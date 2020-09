Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

S&P-500-Future 3.511,25 +0,39% +8,59%

Euro-Stoxx-50 3.294,60 +0,68% -12,03%

Stoxx-50 2.966,26 +0,40% -12,83%

DAX 13.029,61 +0,65% -1,66%

FTSE 5.891,43 -1,21% -20,93%

CAC 4.968,77 +0,44% -16,88%

Nikkei-225 23.138,07 -0,01% -2,19%

Bund-Future 175,32 -0,24

WTI/Nymex 43,05 42,61 +1,0% 0,44 -24,9%

Brent/ICE 45,84 45,28 +1,2% 0,56 -25,7%

Gold (Spot) 1.988,41 1.970,15 +0,9% +18,26 +31,0%

Silber (Spot) 28,86 28,28 +2,1% +0,58 +61,7%

Platin (Spot) 954,60 934,13 +2,2% +20,48 -1,1%

Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,3% +0,01 +8,2%

Die Schwäche des Dollar gibt den Rohstoffpreisen Auftrieb. Der Ölpreis profitiert zusätzlich von der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage aus China, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im August auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren gestiegen ist. Im Blick stehen die Daten des Branchenverbands API zu den Ölvorräten der USA, die am späten Abend (MESZ) veröffentlicht werden.

Die US-Aktienmärkte dürften mit Kursgewinnen in den September starten, wobei die Technologiewerte erneut die Nase vorn haben. Nachdem die Nasdaq-Indizes am Montag neue Allzeithochs erreichten, liegt der Nasdaq-Future am Dienstag vorbörslich gut 1 Prozent im Plus. Das Interesse an den Standardwerten, die zu Wochenbeginn einen Rücksetzer erlebten, ist derweil verhaltener. Der S&P-Future zeigt sich 0,3 Prozent höher.

Neben der in der vorigen Woche bestätigten Niedrigzinspolitik der US-Notenbank tragen ermutigende Nachrichten zum Thema Corona zur positiven Stimmung bei. Die Zahl der Neuinfektionen in den USA ist nunmehr so niedrig wie zuletzt vor zwei Monaten.

Unterstützung kommt auch aus Übersee. In China hat der Caixin-Einkaufsmanagerindex positiv überrascht, und auch europäische Konjunkturdaten zeugten von einer Erholung der Wirtschaft, auch wenn sie nicht in allen Fällen den Erwartungen entsprachen. Nun muss sich zeigen, ob sich auch die Aussichten der US-Wirtschaft aufhellen. Einblicke geben nach der Startglocke an der Wall Street die August-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowohl von Markit als auch von ISM und Juli-Daten zu den Bauausgaben.

Unter den Einzelwerten springen Zoom Video Communications vorbörslich um fast 26 Prozent nach oben. Der Videokonferenzanbieter hat seinen Jahresausblick während der Pandemie zum zweiten Mal angehoben damit seine Position als eines der größten Unternehmen, das von der Umstellung auf Heimarbeit und Fernbeschulung profitiert, gefestigt.

22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

August (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,5

1. Veröff.: 53,6

zuvor: 50,9

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 55,0 Punkte

zuvor: 54,2 Punkte

16:00 Bauausgaben Juli

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

Europas Börsen legen am Dienstag im Handelsverlauf noch etwas zu. Für Optimismus sorgen starke Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus China und vielen anderen Ländern Asiens. Dort gibt es überall starke Anzeichen für eine Erholung des Exportgeschäfts, was exportlastigen Indizes wie dem DAX entgegenkommen dürfte. Bei den Branchen sind wieder einmal Technologie-Werte besonders gefragt. Ihr Stoxx-Branchenindex gewinnt 1,8 Prozent. Dahinter folgen nach den guten Wirtschaftsdaten aus China die Aktien der so genannten Basic Resources mit Plus 1,0 Prozent sowie die Pharmatitel, deren Branchenindex um 0,9 Prozent steigt. Sanofi (plus 0,9 Prozent) zeigen sich vom Scheitern der Studie mit Kevzara als Anti-Corona-Mittel nicht belastet. Bereits am 2. Juli sei der Misserfolg des Wirkstoffs in einer Phase-3-Studie in den USA vermeldet worden, das Mittel habe man daraufhin "mental abgehakt". Warum Sanofi die Studie global in weiteren Ländern außerhalb der USA weitergeführt habe, sei auf den ersten Blick nicht offensichtlich. Weiter im Blick steht der französische Versorgersektor. Suez will sich nicht ohne weiteres von Veolia übernehmen lassen. Die ablehnende Haltung von Suez gegen einen Einstieg und die folgende Übernahme durch Veolia müsse den Deal noch lange nicht scheitern lassen, heißt es im Handel. Suez steigen um 1,4 Prozent. Im DAX steigen SAP und BMW um jeweils 1,3 Prozent und Bayer um 1,2 Prozent. Im MDAX ziehen Zalando um 5,4 Prozent auf 77,10 Euro an. Goldman Sachs empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 87 Euro zum Kauf. Freenet verbessern sich um 2,2 Prozent. Kurstreiber ist die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Aroundtown steigen um 2,4 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Aufstockung seines Aktienrückkaufprogrammes angekündigt hat. Für Überraschung am Markt sorgen die Pläne von Rocket Internet für ein Delisting. Rocket Internet will nun 18,57 Euro je eigene Aktie zahlen, Rocket verlieren 0,7 Prozent auf 18,81 Euro.

EUR/USD 1,1983 +0,36% 1,1990 1,1957 +6,8%

EUR/JPY 126,88 +0,35% 126,65 126,64 +4,1%

EUR/CHF 1,0846 +0,53% 1,0794 1,0773 -0,1%

EUR/GBP 0,8896 -0,41% 0,8936 0,8938 +5,1%

USD/JPY 105,88 -0,01% 105,67 105,91 -2,7%

GBP/USD 1,3470 +0,77% 1,3409 1,3378 +1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,8208 -0,42% 6,8238 6,8505 -2,1%

BTC/USD 11.890,51 +2,24% 11.797,26 11.737,76 +64,9%

Der Euro hat im frühen Handel knapp unterhalb der Marke von 1,20 Dollar ein neues Jahreshoch markiert, kam mit dem Eurozone -Einkaufsmanagerindex für August aber etwas zurück. Der Index hatte leicht unterhalb des Vormonatswerts gelegen, aber immer noch im expansiven Bereich. Neben den Daten verweisen Händler auch auf die Charttechnik: Die Marke von 1,20 Dollar stelle einen starken Widerstand für die Gemeinschaftswährung dar, heißt es im Devisenhandel.

An den asiatischen und australischen Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der chinesische Aktienmarkt schaffte im späten Geschäft noch den Dreh ins Plus. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe war im August auf das höchste Niveau seit fast einem Jahrzehnt geklettert. Gesucht waren Automobilwerte nach starken Halbjahreszahlen von BYD. Die A-Titel der Gesellschaft und Great Wall Motor schossen um 10 Prozent empor. In Hongkong präsentierte sich der HSI dagegen im späten Geschäft hauchdünn im Minus. Die örtliche Polizei der Sonderverwaltungszone war erneut brutal gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Ohne den Aufschlag von Schwergewicht Tencent von 1,5 Prozent hätte der Markt deutlicher hinten gelegen. Die Rally der Technologiewerte an der Wall Street stützte auch in China den Sektor. China Shenhua Energy zogen nach Plänen für einen Aktienrückkauf um weitere 1,4 Prozent an. China Evergrande sanken um 3,5 Prozent, der chinesische Immobilien-Entwickler hatte schwache Halbjahreszahlen vorgelegt. In Tokio gab es kaum Bewegung. Vor allem Titel aus dem Telekommunikationssektor bremsten das Marktbarometer. KDDI ermäßigten sich um 2,6 Prozent, NTT Docomo um 2,3 Prozent. Bereits am Vortag hatten die Sektorwerte unter regulatorischem Druck zu Gebührensenkungen gelitten. In Australien fiel der Leitindex mit minus 1,8 Prozent deutlicher - auch belastet von vielen ex-Dividende gehandelten Titeln. Händler verwiesen auf schwache Daten. Dass die australische Notenbank an ihrer Geldpolitik festhielt, kam angesichts der Datenlage nicht so gut an. Besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten für August stützten den südkoreanischen Aktienmarkt ebenso wie eine leichte Aufwärtsrevision des BIP im zweiten Quartal. Zudem plant die Regierung eine Budgetaufstockung wegen der Coronakrise. Daher zogen Infrastrukturwerte besonders deutlich an: Daelim Construction legen um 8,4 und Daewoo Engineering & Construction um 2,4 Prozent zu. LG Electronics sprangen um 4,2 Prozent nach oben dank eines optimistischen Ausblicks auf das dritte Quartal.

Mit den Risikoprämien geht es am Dienstag am europäischen Kreditmarkt leicht zurück. Etwas stützend wirken insgesamt positiv aufgenommene Einkaufsmanagerindizes aus verschiedenen Ländern. Der Caixin China-PMI stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2011. Der Eurozone-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wurde in der Zweitlesung mit 51,7 für August nur minimal nach unten revidiert.

