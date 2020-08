Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:21 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.476,00 -0,25% +7,50%

Euro-Stoxx-50 3.337,37 -0,58% -10,89%

Stoxx-50 3.005,77 -0,36% -11,67%

DAX 13.141,96 -0,37% -0,81%

FTSE 6.026,37 -0,32% -19,85%

CAC 5.020,16 -0,56% -16,02%

Nikkei-225 23.208,86 -0,35% -1,89%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,32 0,66

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,27 43,39 -0,3% -0,12 -24,5%

Brent/ICE 45,63 45,64 -0,0% -0,01 -26,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,77 1.953,30 -0,7% -13,54 +27,8%

Silber (Spot) 27,23 27,53 -1,1% -0,30 +52,6%

Platin (Spot) 933,43 933,50 -0,0% -0,08 -3,3%

Kupfer-Future 2,95 2,96 -0,3% -0,01 +4,8%

Mit einer wenig veränderten Tendenz zeigen sich die Ölpreise. Weiterhin im Fokus steht der Hurrikan Laura, der auf seinem Weg zur US-Golfküste Stärke 3 erreicht hat. Experten befürchten, dass sich der Sturm bis auf die zweithöchste Hurrikan-Stufe 4 verstärkt, bevor er auf Festland trifft. Die Ölförderung im Golf von Mexiko ist vorsorglich eingestellt worden. Der Goldpreis gibt einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Auch hier seien die Blicke auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole gerichtet, heißt es.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die jüngste Rally an der Wall Street mit immer neuen Rekorden scheint am Donnerstag auszulaufen. Anleger zeigen sich in Wartestellung vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium von Jackson Hole. Nicht weniger als ein historischer Schwenk könnte auf der virtuellen Veranstaltung eingeleitet werden, wie die Fed die Inflation künftig angehen wird. Die Notenbank könnte Inflationsraten über 2 Prozent zulassen, wenn die Inflation zuvor unter 2 Prozent gelegen hat. Mit einer durchschnittlichen Inflation von 1,5 Prozent in den vergangenen Jahren stünden den USA eine lange Periode sehr lockerer Geldpolitik bevor. Einen Belastungsfaktor stellt indes die abermalige Verschärfung der Beziehung zwischen den USA und China dar. Im Konflikt um die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer haben die USA Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängt. Die Chancen auf eine Einigung im Handelsstreit werden dadurch weiter geschmälert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -32,4% gg Vq

1. Veröff.: -32,9% gg Vq

1. Quartal: -5,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: -1,8% gg Vq

1. Veröff.: -1,8% gg Vq

1. Quartal: +1,4% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 1.000.000

zuvor: 1.106.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen präsentieren sich am Donnerstagmittag weiter mit leichten Abgaben. Anleger warten auf die Rede von Fed-Präsident Jerome Powell auf dem virtuellen Zentralbankertreffen in Jackson Hole. Powell wird Ergebnisse der Strategieprüfung der Fed vorstellen. Im Blick steht vor allem, ob die US-Notenbank das Inflationsziel von 2 Prozent fallen lässt und dieses durch ein durchschnittliches Inflationsziel ersetzen wird. Von der Konjunktur kommen derweil günstige Signale. In Frankreich hat sich das Geschäftsklima wider Erwarten deutlich verbessert. In China hat sich unterdessen das Wachstum der Industriegewinne im Juli beschleunigt. Der Bankensektor führt die Verliererliste an. Sollte die US-Notenbank in Zukunft höhere Inflationsraten zulassen bei gleichzeitiger Kontrolle der Zinsstrukturkurve, wären das keine guten Nachrichten für den Sektor. Der Versicherungsektor gibt 1 Prozent nach. Hier steht der Wirbelsturm Laura im Blick, der den US-Bundesstaat Louisiana erreicht hat. Delivery Hero fallen nach der Vorlage ausführlicher Halbjahreszahlen und sind schwächster DAX-Wert. Überraschend gut habe das Unternehmen allerdings in der Region Nahost bzw. Nordafrika abgeschnitten, kommentieren die Analysten der Citi. Leicht belastend wirkt die gleichzeitig angekündigte Übernahme der Online-Plattform Instashop. Um 6,8 Prozent abwärts geht es für Rolls-Royce. Der Triebwerkhersteller steckt voll in der coronabedingten Krise der Luftfahrt und erwägt die Trennung von Unternehmensteilen. Dazu wurde der Verlust im ersten Halbjahr vor Steuern massiv ausgeweitet und der Umsatz brach ein.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1800 -0,26% 1,1829 1,1819 +5,2%

EUR/JPY 125,22 -0,16% 125,42 125,44 +2,7%

EUR/CHF 1,0755 +0,10% 1,0745 1,0738 -0,9%

EUR/GBP 0,8954 -0,03% 0,8957 0,8965 +5,8%

USD/JPY 106,10 +0,08% 106,03 106,16 -2,5%

GBP/USD 1,3178 -0,23% 1,3206 1,3185 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,8831 +0,01% 6,8819 6,8846 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 11.360,76 -0,97% 11.372,01 11.458,26 +57,6%

Der US-Dollar zeigt sich etwas fester vor der Jackson-Hole-Zentralbankerkonferenz. Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen hätten den kurzfristigen Ausblick extrem eingetrübt, so Devisen-Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank. Aber wenn man durch diese Unsicherheit hindurchschaue, werde, laut Kansas City Fed, allgemein erwartet, dass sich am Umfeld global niedriger Wachstumsraten und Zinsen und damit entsprechend niedriger Inflationsraten der Vor-Corona-Zeit nichts geändert habe. Das Überraschungspotenzial sei jedoch gering, schließlich habe die Fed in diversen Äußerungen, aber auch in den letzten Minutes, schon einiges durchblicken lassen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium von Jackson Hole. Möglicherweise leitet die Fed dort einen historischen Schwenk hinsichtlich der Art und Weise ein, wie sie über die Verfolgung von Inflationszielen denkt. "Die gesamte Strategiedebatte läuft offenkundig darauf hinaus, die Leitzinsen auf absehbare Zeit bei null zu halten", so Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. Die guten Vorlagen der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite wiederum neue Rekordstände markierten, sorgten für keinen positiven Impuls. Vielmehr belastete die Verschärfung der Beziehung zwischen den USA und China. Der Schanghai-Composite schloss nach zwischenzeitlichen Abgaben im Plus. Positiv wirkten Daten zu den Industriegewinnen in China. Diese haben im Juli bereits den dritten Monat in Folge zugelegt und den stärksten Anstieg seit Mitte 2018 verzeichnet. Der südkoreanische Aktienmarkt litt weiter unter der steigenden Zahl an Neuinfektionen. Das Land vermeldete zuletzt 441 Corona-Neuinfektionen - die höchste Zunahme seit März. Die südkoreanische Notenbank hat ihre rekordniedrigen Zinsen wie weitgehend erwartet bestätigt, aber gleichzeitig die Wachstumsprognosen für 2020 deutlich nach unten genommen.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf Seitwärtskurs bewegen sich am Donnerstag die Kreditmärkte in Europa. Der Markt wartet auf Aussagen von US-Notenbankchef Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole - dieses Jahr virtuell. Dort geht es um strategische Reichweiten in der Notenbankpolitik.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bayer erhält Zulassung für Xofigo in China

Bayer darf sein Präparat Xofigo nun auch auf dem chinesischen Markt verkaufen. Die chinesische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte NMPA hat Xofigo für die Behandlung von Patienten mit kastrationsresistentem Prostatakarzinom und symptomatische Knochenmetastasen ohne bekannte viszerale Metastasen zugelassen, wie Bayer am Donnerstag mitteilte.

Deutsche-Post-CEO bekräftigt Ziele 2020 und 2022

Die Deutsche Post ist auf Kurs zur Erreichung der Ziele 2020 und der mittelfristigen Ziele 2022. "Wir haben an vielen Stellen die richtigen Maßnahmen getroffen. Sie machen uns robuster. Und wir bleiben für alle Fälle wachsam. Wir sind gut vorbereitet - selbst wenn sich eine zweite Welle abzeichnet", sagte CEO Frank Appel mit Bezug auf die Corona-Pandemie laut Redetext den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung des Bonner Logistikkonzerns.

Delivery Hero weitet Verlust im Hj aus - Prognose bestätigt

Delivery Hero hat im ersten Halbjahr operativ und unter dem Strich den endgültigen Zahlen zufolge signifikant den Verlust ausgeweitet. Grund waren erhöhte Kosten, unter anderem coronabedingt - dies hatte der Online-Essens-Lieferdienst bereits im Juli signalisiert. Der Umsatz hat sich im Halbjahr fast verdoppelt. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Berliner DAX-Konzern, der die Umsatzprognose Ende Juli angehoben hatte.

Siemens Gamesa sieht operative Marge 2023 bei mindestens 8%

