Australien zeigte sich der Markt etwas fester. Finanzminister Josh Frydenberg erwartet für das nächste Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum. Die Goldminenbetreiber Newcrest (plus 1,9 Prozent) und Evolution (minus 2 Prozent) legten Zwischenberichte zum vierten Quartal vor. Die Kurse hatten in jüngster Zeit vor allem vom derzeit auf Haussekurs befindlichen Goldpreis profitiert.

+++++ CREDIT +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 23, 2020 07:07 ET (11:07 GMT)