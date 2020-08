Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.14 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.391,50 +0,18% +4,89%

Euro-Stoxx-50 3.331,65 +0,78% -11,04%

Stoxx-50 3.002,31 +0,53% -11,78%

DAX 13.045,09 +0,96% -1,54%

FTSE 6.149,28 +0,36% -18,76%

CAC 4.997,17 +0,51% -16,41%

Nikkei-225 23.040,09 -0,25% -2,61%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,32% +0,11

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,74 42,89 -0,3% -0,15 -26,0%

Brent/ICE 45,27 45,37 -0,2% -0,10 -27,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.006,52 1.988,60 +0,9% +17,92 +32,2%

Silber (Spot) 28,29 27,58 +2,6% +0,72 +58,5%

Platin (Spot) 968,33 954,00 +1,5% +14,33 +0,3%

Kupfer-Future 2,92 2,90 +0,5% +0,01 +3,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Noch immer warten Anleger auf das Aufsteigen weißen Rauchs bei der Verabschiedung eines weiteres Coronahilfspakets im Kongress. Doch scheint die Debatte weiter festgefahren. Der Sprecher der Senatsmehrheit, Mitch McConnell, will selbst ein Scheitern der Verhandlungen nicht ausschließen. Ebenfalls bremsend wirkt der sich immer weiter vertiefende Handelszwist zwischen den USA und China. Das US-Handelsministerium hat neue Vorschriften erlassen, die den Zugang von Huawei zu im Ausland produzierten Chips einschränken. "Der US-chinesische Handelsstreit ist eine Sache, die die Stimmung drückt", sagt Chefmarktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Mit dem anziehenden Wahlkampf dürften die Spannungen noch zunehmen. Wegen der Auswirkungen der neuen Restriktionen dürften gerade Technologiewerte nach der jüngsten Rally potenziell leiden. Positiv merken Händler an, dass die Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf das niedrigste Niveau in den USA seit Ende Juni gesunken sind. Neben dem Umstand, dass sich stützende und belastende Faktoren aktuell die Waage halten, verweisen Händler aber auch auf den typischerweise lauen Urlaubshandel im August mit niedrigen Volumina und wenig Bewegung.

Der US-Chipkonzern Oracle hat sich laut einem Zeitungsbericht als möglicher Käufer der Video-App Tiktok positioniert. Oracle steigen vorbörslich um 3 Prozent.

Positiv aufgenommen Quartalszahlen des Gebrauchtwagenhändlers America's Car-Mart treiben den Kurs um 4,9 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli

Baubeginne

PROGNOSE: +4,6% gg Vm

zuvor: +17,3% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +4,8% gg Vm

zuvor: +2,1% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der DAX steigt wieder knapp über der 13.000er Marke. Laut der neuen Umfrage der Bank of America unter den internationalen Fondsmanager ist die Eurozone nun der klare Anlagefavorit unter den Regionen. Exportorientierte Aktien profitieren vom Aufschwung in Asien. Covestro steigen um 2,7 Prozent, Conti um 1,7 Prozent und Infineon um 1,9 Prozent. Unter den Sektoren in Europa stehen bis auf die Finanzdienstleister alle Branchenindizes im Plus, besonders die Auto-Aktien und die zuletzt gebeutelten Titel der Reise- und Freizeitbranche. BHP (minus 1,5 Prozent) hat überzeugende Zahlen vorgelegt. Die Dividende enttäuscht allerdings. Evotec steigen um 1,4 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen kooperiert mit Novo Nordisk. Clariant ziehen um 5,3 Prozent an. Im Handel wird erneute Übernahmespekulationen verwiesen. Für Lagardere geht es um 2,3 Prozent nach unten. Hintergrund ist die frühzeitige Verlängerung des Vertrags von CEO Arnaud Lagardere. Für Tele Columbus geht es nach Zahlenausweis um fast 8 Prozent nach unten. Der Umsatz und EBITDA lägen unter Konsens, heißt es. Geberit ziehen um 1,8 Prozent an. Das EBITDA ist laut Jefferies um 10 Prozent über dem Konsens ausgefallen. Persimmon steigen um 4,7 Prozent - positiv wird die Zwischendividende gewertet. Marks & Spencer reagieren auf den Zwischenbericht mit Abgaben von 2,2 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1900 +0,22% 1,1894 1,1865 +6,1%

EUR/JPY 125,55 -0,29% 125,57 125,85 +3,0%

EUR/CHF 1,0774 +0,11% 1,0764 1,0756 -0,8%

EUR/GBP 0,9038 -0,27% 0,9052 0,9063 +6,8%

USD/JPY 105,52 -0,49% 105,59 106,05 -3,0%

GBP/USD 1,3165 +0,44% 1,3141 1,3093 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,9197 -0,18% 6,9258 6,9335 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 12.268,51 -0,50% 12.264,76 12.164,88 +70,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

In meist engen Grenzen uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Zu einem Kursrutsch kam es im späten Handel in Seoul. Auslöser waren stark gestiegen Corona-Neuinfektionszahlen in Südkorea. Das trübte die Stimmung besonders für Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor. Korean Air Lines verbilligten sich um 6,4 Prozent und Hanatour Service um 8,2 Prozent. Größter Gewinner war Sydney. Der Schanghai-Composite konnte sein kräftiges Vortagesplus etwas ausbauen, er wurde zuletzt gestützt von einer neuerlichen kräftigen Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank. Tokio hinkte erneut hinterher. Dort sorgten sich Marktteilnehmer weiter um die Gesundheit von Premierminister Shinzo Abe, der die meiste Zeit des Vortages in einem Krankenhaus verbracht hatte - offiziell wegen eines Routine-Checks. Gebremst wurde der Nikkei erneut zusätzlich von der Schwäche des Dollar. Marktteilnehmer in Schanghai berichteten nach der liquiditätsgetriebenen Rally des Vortages von leichten Rücksetzern bei Bank- und Versicherungsaktien. BOC International sah für die Branchenwerte dennoch Potenzial angesichts deren Bewertungsniveaus. In Hongkong legten JD.com um über 8 Prozent zu - gestützt von einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnis. Auf positive Resonanz stießen auch die Quartalszahlen von China Telecom, der Kurs legte um 2,6 Prozent zu. In Tokio stieg der Kurs des Recyclers Refinverse um über 5,7 Prozent. Das Unternehmen verringerte seinen Quartalsverlust. Vorschusslorbeeren gab es für Nintendo. Die Aktie legte vor der Veröffentlichung neuer Spiele um 2,5 Prozent zu auf das höchste Niveau seit 2008. Sydney wurde gestützt von starken Kursgewinnen im Gesundheitssektor. Dazu trug maßgeblich ein Plus von 9,8 Prozent bei Cochlear bei. Das Unternehmen hatte sich erneut optimistisch geäußert. Monadelphous machte nach dem Geschäftszahlenausweis einen Satz um 19 Prozent nach oben. Treasury Wine sackten um 14 Prozent ab, belastet von Untersuchungen Chinas wegen angeblicher Verstöße gegen Wettbewerbsregeln.

+++++ CREDIT +++++

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt leicht nach unten. Das technische Umfeld bleibt günstig für die Assetklasse angesichts andauernder EZB-Käufe. Die EZB hatte in der vergangenen Woche Unternehmensanleihen für rund 800 Millionen Euro erworben. Das ist zwar weniger als in der Woche davor. Da allerdings derzeit der Primärmarkt weitgehend ruht, treffen die Käufe auf ein knappes Angebot.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Razzia bei Banken wegen Verdacht auf Steuerhinterziehung mit Aktien

Die Staatsanwaltschaft Köln durchsucht seit Dienstagmorgen die Geschäftsräume mehrerer Banken in Hamburg, Frankfurt und München. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen eine Vielzahl von Beschuldigten im Rahmen sogenannter Cum-Ex-Geschäfte bzw. Cum-Ex-ähnlicher Geschäfte, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Weltweiter Pkw-Absatz stabilisiert sich im Juli leicht

Die weltweite Autobranche hat sich nach dem rasanten Einbruch im ersten Halbjahr im Juli etwas stabilisiert. Der westeuropäische Markt schrumpfte vergangenen Monat geringfügig um 2,2 Prozent, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit.

Airbus soll BADR-8-Satellit für Arabsat bauen

Airbus ist von dem Satellitenbetreiber Arabsat beauftragt worden, einen BADR-8-Satelliten zu bauen. Laut Airbus-Mitteilung soll der Satellit 2023 starten. Er sei so konzipiert, dass er mehr als 15 Jahre im Orbit in Betrieb bleiben kann.

Evotec und Novo Nordisk entwickeln gemeinsam Nierentherapeutika

Der Biotechkonzern Evotec und die dänische Novo Nordisk bündeln ihre Fähigkeiten zur Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen. Auf der Grundlage medizinischer und molekularer Datensätze von tausenden Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen sollen nun gemeinsam Targets identifiziert und entwickelt werden, erklärte Evotec.

K+S-Vorstand verzichtet auf Teil der Vergütung für 2020

